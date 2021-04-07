21 106 151
США нечего делать в "нормандском формате", - МИД РФ
Политика США в отношении Украины делает невозможным участие США в "нормандском формате" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", - отметил замглавы МИД России.
Напомним, ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что участие США, как члена ОБСЕ и гаранта Будапештского меморандума, возможно и приемлемо на уровне "Нормандского формата" и Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Топ комментарии
+51 5 копійок
показать весь комментарий07.04.2021 09:20 Ответить Ссылка
+41 Evro7
показать весь комментарий07.04.2021 09:26 Ответить Ссылка
+32 Виктор Сотник
показать весь комментарий07.04.2021 09:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всем известно, что вести переговоры с гопником - это нарваться на 3,14здюлину. Поэтому нет смысла обманываться всякими "минсками", "нормандским форматом", "формулой Штанмайера" и пр.
P.S.
Бешенных собак никто не уговаривает и не изолирует. Их пристреливают.
Оновлення української тактичної авіації американськими літаками це стратегічна можливість для адміністрації Байдена створити серйозні проблеми для Росії та потужний пропагандистський крок.
Таку думку у колонці для https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/upgrading-ukraines-air-force-could-deter-russia/?fbclid=IwAR0VBcDaj2r_osf36NJr1TiQMtHeaTXxTKxAcqgMEl_TZvtw14OR2d8KyoQ Atlantic Council просуває старший науковий співробітник Foreign Policy Research Institute Стефан Бланк.
Він пропонує розглянути можливість надати Україні близько 100 літаків https://mil.in.ua/uk/tag/f-15/ F-15 , 6-8 розвідників E-2C-2000 Hawkeyes та 8-12 заправників KC-135R. Також, на його думку, пакет допомоги повинен включати термінали для передачі-прийому даних Link-16, розумні **********, крилаті ракети, розвідувальне обладнання та засоби цілевказання. Така допомога, на думку Бланка, дасть чіткий сигнал Москві і зупинить будь які спроби майбутнього вторгнення.
Існує багато варіантів реалізації такого сценарію. Один з них - поставки з баз зберігання літаків F-15C\D, E-2C-2000 та KC-135R з можливою їх подальшою модернізацією.
Інший варіант - поставка новітніх F-15QA або F-15EX.
Посилення Повітряних сил ЗС України було б потужним кроком Адмінстрації Джо Байдена, який би виразно продемонстрував, що США не збираються терпіти неадекватну російську політику у Східній Європі, резюмує Бланк.
https://mil.in.ua/uk/news/bajden-povynen-posylyty-**********-bojovu-aviatsiyu-atlantic-council/
Чтобы ни Франции, ни Германии там не было!
"С теми подходами,(оккупация украинского Крыма и война с Украиной руками подконтрольными РАШИСТУ ОРДЛО которые демонстрирует и применяет рабсея , ей нечего делать в "нормандском формате давно ", тчк. Украина сама вправе выбирать какой политики ей стоит придерживатся учитывая то.что рашист оккупирует ее территорию и ведеть войну с Украиной(ПТН-ПНХ)
Когда США и Великобритания хотели найти хим оружие в Ираке (которого не было) они направили в Ирак 157 982 солдат и офицеров из США, 45 000 британских войск
А когда террорист Путин оккупирует наши территории, убивает тысячи украинцев, в помощь нам дают символическую помощь: Джавелины 37 ПУ и 210 ракет на весну 2018 года.
А Эстония получит 80 ПУ, Литва: 40 ПУ на тот же период, это с ними подписывали Будапештский меморандум, это они отдавали ядерное оружие?
Не надо иметь иллюзий насчёт западной помощи, Украину защитит только своя армия, а не политиканы из Белого дома или Даунинг стрит
Что поделать ,нас тогда не воспринимали равными западным странам и сейчас воспринимают как мятежный придаток России, через который можно влиять на Кремль