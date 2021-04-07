УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5665 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 067 45

Деякі лікарні заповнені на 110%, - Кличко відвідав ковідні відділення столиці

Лідер партії "Удар", мер Києва Віталій Кличко показав ситуацію в столичних лікарнях.

Відео з лікарні №3 він продемонстрував під час онлайн-брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деякі лікарні заповнені на 110%, - Кличко відвідав ковідні відділення столиці 01

"Хочу підкреслити, що деякі комунальні медзаклади, що приймають хворих на коронавірус киян, вже заповнені. Деякі навіть більше, ніж на 100 відсотків. Наприклад, міська лікарня №3, де я побував учора ввечері. Там лікарі кажуть, що працюють вже на 110 відсотків від потужності. Тобто додали ще ліжка до підготовлених раніше, щоб приймати пацієнтів, яких привозить швидка. Я поспілкувався з лікарями і був в інфекційному відділенні, говорив з деякими пацієнтами", - зазначив мер Києва.

На відео є звернення головного лікаря Петра Іващенка, який закликає людей відповідальніше ставитись до епідемії.

"Ті люди, які не хочуть щеплюватися, які вважають, що ковіду не існує, я б хотів, щоб вони побували у нашій лікарні і побачили наших пацієнтів", - сказав медик.

За словами Кличка, медична ситуація в столиці – дуже складна, а медики працюють з надривом, проте місто продовжує збільшувати кількість ліжкомісць.

Деякі лікарні заповнені на 110%, - Кличко відвідав ковідні відділення столиці 02

"Місто продовжує шукати можливості і готувати додаткові ліжка. Приймати пацієнтів з COVID-19 готуються, зокрема, в протитуберкульозному диспансері. Там сьогодні ремонтують систему подачі кисню. Облаштовують ліжка. І вже набирають фахівців, які лікуватимуть хворих на коронавірус", - розповів Кличко.

У зв’язку із заповненістю столичних лікарень міський голова вкотре звернувся до уряду із закликом надати киянам місця відомчих лікарнях.

Також читайте: За добу від COVID-19 у Києві померли 45 осіб, видужали - 476, виявили 1417 нових випадків, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (20050) Кличко Віталій (3554) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Туда бы степанову зайти, да ляшку.
Только у Кличка совести хватило.
показати весь коментар
07.04.2021 16:40 Відповісти
+5
Они как раз и заполнили больницы... пока не до кукарекания.
показати весь коментар
07.04.2021 16:48 Відповісти
+4
Интересно, а где же комментаторы, которые вскукарекивали, что больницы не заполнены и это всё фейк? Почему молчат?
показати весь коментар
07.04.2021 16:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Туда бы степанову зайти, да ляшку.
Только у Кличка совести хватило.
показати весь коментар
07.04.2021 16:40 Відповісти
Пусть сроазу в городской морг едут
показати весь коментар
07.04.2021 16:52 Відповісти
не надо, а то они там койко-места для больных организовывать станут
показати весь коментар
07.04.2021 16:59 Відповісти
с одной стороны да, но после той херни что он с пропусками на транспорт устроил у меня симпатии к нему поубавилось
показати весь коментар
07.04.2021 16:58 Відповісти
Я звичайно дико вибачаюсь але яка може бути симпатія до цього олігофрена?
показати весь коментар
07.04.2021 17:56 Відповісти
ещё бы в печень максу степанову постукав...
показати весь коментар
07.04.2021 16:41 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2021 17:03 Відповісти
Интересно, а где же комментаторы, которые вскукарекивали, что больницы не заполнены и это всё фейк? Почему молчат?
показати весь коментар
07.04.2021 16:43 Відповісти
Они как раз и заполнили больницы... пока не до кукарекания.
показати весь коментар
07.04.2021 16:48 Відповісти
методички не позволяют им показываться под такими новостями... в основном это рсиянские фашисты рассказывают нам тут, что ковид это фейк... ибо их начальству очень важно что б у нас совсем жопа была
показати весь коментар
07.04.2021 16:51 Відповісти
Было дело.
Но можете не сомневаться в том, что и сейчас полно людей, которые с пеной у рта доказывают что это фейк.
показати весь коментар
07.04.2021 16:56 Відповісти
А вы уверены, что это не фейк? Чего не сделаешь ради хатынки. Миимо моих окон скорые в клинику Радуцкого едут, и что-то я не наблюдаю интенсивного движения как год назад.
показати весь коментар
07.04.2021 17:01 Відповісти
Аргументы за то, что не фейк:

1) Так видео ж есть.

