Антимонопольний комітет перевірить підвищення цін столичними таксистами у перший день локдауну

У перший день локдауну в Антимонопольний комітет надійшло безліч скарг киян на завищені ціни таксі.

Про це пише в Facebook керівник Київського обласного відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький, інформує Цензор.НЕТ.

"Вартість замовлення таксі в Києві зросла у два-три рази в перший же день дії жорстких карантинних обмежень - 05.04.2021, про це свідчить інформація в популярних сервісах замовлення таксі, численні повідомлення в ЗМІ та скарги киян. Таких скарг у наше відділення надійшло дуже багато", - написав він.

Хмельницький зазначив, що особливо "вразила киян" цінова політика компаній Uber, Bolt і Uklon.

"Ситуація може свідчити про наявність у діях перевізників і особливо організаторів таких перевезень можливих ознак порушення, передбаченого частиною третьою статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання) та/або частиною першою статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (зловживання монопольним (домінуючим) становищем)", - зазначив голова відділення АМКУ.



