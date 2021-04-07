В Україні можуть створити фінансовий суд: нині це обговорюється з МВФ, - глава НБУ Шевченко

Створення спеціалізованого фінансового суду для захисту прав кредиторів значно поліпшить ситуацію з платіжною дисципліною, сказав глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко.

"Минулого року ми розпочали дискусію про фінансовий суд. Це теж поза мандатом НБУ. Але ми розпочали цю дискусію, ми її наразі обговорюємо з МВФ, із профсередовищем. З нашої точки зору, створення такого спеціалізованого суду значно поліпшить ситуацію з платіжною дисципліною", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до думки голови НБУ, такий суд має охоплювати три питання: взаємини кредитор/позичальник, інвестор/об'єкт інвестиції та питання доступу до банківської таємниці.

Він зазначив, що відбір суддів до такого суду має відбуватися прозоро, а для забезпечення максимальної довіри, за участю і представників міжнародної спільноти.

Шевченко додав, що НБУ виступає стороною в багатьох судових розглядах, зокрема найбільша кількість розглядів (майже 100) пов'язана з ПриватБанком і його колишніми власниками. Також регулятор бере участь у судах, пов'язаних із виведенням банків із ринку, і судах, де з НБУ хочуть стягнути гроші співробітники Нацбанку.