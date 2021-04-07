Звільнення Зеленським деяких послів відбулося в контексті планованої ротації, - МЗС

Звільнення українських послів в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії і при ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівської Аравії і відділенні ООН у Женеві відбулося в контексті планованої ротації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"В українській дипломатичній службі керівники дипустанов працюють в одній країні, як правило, приблизно п'ять років. Частина зазначених послів перевищила термін роботи за кордоном у декілька разів", - сказав Ніколенко.

Спікер зазначив, що рішення і про звільнення, і про призначення нових послів приймає президент України за поданням міністра закордонних справ. Така процедура була дотримана і в цьому випадку, наголосив він.

"У МЗС вдячні кожному послу за його професіоналізм і зусилля щодо захисту національних інтересів, зміцнення відносин України і закордонних країн і міжнародних організацій. Вони залишаються частиною дипслужби і продовжать працювати на благо нашої держави", - додав Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив послів України в Нідерландах, Бельгії, Іраку, Таїланді, ОАЕ і Саудівській Аравії.