Антимонопольный комитет проверит повышение цен столичными таксистами в первый день локдауна

В первый день локдауна в Антимонопольный комитет поступило множество жалоб киевлян на завышенные цены такси.

Об этом пишет в Facebook руководитель Киевского областного отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Стоимость заказа такси в Киеве выросла в два-три раза в первый же день действия жестких карантинных ограничений - 05.04.2021, об этом свидетельствует информация в популярных сервисах заказа такси, многочисленные сообщения в СМИ и жалобы киевлян. Таких жалоб в наше отделение поступило очень много", - написал он.

Хмельницкий отметил, что особенно "поразила киевлян" ценовая политика компаний Uber, Bolt и Uklon.

"Ситуация может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков и особенно организаторов таких перевозок возможных признаков нарушения, предусмотренного частью третьей статьи 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" (антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования) и/или частью первой статьи 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" (злоупотребление монопольным (доминирующим) положением)", - отметил глава отделения АМКУ.

