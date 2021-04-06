РУС
Антимонопольный комитет проверит повышение цен столичными таксистами в первый день локдауна

В первый день локдауна в Антимонопольный комитет поступило множество жалоб киевлян на завышенные цены такси.

Об этом пишет в Facebook руководитель Киевского областного отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Стоимость заказа такси в Киеве выросла в два-три раза в первый же день действия жестких карантинных ограничений - 05.04.2021, об этом свидетельствует информация в популярных сервисах заказа такси, многочисленные сообщения в СМИ и жалобы киевлян. Таких жалоб в наше отделение поступило очень много", - написал он.

Хмельницкий отметил, что особенно "поразила киевлян" ценовая политика компаний Uber, Bolt и Uklon.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Космические" цены на такси в первый день жесткого карантина в Киеве: утром стоимость поездки достигала 900 грн

"Ситуация может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков и особенно организаторов таких перевозок возможных признаков нарушения, предусмотренного частью третьей статьи 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" (антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования) и/или частью первой статьи 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" (злоупотребление монопольным (доминирующим) положением)", - отметил глава отделения АМКУ.

Также на Цензор.НЕТ: Киевляне выстаивают длинные очереди для получения спецпропусков на общественный транспорт. ВИДЕО

Топ комментарии
+3
А що лише таксисти ціну підняли?а на заправку давно заїжджали? А в продуктовий?
06.04.2021 23:29 Ответить
+3
нашли кем заняться, продажная контора, киевстаром займитесь, там беспредел творится
06.04.2021 23:44 Ответить
+2
А взлёт цен на автозаправках слабо проверить и обуздать? В мире нефть в цене упала, а у нас всё топливо резко подорожало!
06.04.2021 23:35 Ответить
Таксисты мародёры.
06.04.2021 23:26 Ответить
Это же как? Там же налик, киевляне ездите на такси и только картой расплачивайтсь на счет конторы
06.04.2021 23:29 Ответить
А що лише таксисти ціну підняли?а на заправку давно заїжджали? А в продуктовий?
06.04.2021 23:29 Ответить
При этом только "Уклон" местный - "Убер" и "Болт" иностранные нелегалы
06.04.2021 23:31 Ответить
А взлёт цен на автозаправках слабо проверить и обуздать? В мире нефть в цене упала, а у нас всё топливо резко подорожало!
06.04.2021 23:35 Ответить
нашли кем заняться, продажная контора, киевстаром займитесь, там беспредел творится
06.04.2021 23:44 Ответить
Таксисти можуть на тиждень "стати на ремонт" і ринок моментально розставить все на свої місця . Навіть Кличко всіх закликав : Сидіть вдома , не ризикуйте .
07.04.2021 00:05 Ответить
Шо эти эвнухи могу .ничего только и оглашают проверки а толку?
07.04.2021 00:27 Ответить
У нас антимонопольный комитет чихать хотел на монополии олигархов, но вот беспределом таксистов надо канешна заниматься. А когда в Киеве цены на городской транспорт в два раза поднимали - значит всем все нравилось, когда масло подсолнечное точно также вот лупануло у всех производителей - тоже так и должно быть, народ доволен ! А таксисты значить единственные крысы в этой стране
07.04.2021 00:35 Ответить
А сравнить цены на продукты с соседями слабо и отменить на них пошлины. Про это ни гу-гу это святое драть шкуру с населения. Ну мы это заслужили своим мычаниеми и обижатся можем только на себя. Если ума хватит . А если нет то будем по повестке дня бороться с олигархами,ковидом,с чертом лысым. Только не признаваться себе кто истиный виновник.Еднайтесь и читайте конституцию ст,142,143,13. Для начала.
07.04.2021 04:18 Ответить
Ах ось для чого Україні потрбен Антимонопольний кабінет! А я думав цей орган для боротьби з монополіями олігархів, ну може хоч з таксистами у них вийде, бо з монополістами щось не дуже.
07.04.2021 07:22 Ответить
 
 