Деякі лікарні заповнені на 110%, - Кличко відвідав ковідні відділення столиці

Лідер партії "Удар", мер Києва Віталій Кличко показав ситуацію в столичних лікарнях.

Відео з лікарні №3 він продемонстрував під час онлайн-брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу підкреслити, що деякі комунальні медзаклади, що приймають хворих на коронавірус киян, вже заповнені. Деякі навіть більше, ніж на 100 відсотків. Наприклад, міська лікарня №3, де я побував учора ввечері. Там лікарі кажуть, що працюють вже на 110 відсотків від потужності. Тобто додали ще ліжка до підготовлених раніше, щоб приймати пацієнтів, яких привозить швидка. Я поспілкувався з лікарями і був в інфекційному відділенні, говорив з деякими пацієнтами", - зазначив мер Києва.

На відео є звернення головного лікаря Петра Іващенка, який закликає людей відповідальніше ставитись до епідемії.

"Ті люди, які не хочуть щеплюватися, які вважають, що ковіду не існує, я б хотів, щоб вони побували у нашій лікарні і побачили наших пацієнтів", - сказав медик.

За словами Кличка, медична ситуація в столиці – дуже складна, а медики працюють з надривом, проте місто продовжує збільшувати кількість ліжкомісць.

"Місто продовжує шукати можливості і готувати додаткові ліжка. Приймати пацієнтів з COVID-19 готуються, зокрема, в протитуберкульозному диспансері. Там сьогодні ремонтують систему подачі кисню. Облаштовують ліжка. І вже набирають фахівців, які лікуватимуть хворих на коронавірус", - розповів Кличко.

У зв’язку із заповненістю столичних лікарень міський голова вкотре звернувся до уряду із закликом надати киянам місця відомчих лікарнях.

