УКР
Новини
Звільнення Зеленським деяких послів відбулося в контексті планованої ротації, - МЗС

Звільнення українських послів в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії і при ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівської Аравії і відділенні ООН у Женеві відбулося в контексті планованої ротації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"В українській дипломатичній службі керівники дипустанов працюють в одній країні, як правило, приблизно п'ять років. Частина зазначених послів перевищила термін роботи за кордоном у декілька разів", - сказав Ніколенко.

Спікер зазначив, що рішення і про звільнення, і про призначення нових послів приймає президент України за поданням міністра закордонних справ. Така процедура була дотримана і в цьому випадку, наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український консул відвідав 12 затриманих у Дубаї українок: їм загрожує штраф і депортація, - МЗС

"У МЗС вдячні кожному послу за його професіоналізм і зусилля щодо захисту національних інтересів, зміцнення відносин України і закордонних країн і міжнародних організацій. Вони залишаються частиною дипслужби і продовжать працювати на благо нашої держави", - додав Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив послів України в Нідерландах, Бельгії, Іраку, Таїланді, ОАЕ і Саудівській Аравії.

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) посол (1131) звільнення (2719) Ніколенко Олег (365)
Топ коментарі
+4
И сколько же кварталовских фамилий мы услышим при назначении новых послов с консулами?
показати весь коментар
07.04.2021 11:02 Відповісти
+3
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%bf.html Новые зе-лица: главой следственного управления ДФС Киева назначен коррупционер 6 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%bf.html#comments Комментарии: 5 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%bf.html Увольнение Зеленским ряда послов прошло в контексте планируемой ротации, - МИД - Цензор.НЕТ 5159 Такие проверенные кадры остро необходимы новой власти. Для Ермака, Шефира, Гмырина, Татарова уголовные дела НАБУ это не компромат - это гарантия, что человека можно подвесить на крючок и он будет предан и лоялен во всем…https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%bf.html#more-129215 Читать далее
показати весь коментар
07.04.2021 11:03 Відповісти
+2
Весь 95-й квартал
показати весь коментар
07.04.2021 11:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Так никаких кварталов не хватит скоро. Придется кацапскую вату из из сериала "Скоты" привлекать. Ваню Бутько с его Валюхой. Валюху можно ваще в США послом засылать. Типа Маркаровой.
показати весь коментар
07.04.2021 11:12 Відповісти
Это типа - "переставили кровати".
показати весь коментар
07.04.2021 11:03 Відповісти
Квартал везе нових послів.Увольнение Зеленским ряда послов прошло в контексте планируемой ротации, - МИД - Цензор.НЕТ 2266
показати весь коментар
07.04.2021 11:08 Відповісти
Ты коронавирусом уже переболел или с детства такой, деда?
показати весь коментар
07.04.2021 11:16 Відповісти
Та да, особливо вдало час вибрано. Тьху, ідіот. Залишити без послів важливі країни напередодні можливого вторгнення.
показати весь коментар
07.04.2021 11:22 Відповісти
Наразі, це сама нагальна потреба для України.
Прибрати професіоналів і прилаштувати "правильних, нужних, своіх людей".
Два роки в НАТО Україну представляє в.о. голови місії.
показати весь коментар
07.04.2021 11:26 Відповісти
Зеля пока не изгαβняеτ дипломатическую службу -не успокоится.
показати весь коментар
07.04.2021 12:02 Відповісти
 
 