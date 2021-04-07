РУС
Новости
Увольнение Зеленским ряда послов прошло в контексте планируемой ротации, - МИД

Увольнение украинских послов в ОАЭ, Нидерландах, Бельгии и при ЕС, Ираке, Таиланде, Саудовской Аравии и отделении ООН в Женеве состоялось в контексте планируемой ротации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В украинской дипломатической службе руководители дипучреждений работают в одной стране, как правило, около пяти лет. Часть указанных послов превысила срок работы за рубежом в несколько раз", - объяснил спикер МИД.

По его словам, решение как об увольнении, так и назначении новых послов принимает президент Украины по представлению министра иностранных дел. Такая процедура была соблюдена и в этом случае.

"В МИД благодарны каждому послу за их профессионализм и усилия по защите национальных интересов, укрепление отношений Украины и зарубежных стран и международных организаций. Они остаются частью дипслужбы и продолжат работать на благо нашего государства", - добавил Николенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил послов Украины в Нидерландах, Бельгии, Ираке, Таиланде, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Зеленский Владимир (21690) посол (1830) увольнение (2701) Николенко Олег (301)
Топ комментарии
+4
И сколько же кварталовских фамилий мы услышим при назначении новых послов с консулами?
07.04.2021 11:02 Ответить
+3
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%bf.html Новые зе-лица: главой следственного управления ДФС Киева назначен коррупционер 6 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%bf.html#comments Комментарии: 5 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%bf.html Увольнение Зеленским ряда послов прошло в контексте планируемой ротации, - МИД - Цензор.НЕТ 5159 Такие проверенные кадры остро необходимы новой власти. Для Ермака, Шефира, Гмырина, Татарова уголовные дела НАБУ это не компромат - это гарантия, что человека можно подвесить на крючок и он будет предан и лоялен во всем…https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%bf.html#more-129215 Читать далее
07.04.2021 11:03 Ответить
+2
Весь 95-й квартал
07.04.2021 11:07 Ответить
Так никаких кварталов не хватит скоро. Придется кацапскую вату из из сериала "Скоты" привлекать. Ваню Бутько с его Валюхой. Валюху можно ваще в США послом засылать. Типа Маркаровой.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:12 Ответить
07.04.2021 11:03 Ответить
Это типа - "переставили кровати".
07.04.2021 11:03 Ответить
Квартал везе нових послів.Увольнение Зеленским ряда послов прошло в контексте планируемой ротации, - МИД - Цензор.НЕТ 2266
07.04.2021 11:08 Ответить
Ты коронавирусом уже переболел или с детства такой, деда?
07.04.2021 11:16 Ответить
Та да, особливо вдало час вибрано. Тьху, ідіот. Залишити без послів важливі країни напередодні можливого вторгнення.
07.04.2021 11:22 Ответить
Наразі, це сама нагальна потреба для України.
Прибрати професіоналів і прилаштувати "правильних, нужних, своіх людей".
Два роки в НАТО Україну представляє в.о. голови місії.
07.04.2021 11:26 Ответить
Зеля пока не изгαβняеτ дипломатическую службу -не успокоится.
07.04.2021 12:02 Ответить
 
 