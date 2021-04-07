УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8319 відвідувачів онлайн
Новини
1 168 17

В Україні можуть створити фінансовий суд: нині це обговорюється з МВФ, - глава НБУ Шевченко

В Україні можуть створити фінансовий суд: нині це обговорюється з МВФ, - глава НБУ Шевченко

Створення спеціалізованого фінансового суду для захисту прав кредиторів значно поліпшить ситуацію з платіжною дисципліною, сказав глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко.

"Минулого року ми розпочали дискусію про фінансовий суд. Це теж поза мандатом НБУ. Але ми розпочали цю дискусію, ми її наразі обговорюємо з МВФ, із профсередовищем. З нашої точки зору, створення такого спеціалізованого суду значно поліпшить ситуацію з платіжною дисципліною", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до думки голови НБУ, такий суд має охоплювати три питання: взаємини кредитор/позичальник, інвестор/об'єкт інвестиції та питання доступу до банківської таємниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може розраховувати на два транші МВФ, - глава НБУ Шевченко

Він зазначив, що відбір суддів до такого суду має відбуватися прозоро, а для забезпечення максимальної довіри, за участю і представників міжнародної спільноти.

Шевченко додав, що НБУ виступає стороною в багатьох судових розглядах, зокрема найбільша кількість розглядів (майже 100) пов'язана з ПриватБанком і його колишніми власниками. Також регулятор бере участь у судах, пов'язаних із виведенням банків із ринку, і судах, де з НБУ хочуть стягнути гроші співробітники Нацбанку.

Автор: 

банки (7867) НБУ (10622) судова реформа (1464) Шевченко Кирило (226)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Як вже задовбали ціма судами. В Україні насправді треба створити - ОДИН Чесний СУД, куди набрати чесних суддів із-за кордону)))
показати весь коментар
07.04.2021 10:57 Відповісти
+4
Антикоррупционного-уже не хватает?
показати весь коментар
07.04.2021 10:58 Відповісти
+3
Думаю что все суды нужно временно отменить и создать ТРИБУНАЛ .
показати весь коментар
07.04.2021 11:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всё для людей
показати весь коментар
07.04.2021 10:55 Відповісти
Своевременное решение. Надо же что то и создавать.
показати весь коментар
07.04.2021 10:56 Відповісти
Туда надо назначить руководителем кого-то из мажоров. Ну хотя-бы сына Авакяна.
показати весь коментар
07.04.2021 11:56 Відповісти
В Украине ,даже,могут назначить председателем этого суда откровенного мерзавца,как назначили такового,главой НБУ! Например-Коломойского в председатели!
показати весь коментар
07.04.2021 10:57 Відповісти
А Дубинский разве будет слабО ?
показати весь коментар
07.04.2021 11:55 Відповісти
Як вже задовбали ціма судами. В Україні насправді треба створити - ОДИН Чесний СУД, куди набрати чесних суддів із-за кордону)))
показати весь коментар
07.04.2021 10:57 Відповісти
Так уже сделали в Казахстане.
показати весь коментар
07.04.2021 11:54 Відповісти
то і нам треба, і назвати обов*язково треба "Чесний Суд" ))
показати весь коментар
07.04.2021 12:15 Відповісти
Антикоррупционного-уже не хватает?
показати весь коментар
07.04.2021 10:58 Відповісти
даю гарантию что суд который рассматривает финансовые дела будет самым честным судом!
показати весь коментар
07.04.2021 10:59 Відповісти
МВФ будет против. Они хотят проверку(международную) фонда борьбы с вирусом. Судов они не хотят
показати весь коментар
07.04.2021 11:02 Відповісти
Думаю что все суды нужно временно отменить и создать ТРИБУНАЛ .
показати весь коментар
07.04.2021 11:09 Відповісти
"Кирил Шевченко. Зеленський визначився з новим головою НБУ"

В Україні можуть створити фінансовий суд: нині це обговорюється з МВФ, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2221

https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
"Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада."
показати весь коментар
07.04.2021 11:12 Відповісти
То есть МВФ не интересно куда из бюджета исчезают десятки миллиардов, не интересна коррупция, не интересны схематозы на границе, как наживаются на государстве оллигархи ))) МВФ беспокоится о банках и нехороших заемщиках физ лицах ))
показати весь коментар
07.04.2021 11:22 Відповісти
Перестаньте, курвы, "кровати передвигать".
Верните уголовный Кодекс 1962 года, не испытывайте свою судьбу ...
показати весь коментар
07.04.2021 11:43 Відповісти
Ещё один миллиард гривен вон из бюджета страны. Надо такой создать для Израиля, но чтобы им зарплата была из бюджета Украины. Примерно как пенсии для пенсионеров Израиля выехавшим из Украины.
показати весь коментар
07.04.2021 11:51 Відповісти
 
 