4 067 45

Некоторые больницы заполнены на 110%, - Кличко посетил ковидные отделения столицы

Лидер партии "Удар", мэр Киева Виталий Кличко показал ситуацию в столичных больницах.

Видео из больницы №3 он продемонстрировал во время онлайн-брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

Некоторые больницы заполнены на 110%, - Кличко посетил ковидные отделения столицы 01

"Хочу подчеркнуть, что некоторые коммунальные медучреждения, принимающие больных коронавирусом киевлян, уже заполнены. Некоторые даже больше, чем на 100 процентов. Например, городская больница №3, где я побывал вчера вечером. Там врачи говорят, что работают уже на 110 процентов от мощности. То есть добавили еще кровати, подготовленные ранее, чтобы принимать пациентов, которых привозит скорая. Я пообщался с врачами и побывал в инфекционном отделении, говорил с некоторыми пациентами", - отметил мэр Киева.

На видео есть обращение главного врача Петра Иващенко, призывающего людей более ответственно относиться к эпидемии.

"Те люди, которые не хотят прививаться, которые считают, что ковида не существует, я бы хотел, чтобы они побывали в нашей больнице и увидели наших пациентов", - сказал медик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С такой динамикой коек в стационарах скоро нам будет не хватать", - Кличко просит правительство проконтролировать прием ведомственными больницами пациентов с COVID-19

По словам Кличко, медицинская ситуация в столице - очень сложная, а медики работают с надрывом, однако город продолжает увеличивать количество койкомест.

Некоторые больницы заполнены на 110%, - Кличко посетил ковидные отделения столицы 02

"Город продолжает искать возможности и готовить дополнительные койки. Принимать пациентов с COVID-19 готовятся, в частности, в противотуберкулезном диспансере. Там сегодня ремонтируют систему подачи кислорода. Обустраивают кровати. И уже набирают специалистов, которые будут лечить больных коронавирусом", - рассказал Кличко.

В связи с заполненностью столичных больниц мэр в очередной раз обратился к правительству с призывом предоставить киевлянам места ведомственных больницах.

Также читайте: За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 45 человек, выздоровели - 476, выявили 1 417 новых случаев, - Кличко

Автор: 

Туда бы степанову зайти, да ляшку.
Только у Кличка совести хватило.
07.04.2021 16:40 Ответить
+5
Они как раз и заполнили больницы... пока не до кукарекания.
07.04.2021 16:48 Ответить
+4
Интересно, а где же комментаторы, которые вскукарекивали, что больницы не заполнены и это всё фейк? Почему молчат?
07.04.2021 16:43 Ответить
Пусть сроазу в городской морг едут
07.04.2021 16:52 Ответить
показать весь комментарий
с одной стороны да, но после той херни что он с пропусками на транспорт устроил у меня симпатии к нему поубавилось
07.04.2021 16:58 Ответить
Я звичайно дико вибачаюсь але яка може бути симпатія до цього олігофрена?
07.04.2021 17:56 Ответить
ещё бы в печень максу степанову постукав...
07.04.2021 16:41 Ответить
методички не позволяют им показываться под такими новостями... в основном это рсиянские фашисты рассказывают нам тут, что ковид это фейк... ибо их начальству очень важно что б у нас совсем жопа была
07.04.2021 16:51 Ответить
Было дело.
Но можете не сомневаться в том, что и сейчас полно людей, которые с пеной у рта доказывают что это фейк.
07.04.2021 16:56 Ответить
А вы уверены, что это не фейк? Чего не сделаешь ради хатынки. Миимо моих окон скорые в клинику Радуцкого едут, и что-то я не наблюдаю интенсивного движения как год назад.
07.04.2021 17:01 Ответить
Аргументы за то, что не фейк:

1) Так видео ж есть.

