Деякі лікарні заповнені на 110%, - Кличко відвідав ковідні відділення столиці
Лідер партії "Удар", мер Києва Віталій Кличко показав ситуацію в столичних лікарнях.
Відео з лікарні №3 він продемонстрував під час онлайн-брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Хочу підкреслити, що деякі комунальні медзаклади, що приймають хворих на коронавірус киян, вже заповнені. Деякі навіть більше, ніж на 100 відсотків. Наприклад, міська лікарня №3, де я побував учора ввечері. Там лікарі кажуть, що працюють вже на 110 відсотків від потужності. Тобто додали ще ліжка до підготовлених раніше, щоб приймати пацієнтів, яких привозить швидка. Я поспілкувався з лікарями і був в інфекційному відділенні, говорив з деякими пацієнтами", - зазначив мер Києва.
На відео є звернення головного лікаря Петра Іващенка, який закликає людей відповідальніше ставитись до епідемії.
"Ті люди, які не хочуть щеплюватися, які вважають, що ковіду не існує, я б хотів, щоб вони побували у нашій лікарні і побачили наших пацієнтів", - сказав медик.
За словами Кличка, медична ситуація в столиці – дуже складна, а медики працюють з надривом, проте місто продовжує збільшувати кількість ліжкомісць.
"Місто продовжує шукати можливості і готувати додаткові ліжка. Приймати пацієнтів з COVID-19 готуються, зокрема, в протитуберкульозному диспансері. Там сьогодні ремонтують систему подачі кисню. Облаштовують ліжка. І вже набирають фахівців, які лікуватимуть хворих на коронавірус", - розповів Кличко.
У зв’язку із заповненістю столичних лікарень міський голова вкотре звернувся до уряду із закликом надати киянам місця відомчих лікарнях.
Только у Кличка совести хватило.
Но можете не сомневаться в том, что и сейчас полно людей, которые с пеной у рта доказывают что это фейк.
1) Так видео ж есть.
2) Учитывая повальный дибилизм пополам с пофигизмом нарида + тупорылые действия власти - ничего сверхъестественного.
3) уже который день очень высокие показатели по заражённым. А это всегда и везде тянет за собой повышение госпитализаций.
Аргументы за то, что фейк:
1) несколько типов на форуме прокукарекало, но без предоставления доказательств.
А дальше каждый сам решает для себя.
А ТО мухлювати по вухах їздити тупим лошарам % завжди зручно, а як цифрами то вийде що на Львів наприклад 650 місць для мільйонного міста! Азухен вей, а як поцікавитись скільки було до "реформи" уляни -смерті, то починають оченята трохи більше ніж у китайців бачити.
А як подивитись кого там насильно утримують, то ще більше, а як заглянути на https://censor.net/ua/news/3251079/88************************************************* то стають круглими!
Как там говорил папаша Мюллер? "Сейчас никому нельзя верить. Даже себе. Мне - можно" (С)
вас почитаешь - всё - конвейер смерти, почти все ведь выздоравливают, летальных - единицы на больницу.
сперва проч. - "побываю вчера вечером", но судя по том кто это сказал, то мог бы сказать и не то) а шо ж вы сделал шоб не заталкивать всех туда где даже если тест был ложным, то заразятся не только лишь все, мало кто из поциентов сможет этого не сделать.?
и в магазин
и так далее - по твоей логике надо ваще всю жизнь сидеть дома, ибо не пихаэт?
чего в больницах после года валяния дурака завалено поциентами? ну ладно - вирус мутировал, но мэр то шо делал со своим министром? а теперь цыфырьками трусят - кому они надо если хоть пихнут, хоть не пихнут в больницу - надо прицениваться к гробам?
А в больничку как раз нет. Не хочешь - даже скорая со всеми показаниями не заберёт. Подписываешь бумажку и свободен.
в больничку тоже пихали, если откр. форма тубы/психоза, а вот оттуда выйти - надо постараться