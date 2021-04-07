Увольнение Зеленским ряда послов прошло в контексте планируемой ротации, - МИД
Увольнение украинских послов в ОАЭ, Нидерландах, Бельгии и при ЕС, Ираке, Таиланде, Саудовской Аравии и отделении ООН в Женеве состоялось в контексте планируемой ротации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"В украинской дипломатической службе руководители дипучреждений работают в одной стране, как правило, около пяти лет. Часть указанных послов превысила срок работы за рубежом в несколько раз", - объяснил спикер МИД.
По его словам, решение как об увольнении, так и назначении новых послов принимает президент Украины по представлению министра иностранных дел. Такая процедура была соблюдена и в этом случае.
"В МИД благодарны каждому послу за их профессионализм и усилия по защите национальных интересов, укрепление отношений Украины и зарубежных стран и международных организаций. Они остаются частью дипслужбы и продолжат работать на благо нашего государства", - добавил Николенко.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил послов Украины в Нидерландах, Бельгии, Ираке, Таиланде, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Прибрати професіоналів і прилаштувати "правильних, нужних, своіх людей".
Два роки в НАТО Україну представляє в.о. голови місії.