2) Учитывая повальный дибилизм пополам с пофигизмом нарида + тупорылые действия власти - ничего сверхъестественного.
3) уже который день очень высокие показатели по заражённым. А это всегда и везде тянет за собой повышение госпитализаций.
Аргументы за то, что фейк:
1) несколько типов на форуме прокукарекало, но без предоставления доказательств.
---
А дальше каждый сам решает для себя.
показати весь коментар
07.04.2021 17:07 Відповісти
Где вы видели повальный дебилизм? Я, личнр, вижу только здоровое желание урвать.
показати весь коментар
07.04.2021 17:13 Відповісти
Крестна хода, толкание в маршрутках и электричках без масок, цепляние маски так, чтоб нос торчал наружу, организация электронных пропусков, отмена метро в самом начале. И это только то, что вспоминается сходу.
показати весь коментар
07.04.2021 17:20 Відповісти
Если учесть, шо пихают всех в несколько отделений на город, то забиты, а если по блату, то не забиты, тоже - хочешь верь, хочешь - не верь.
показати весь коментар
07.04.2021 18:30 Відповісти
По блату - не считается. По блату даже если там 1000% загружено и поциенты на подоконниках лежат и под кроватями, то место будет
показати весь коментар
07.04.2021 18:32 Відповісти
А почему не считается? Как раз такие туда по блату попадают, которым как-то и не сильно надо было в больнице вылеживаться?
показати весь коментар
07.04.2021 18:52 Відповісти
Точка в конце.
показати весь коментар
07.04.2021 19:05 Відповісти
Давайте рассуждать логично. Если кто сильно хочет лежать в куче ковидных больных и у него есть подход к врачам - почему нет? Пусть себе лежит. И такой добьётся госпитализации в любом случае. Но это никаким боком не касается всех остальных.
показати весь коментар
07.04.2021 20:20 Відповісти
Этот по блату лежит у себя в городе, а другого без блата везут в область. Тут тоже напрашивается вопрос: куда девают больных из области, у них же тоже больницы не резиновые? Хотя, лично не знаю ни одного, кого реально отвезли в какой-нибудь райцентр, может, так цену набивают - хз.
показати весь коментар
07.04.2021 20:32 Відповісти
А ти спитай скільки шт. ліжок на Київ, Львів, Харків вони мають в наявності!
А ТО мухлювати по вухах їздити тупим лошарам % завжди зручно, а як цифрами то вийде що на Львів наприклад 650 місць для мільйонного міста! Азухен вей, а як поцікавитись скільки було до "реформи" уляни -смерті, то починають оченята трохи більше ніж у китайців бачити.
А як подивитись кого там насильно утримують, то ще більше, а як заглянути на https://censor.net/ua/news/3251079/88************************************************* то стають круглими!
показати весь коментар
07.04.2021 18:04 Відповісти
Я немного не понял, что вы хотели сказать своим постом. Что "власть скрывает"? Что "слава самому великому президенту современности - зеле"? Или что ковид - это миф, а нас тут всех за лохов держат?
показати весь коментар
07.04.2021 18:12 Відповісти
Все просто абсолютні цифри по ліжкомісцях не появляються майже нігде , самі % , і чим більші тим їм краще. Слава не тільки "вєлікаму пріпіzдєнту" але і свиночолому, лєгітимному, рукам що не крали, рижому бандюгану і хитрому лисові! А особливо стадові тупих баранів котрі впродовж 30 років вірять всім і у все що їм у череп всре телевізор і засоби масової брехні!
показати весь коментар
07.04.2021 20:53 Відповісти
Главное, что вы - не такой и не верите никому.
Как там говорил папаша Мюллер? "Сейчас никому нельзя верить. Даже себе. Мне - можно" (С)
показати весь коментар
08.04.2021 00:07 Відповісти
https://www.verbum.com.ua/01/2019/dominican-family/christian-spiritual-life-according-to-st-*******/ Наш розум вдосконалюється через чесноту розсудливості.
показати весь коментар
08.04.2021 07:45 Відповісти
Не хотят прививаться чем воздухом
показати весь коментар
07.04.2021 17:00 Відповісти
Я живу недалеко от Харьковской областной инфекционной больницы № 22,главной по К 19.Вой сирен скорых слышен с завидной регулярностью.Очередь скорых в приёмное отделение не иссякает.Громадное 5 этажное здание с крыльями заполнено вщент.Конвейер смерти увы.Среди наших родственников уже 3й заболевший и попавший на излечение.Одна прошла реанимацию.Сейчас ношу передачки и поэтому наблюдаю человеческие трагедии.Прививки -спасение.Но профилактика важнее.Люди стесняются носить маску.Именно маска ,дезинфекторы -спасение.
показати весь коментар
07.04.2021 17:16 Відповісти
І "СОЦІАЛЬНА ДИСТАНЦІЯ".
показати весь коментар
07.04.2021 18:02 Відповісти
Яка-яка??
показати весь коментар
07.04.2021 19:12 Відповісти
"Конвейер смерти увы"
вас почитаешь - всё - конвейер смерти, почти все ведь выздоравливают, летальных - единицы на больницу.
показати весь коментар
07.04.2021 23:13 Відповісти
Він має на увазі тих кого беруть "лікувати" у лікарню!
показати весь коментар
08.04.2021 07:47 Відповісти
Некоторые даже больше, чем на 100 процентов. Например, городская больница №3, где я побывал вчера вечером Источник: https://censor.net/ru/n3258280\\\\\\\\\

