США нема чого робити в "нормандському форматі", - МЗС РФ

Політика США щодо України унеможливлює участь США в "нормандському форматі" переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нема чого робити в "нормандському форматі", - зазначив заступник глави МЗС Росії.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що участь США, як члена ОБСЄ і гаранта Будапештського меморандуму, можлива і прийнятна на рівні "нормандського формату" і Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

