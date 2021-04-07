США нечего делать в "нормандском формате", - МИД РФ

Политика США в отношении Украины делает невозможным участие США в "нормандском формате" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", - отметил замглавы МИД России.

Напомним, ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что участие США, как члена ОБСЕ и гаранта Будапештского меморандума, возможно и приемлемо на уровне "Нормандского формата" и Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", - МИД РФ