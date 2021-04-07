УКР
Нормандські переговори
США нема чого робити в "нормандському форматі", - МЗС РФ

США нема чого робити в

Політика США щодо України унеможливлює участь США в "нормандському форматі" переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нема чого робити в "нормандському форматі", - зазначив заступник глави МЗС Росії.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що участь США, як члена ОБСЄ і гаранта Будапештського меморандуму, можлива і прийнятна на рівні "нормандського формату" і Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

+51
США нечего делать в "нормандском формате", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 3355
07.04.2021 09:20 Відповісти
+41
Есть мнение, что свинособакия вообще не страна, и что оно там ещё вякает, шавки против слона
07.04.2021 09:26 Відповісти
+32
США не нуждаются в разрешениях от биопомойки.
07.04.2021 09:27 Відповісти
Тоді расєї тим паче не має що робити ні у якому форматі...))
07.04.2021 10:34 Відповісти
У перекладі на зрозумілу це буде означати, що "ми вже купили німців і французів, тому нам, щоб повернути Україну в російське стойло, більше нікого не треба".
07.04.2021 10:37 Відповісти
Проблема в том, что РФ делает, а не просто говорит. Если они не хотят видеть США в нормандском формате, то просто не будут принимать в нем участие.

Всем известно, что вести переговоры с гопником - это нарваться на 3,14здюлину. Поэтому нет смысла обманываться всякими "минсками", "нормандским форматом", "формулой Штанмайера" и пр.
P.S.
Бешенных собак никто не уговаривает и не изолирует. Их пристреливают.
07.04.2021 10:42 Відповісти
Байден повинен посилити українську бойову авіацію - Atlantic Council

Оновлення української тактичної авіації американськими літаками це стратегічна можливість для адміністрації Байдена створити серйозні проблеми для Росії та потужний пропагандистський крок.
Таку думку у колонці для https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/upgrading-ukraines-air-force-could-deter-russia/?fbclid=IwAR0VBcDaj2r_osf36NJr1TiQMtHeaTXxTKxAcqgMEl_TZvtw14OR2d8KyoQ Atlantic Council просуває старший науковий співробітник Foreign Policy Research Institute Стефан Бланк.
Він пропонує розглянути можливість надати Україні близько 100 літаків https://mil.in.ua/uk/tag/f-15/ F-15 , 6-8 розвідників E-2C-2000 Hawkeyes та 8-12 заправників KC-135R. Також, на його думку, пакет допомоги повинен включати термінали для передачі-прийому даних Link-16, розумні **********, крилаті ракети, розвідувальне обладнання та засоби цілевказання. Така допомога, на думку Бланка, дасть чіткий сигнал Москві і зупинить будь які спроби майбутнього вторгнення.
Існує багато варіантів реалізації такого сценарію. Один з них - поставки з баз зберігання літаків F-15C\D, E-2C-2000 та KC-135R з можливою їх подальшою модернізацією.
Інший варіант - поставка новітніх F-15QA або F-15EX.
Посилення Повітряних сил ЗС України було б потужним кроком Адмінстрації Джо Байдена, який би виразно продемонстрував, що США не збираються терпіти неадекватну російську політику у Східній Європі, резюмує Бланк.
https://mil.in.ua/uk/news/bajden-povynen-posylyty-**********-bojovu-aviatsiyu-atlantic-council/
07.04.2021 11:00 Відповісти
Не думаю,что 100 самолётов решит проблему ,а вот поставка ракетных комплексов может значительно прикрыть нас с воздуха.
07.04.2021 11:20 Відповісти
Пусть будут! В хозяйстве пригодятся.
07.04.2021 12:46 Відповісти
согласен, тогда создаёться "Балтиискии формат" и добовляем Британию вместо макрона и одну из фошиздов Балтии или Польшу вместо меркель плюс Китай как понятых, которые подтверждает решение, ну чтоб некуда ***** кремлёвским было б улезнуть.
07.04.2021 11:12 Відповісти
Нужен Будапештский формат!
Чтобы ни Франции, ни Германии там не было!
07.04.2021 11:14 Відповісти
(другими словами) Оккупационная Политика РАШИСТА в отношении Украины делает невозможным его участие в "нормандском формате" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

