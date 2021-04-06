УКР
Антимонопольний комітет перевірить підвищення цін столичними таксистами у перший день локдауну

Антимонопольний комітет перевірить підвищення цін столичними таксистами у перший день локдауну

У перший день локдауну в Антимонопольний комітет надійшло безліч скарг киян на завищені ціни таксі.

Про це пише в Facebook керівник Київського обласного відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький, інформує Цензор.НЕТ.

"Вартість замовлення таксі в Києві зросла у два-три рази в перший же день дії жорстких карантинних обмежень - 05.04.2021, про це свідчить інформація в популярних сервісах замовлення таксі, численні повідомлення в ЗМІ та скарги киян. Таких скарг у наше відділення надійшло дуже багато", - написав він.

Хмельницький зазначив, що особливо "вразила киян" цінова політика компаній Uber, Bolt і Uklon.

Читайте також: "Космічні" ціни на таксі в перший день жорсткого карантину в Києві: вранці вартість поїздки досягала 900 грн

"Ситуація може свідчити про наявність у діях перевізників і особливо організаторів таких перевезень можливих ознак порушення, передбаченого частиною третьою статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання) та/або частиною першою статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (зловживання монопольним (домінуючим) становищем)", - зазначив голова відділення АМКУ.

Антимонопольний комітет перевірить підвищення цін столичними таксистами у перший день локдауну 01
Антимонопольний комітет перевірить підвищення цін столичними таксистами у перший день локдауну 02

+3
А що лише таксисти ціну підняли?а на заправку давно заїжджали? А в продуктовий?
06.04.2021 23:29 Відповісти
+3
нашли кем заняться, продажная контора, киевстаром займитесь, там беспредел творится
06.04.2021 23:44 Відповісти
+2
А взлёт цен на автозаправках слабо проверить и обуздать? В мире нефть в цене упала, а у нас всё топливо резко подорожало!
06.04.2021 23:35 Відповісти
Таксисты мародёры.
06.04.2021 23:26 Відповісти
Это же как? Там же налик, киевляне ездите на такси и только картой расплачивайтсь на счет конторы
06.04.2021 23:29 Відповісти
А що лише таксисти ціну підняли?а на заправку давно заїжджали? А в продуктовий?
06.04.2021 23:29 Відповісти
При этом только "Уклон" местный - "Убер" и "Болт" иностранные нелегалы
06.04.2021 23:31 Відповісти
А взлёт цен на автозаправках слабо проверить и обуздать? В мире нефть в цене упала, а у нас всё топливо резко подорожало!
06.04.2021 23:35 Відповісти
нашли кем заняться, продажная контора, киевстаром займитесь, там беспредел творится
06.04.2021 23:44 Відповісти
Таксисти можуть на тиждень "стати на ремонт" і ринок моментально розставить все на свої місця . Навіть Кличко всіх закликав : Сидіть вдома , не ризикуйте .
07.04.2021 00:05 Відповісти
Шо эти эвнухи могу .ничего только и оглашают проверки а толку?
07.04.2021 00:27 Відповісти
У нас антимонопольный комитет чихать хотел на монополии олигархов, но вот беспределом таксистов надо канешна заниматься. А когда в Киеве цены на городской транспорт в два раза поднимали - значит всем все нравилось, когда масло подсолнечное точно также вот лупануло у всех производителей - тоже так и должно быть, народ доволен ! А таксисты значить единственные крысы в этой стране
07.04.2021 00:35 Відповісти
А сравнить цены на продукты с соседями слабо и отменить на них пошлины. Про это ни гу-гу это святое драть шкуру с населения. Ну мы это заслужили своим мычаниеми и обижатся можем только на себя. Если ума хватит . А если нет то будем по повестке дня бороться с олигархами,ковидом,с чертом лысым. Только не признаваться себе кто истиный виновник.Еднайтесь и читайте конституцию ст,142,143,13. Для начала.
07.04.2021 04:18 Відповісти
Ах ось для чого Україні потрбен Антимонопольний кабінет! А я думав цей орган для боротьби з монополіями олігархів, ну може хоч з таксистами у них вийде, бо з монополістами щось не дуже.
07.04.2021 07:22 Відповісти
 
 