сперва проч. - "побываю вчера вечером", но судя по том кто это сказал, то мог бы сказать и не то) а шо ж вы сделал шоб не заталкивать всех туда где даже если тест был ложным, то заразятся не только лишь все, мало кто из поциентов сможет этого не сделать.?
показати весь коментар
07.04.2021 17:19 Відповісти
Разве кто-то кого-то насильно пихает в больницу?
показати весь коментар
07.04.2021 18:13 Відповісти
Ну, как насильно... Есть приказ - госпитализации подлежат все из группы риска. Сдает этот из группы риска тест в поликлинике на второй день температуры, на третий получает позитивный и сразу вызывает скорую з переляку, бо вот-вот помру. В скорой не отговаривают, врач на дом не придет, к врачу тоже никто не пойдет, вот и едут под присмотр.
показати весь коментар
07.04.2021 18:38 Відповісти
Госпитализации подлежит огромный список болячек и симптомов. Это означает, что скорая предложит вам госпитализацию. Но заставить вас лечь в больницу никто не может. Не хотите - ваше право.
показати весь коментар
07.04.2021 20:16 Відповісти
Читать умеешь?
показати весь коментар
07.04.2021 20:21 Відповісти
Единственное исключение, которое приходит на ум - это упаковка психов. Но и то, если человек признан психом, то он не обладает всеми правами обычного гражданина и отказаться увы не может. Остальные - могут
показати весь коментар
07.04.2021 20:21 Відповісти
так и в школу никто не пихаэт
и в магазин
и так далее - по твоей логике надо ваще всю жизнь сидеть дома, ибо не пихаэт?
чего в больницах после года валяния дурака завалено поциентами? ну ладно - вирус мутировал, но мэр то шо делал со своим министром? а теперь цыфырьками трусят - кому они надо если хоть пихнут, хоть не пихнут в больницу - надо прицениваться к гробам?
показати весь коментар
07.04.2021 19:08 Відповісти
В школу как раз пихает. Школа в Украине - обязательна для посещения, если вы не в курсе.
А в больничку как раз нет. Не хочешь - даже скорая со всеми показаниями не заберёт. Подписываешь бумажку и свободен.
показати весь коментар
07.04.2021 20:14 Відповісти
конечно пихает, даже детей инвалидов - приезжает НГ на НГ и забирает деток в НГ, то есть в школу, босиком и зимой, да?
в больничку тоже пихали, если откр. форма тубы/психоза, а вот оттуда выйти - надо постараться
показати весь коментар
08.04.2021 12:40 Відповісти
А так и есть. Все, сдавшие анализы нахаляву в поликлиниках попадают под ковидлу. Кто пересдает в частных, попадает потом, если похеровеет в профильные отделения, терапию, например. Чисто мои наблюдения, подтверждающие слухи.
показати весь коментар
07.04.2021 19:09 Відповісти
Да закройте уже наконец эти набитые электрички! А они городской транспорт закрыли, а электрички привозят в Киев миллионы людей, которые катаются туда сюда в давке!
показати весь коментар
07.04.2021 17:41 Відповісти
медики работают с надрывом - ага, устали фальшивые диагнозы выписывать. А потом еще и извиняться приходится, если к стенке припрут, еще и деньги предлагают, чтобы дело замять
показати весь коментар
07.04.2021 17:44 Відповісти
 
 