"С теми подходами,(оккупация украинского Крыма и война с Украиной руками подконтрольными РАШИСТУ ОРДЛО которые демонстрирует и применяет рабсея , ей нечего делать в "нормандском формате давно ", тчк. Украина сама вправе выбирать какой политики ей стоит придерживатся учитывая то.что рашист оккупирует ее территорию и ведеть войну с Украиной(ПТН-ПНХ)
07.04.2021 11:14 Відповісти
Минуточку! кацапы замутили эту войну, им и решать, кто здесь сторона конфликта и кому в каких форматах участвовать! У нас в детстве так и было. У вас нет?
07.04.2021 11:19 Відповісти
А с каких єто пор россия должна определять Нормандский формат?
07.04.2021 11:23 Відповісти
Так і Ереферії нічого робити на окупованій частині України. Не були б там, не було б проблем. Нічого пхати носа до чужого проса.
07.04.2021 11:32 Відповісти
в "нормандском формате" должны принимать участие те страны которые давали Украине гарантии по будапештскому меморандуму, Великобритания и США, что там делает Германия и Франция, хер поймешь...
07.04.2021 11:54 Відповісти
Ну тогда это уже будет не нормандский формат, а что то другое. Украине пора уже выйти из этого дебильного формата, а вести переговоры с США и Великобританией по восстановлению территориальной целостности.
07.04.2021 13:23 Відповісти
Украину просто обокрали, украли ядерный потенциал в создание которого вложили вклад наши учёные и за средства всех народов СССР. Запад боялся попадания украинских боеголовок арабским террористам и отдал наше оружие террористу Путину.
Когда США и Великобритания хотели найти хим оружие в Ираке (которого не было) они направили в Ирак 157 982 солдат и офицеров из США, 45 000 британских войск
А когда террорист Путин оккупирует наши территории, убивает тысячи украинцев, в помощь нам дают символическую помощь: Джавелины 37 ПУ и 210 ракет на весну 2018 года.
А Эстония получит 80 ПУ, Литва: 40 ПУ на тот же период, это с ними подписывали Будапештский меморандум, это они отдавали ядерное оружие?

