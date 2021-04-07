21 106 151
США нема чого робити в "нормандському форматі", - МЗС РФ
Політика США щодо України унеможливлює участь США в "нормандському форматі" переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.
"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нема чого робити в "нормандському форматі", - зазначив заступник глави МЗС Росії.
Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що участь США, як члена ОБСЄ і гаранта Будапештського меморандуму, можлива і прийнятна на рівні "нормандського формату" і Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
Всем известно, что вести переговоры с гопником - это нарваться на 3,14здюлину. Поэтому нет смысла обманываться всякими "минсками", "нормандским форматом", "формулой Штанмайера" и пр.
P.S.
Бешенных собак никто не уговаривает и не изолирует. Их пристреливают.
Оновлення української тактичної авіації американськими літаками це стратегічна можливість для адміністрації Байдена створити серйозні проблеми для Росії та потужний пропагандистський крок.
Таку думку у колонці для https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/upgrading-ukraines-air-force-could-deter-russia/?fbclid=IwAR0VBcDaj2r_osf36NJr1TiQMtHeaTXxTKxAcqgMEl_TZvtw14OR2d8KyoQ Atlantic Council просуває старший науковий співробітник Foreign Policy Research Institute Стефан Бланк.
Він пропонує розглянути можливість надати Україні близько 100 літаків https://mil.in.ua/uk/tag/f-15/ F-15 , 6-8 розвідників E-2C-2000 Hawkeyes та 8-12 заправників KC-135R. Також, на його думку, пакет допомоги повинен включати термінали для передачі-прийому даних Link-16, розумні **********, крилаті ракети, розвідувальне обладнання та засоби цілевказання. Така допомога, на думку Бланка, дасть чіткий сигнал Москві і зупинить будь які спроби майбутнього вторгнення.
Існує багато варіантів реалізації такого сценарію. Один з них - поставки з баз зберігання літаків F-15C\D, E-2C-2000 та KC-135R з можливою їх подальшою модернізацією.
Інший варіант - поставка новітніх F-15QA або F-15EX.
Посилення Повітряних сил ЗС України було б потужним кроком Адмінстрації Джо Байдена, який би виразно продемонстрував, що США не збираються терпіти неадекватну російську політику у Східній Європі, резюмує Бланк.
https://mil.in.ua/uk/news/bajden-povynen-posylyty-**********-bojovu-aviatsiyu-atlantic-council/
Чтобы ни Франции, ни Германии там не было!
"С теми подходами,(оккупация украинского Крыма и война с Украиной руками подконтрольными РАШИСТУ ОРДЛО которые демонстрирует и применяет рабсея , ей нечего делать в "нормандском формате давно ", тчк. Украина сама вправе выбирать какой политики ей стоит придерживатся учитывая то.что рашист оккупирует ее территорию и ведеть войну с Украиной(ПТН-ПНХ)
Когда США и Великобритания хотели найти хим оружие в Ираке (которого не было) они направили в Ирак 157 982 солдат и офицеров из США, 45 000 британских войск
А когда террорист Путин оккупирует наши территории, убивает тысячи украинцев, в помощь нам дают символическую помощь: Джавелины 37 ПУ и 210 ракет на весну 2018 года.
А Эстония получит 80 ПУ, Литва: 40 ПУ на тот же период, это с ними подписывали Будапештский меморандум, это они отдавали ядерное оружие?
Не надо иметь иллюзий насчёт западной помощи, Украину защитит только своя армия, а не политиканы из Белого дома или Даунинг стрит
Что поделать ,нас тогда не воспринимали равными западным странам и сейчас воспринимают как мятежный придаток России, через который можно влиять на Кремль