Не надо иметь иллюзий насчёт западной помощи, Украину защитит только своя армия, а не политиканы из Белого дома или Даунинг стрит
08.04.2021 03:50 Відповісти
Джо вам расскажет кому там делать нечего!
07.04.2021 12:09 Відповісти
Все территориальные проблемы Украины касаются США и Великобритании как подписанта будапештских соглашений. На Переговорах по этому поводу должны присутствовать - Украина США, Великобритания, РФ и как наблюдатели от ЕС Франция и Германия. ( можно даже допустить присутствие региональных соседей Украины Польши и Турции но это при желании) При этом сама Раша как оккупант, агрессор, и страна совершившая аннексию и нарушение межгосударственных и международных договоров на данном форуме выступает в роли " противной " страны, нарушителя. ( в противовес всем остальным)
07.04.2021 12:16 Відповісти
По тому меморандуму, кто-то чего-то обещал? Меморандум, это памятка, и не более. Вспомни, что яйца НЕЛЬЗЯ готовить в микроволновке, Они взорвутся. Это памятка, и не более.
07.04.2021 14:23 Відповісти
Тут не вопрос в том кто что обещал. Но это международный документ именно косаемый территориальной целостности Украины. Так почему основные подписанты этого договора ( меморандума) не могут участвовать на переговорах именно по этому вопросу.. Странный подход. Раша значит " может" а США и Великобритании ( по мнению страны агрессора) там делать нечего. Это даже не смешно. ( И это совершенно не касается каких то гарантий )
07.04.2021 14:28 Відповісти
Этот Семен мне не нравится....
07.04.2021 15:12 Відповісти
Успокою, я не трансгендер, и не 100 гривен, чтобы нравится.
07.04.2021 15:18 Відповісти
А трансгендери виходить тобі подобаються???
07.04.2021 15:56 Відповісти
Ненавижу
07.04.2021 16:30 Відповісти
я про высказывание о ничтожности меморандума ,а не о личности....Все что подписано высшими лицами есть закон,насколько я знаю.
08.04.2021 21:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/463979 Меморандум - памятка, и не более.
16.04.2021 19:43 Відповісти
А я как то больше словам генерал-полковника И.П.Смешко доверяю-.что етот документ имеет силу международного договора,без обид...
17.04.2021 08:22 Відповісти
Да то понятно, Кравчука развели как школьника, а теперь нам расхлебывать
07.04.2021 16:06 Відповісти
Кравчука не развели , а нагнули раком. Вспомните речь Джорджа Буша старшего «Котлета по-киевски» 1991 года, когда он предлагал нам остаться в составе СССР. И если бы мы не отдали оружие санкции наложили бы на нас и они не были бы такие символические как на Путина сейчас.
Что поделать ,нас тогда не воспринимали равными западным странам и сейчас воспринимают как мятежный придаток России, через который можно влиять на Кремль
08.04.2021 04:03 Відповісти
46 модернизированных СС 24 заставили б воспринимать, об этом говорили спецы, а остальный хлам можно было продать, даже в рф на тот момент таких модернизированных ракет было всего 12, но он сам все отдал в обмен на бумажку - результат предсказуем.
08.04.2021 13:21 Відповісти
Может быть и да, если Украина докажет, что она находится официально в войне с Россией... то есть разрыв дипсвязей, торговли и т.д. и т. п... при отсутствии всего этого для России - это гражданская война... как в Сирии... Идлиб например... так, что перед тем как требовать что-то Укаиа должна выполнить сою часть домашнего задания...
08.04.2021 00:04 Відповісти
Параші нема чого робити в Україні, але ж вона продовжує до України лізти!
07.04.2021 12:37 Відповісти
Нормандський формат - фуфло. Все порішати може тільки БУДАПЕШТСЬКИЙ формат.
07.04.2021 13:34 Відповісти
Фуфло не может быть одобрено ООН... если конечно вы не Наполеон...
08.04.2021 00:06 Відповісти
Не ООН а Советом Безопасности, в котором право вето у РФ, что множит его резолюции на ноль. Резолюции Сов Беза вы думаете обязательны, я вас разочарую, не всё так просто, ведь санкции за неисполнение резолюций вводит всё тот же Сов Без и угадайте чьё вето там будет
08.04.2021 04:12 Відповісти
Не знал, что Совбез где-то в другой организации, а не в ООН... это раз... сейчас, что-то более менее дышащее в ООН есть лишь Совбез, остальное все недееспособное... это два... если Украина хочет что-либо законно изменить, я уже не говорю об имплементации, то только одна организация может это утвердить - Совбез... это три... если вам это не нравиться, может помочь только Наполеон...
08.04.2021 05:16 Відповісти
Фантазии московитов о Сов Безе ООН так прекрасны, им так нравится пункт: о обязательности резолюций Сов Беза , в отличии от резолюций Ген Ассамблеи ООН с её рекомендательным характером. Но повторяю для любителей Соловьёва, ответственность за неисполнение резолюций определяет всё тот же Сов Без, автоматических санкций нет. Пример неисполнение Израилем резолюций Сов Беза ООН
08.04.2021 05:37 Відповісти
Я не московит и не перевариваю Соловьева... да Совбез на данный момент это все... Украина, как и любая другая страна имеет полное право не выполнять... но... и не имеет право пытаться заменить это чем-то альтернативным, так как это лишает Совбез функции конечной инстанции разрешения политических проблем мира.
08.04.2021 06:16 Відповісти
росії немає чого робити в світі
07.04.2021 13:35 Відповісти
такої країни, як росія не існує - є дика , необжита територія Китайської народної Республіки. Ну а все, що навколо москви - то є зброд і недобитки золотої орди...
07.04.2021 15:08 Відповісти
США являются подписантом который гарантировал Украине безопасность и который выполняет свои обещания по защите нашей страны и естественно главарям из кремля это не нравится и они начинают вещать и поучать того кто оказывает помощь нашей стране.
07.04.2021 14:29 Відповісти
Сільки ж скиглення з за того,що не вийшло США в Криму свої бази зробити,що,хтось вірить,що благополучна,сита Америка пошле свої війська гинути за Україну....,дивно,за тридцять років вилизування в США наші т.з.друзі жодного індустріального проєкту з Китаю не перевели до своїх вассалів в Україну,а ми ж у всьому підтримуєму,то хочуть нас сильними,дійсно незалежними зробити?
07.04.2021 14:38 Відповісти
А почему сразу пошлет войска погибать за Украину? Воевать будет Украина, а запад нам будет подносить патроны,т.е снаряды,ракеты,джавелины...
07.04.2021 14:42 Відповісти
...полное собрание сочинений ПТН ПНХ.
07.04.2021 14:43 Відповісти
Раз кацапиких так вивертає від того, що робить Вашингтон, значить Вашингтон ВСЕ РОБИТЬ ВІРНО!
07.04.2021 15:03 Відповісти
Московитів верне від усіх вільних народод, це не означає, що США нам друг, трохи допомагають, дякуємо, але це не той рівень допомоги якого заслуговує Україна
08.04.2021 04:19 Відповісти
Як на мене,то потрібно вже давно було закінчити з цим так званим "форматом", та не морочити нікому голову. Бо в війні, а в нас йде сама справжня війна з кацапами,можна тільки програти,або виграти.Але,боюсь,що не з нашим не служившим клоуном- прєпіздєнтом. А всі ці "формати" до сраки,бо кацапня розуміє тільки силу...
07.04.2021 15:07 Відповісти
А кацапам вообще на этом свете делать нечего...
07.04.2021 21:02 Відповісти
кацапы вам на марс скоро так что вам вообще на земле не место..
08.04.2021 23:28 Відповісти