2) Учитывая повальный дибилизм пополам с пофигизмом нарида + тупорылые действия власти - ничего сверхъестественного.
3) уже который день очень высокие показатели по заражённым. А это всегда и везде тянет за собой повышение госпитализаций.
Аргументы за то, что фейк:
1) несколько типов на форуме прокукарекало, но без предоставления доказательств.
---
А дальше каждый сам решает для себя.
07.04.2021 17:07 Ответить
Где вы видели повальный дебилизм? Я, личнр, вижу только здоровое желание урвать.
07.04.2021 17:13 Ответить
Крестна хода, толкание в маршрутках и электричках без масок, цепляние маски так, чтоб нос торчал наружу, организация электронных пропусков, отмена метро в самом начале. И это только то, что вспоминается сходу.
07.04.2021 17:20 Ответить
Если учесть, шо пихают всех в несколько отделений на город, то забиты, а если по блату, то не забиты, тоже - хочешь верь, хочешь - не верь.
07.04.2021 18:30 Ответить
По блату - не считается. По блату даже если там 1000% загружено и поциенты на подоконниках лежат и под кроватями, то место будет
07.04.2021 18:32 Ответить
А почему не считается? Как раз такие туда по блату попадают, которым как-то и не сильно надо было в больнице вылеживаться?
07.04.2021 18:52 Ответить
Точка в конце.
07.04.2021 19:05 Ответить
Давайте рассуждать логично. Если кто сильно хочет лежать в куче ковидных больных и у него есть подход к врачам - почему нет? Пусть себе лежит. И такой добьётся госпитализации в любом случае. Но это никаким боком не касается всех остальных.
07.04.2021 20:20 Ответить
Этот по блату лежит у себя в городе, а другого без блата везут в область. Тут тоже напрашивается вопрос: куда девают больных из области, у них же тоже больницы не резиновые? Хотя, лично не знаю ни одного, кого реально отвезли в какой-нибудь райцентр, может, так цену набивают - хз.
07.04.2021 20:32 Ответить
А ти спитай скільки шт. ліжок на Київ, Львів, Харків вони мають в наявності!
А ТО мухлювати по вухах їздити тупим лошарам % завжди зручно, а як цифрами то вийде що на Львів наприклад 650 місць для мільйонного міста! Азухен вей, а як поцікавитись скільки було до "реформи" уляни -смерті, то починають оченята трохи більше ніж у китайців бачити.
А як подивитись кого там насильно утримують, то ще більше, а як заглянути на https://censor.net/ua/news/3251079/88************************************************* то стають круглими!
07.04.2021 18:04 Ответить
Я немного не понял, что вы хотели сказать своим постом. Что "власть скрывает"? Что "слава самому великому президенту современности - зеле"? Или что ковид - это миф, а нас тут всех за лохов держат?
07.04.2021 18:12 Ответить
Все просто абсолютні цифри по ліжкомісцях не появляються майже нігде , самі % , і чим більші тим їм краще. Слава не тільки "вєлікаму пріпіzдєнту" але і свиночолому, лєгітимному, рукам що не крали, рижому бандюгану і хитрому лисові! А особливо стадові тупих баранів котрі впродовж 30 років вірять всім і у все що їм у череп всре телевізор і засоби масової брехні!
07.04.2021 20:53 Ответить
Главное, что вы - не такой и не верите никому.
Как там говорил папаша Мюллер? "Сейчас никому нельзя верить. Даже себе. Мне - можно" (С)
08.04.2021 00:07 Ответить
https://www.verbum.com.ua/01/2019/dominican-family/christian-spiritual-life-according-to-st-*******/ Наш розум вдосконалюється через чесноту розсудливості.
08.04.2021 07:45 Ответить
Не хотят прививаться чем воздухом
07.04.2021 17:00 Ответить
Я живу недалеко от Харьковской областной инфекционной больницы № 22,главной по К 19.Вой сирен скорых слышен с завидной регулярностью.Очередь скорых в приёмное отделение не иссякает.Громадное 5 этажное здание с крыльями заполнено вщент.Конвейер смерти увы.Среди наших родственников уже 3й заболевший и попавший на излечение.Одна прошла реанимацию.Сейчас ношу передачки и поэтому наблюдаю человеческие трагедии.Прививки -спасение.Но профилактика важнее.Люди стесняются носить маску.Именно маска ,дезинфекторы -спасение.
07.04.2021 17:16 Ответить
І "СОЦІАЛЬНА ДИСТАНЦІЯ".
07.04.2021 18:02 Ответить
Яка-яка??
07.04.2021 19:12 Ответить
"Конвейер смерти увы"
вас почитаешь - всё - конвейер смерти, почти все ведь выздоравливают, летальных - единицы на больницу.
07.04.2021 23:13 Ответить
Він має на увазі тих кого беруть "лікувати" у лікарню!
08.04.2021 07:47 Ответить
Некоторые даже больше, чем на 100 процентов. Например, городская больница №3, где я побывал вчера вечером Источник: https://censor.net/ru/n3258280\\\\\\\\\

сперва проч. - "побываю вчера вечером", но судя по том кто это сказал, то мог бы сказать и не то) а шо ж вы сделал шоб не заталкивать всех туда где даже если тест был ложным, то заразятся не только лишь все, мало кто из поциентов сможет этого не сделать.?
07.04.2021 17:19 Ответить
Разве кто-то кого-то насильно пихает в больницу?
07.04.2021 18:13 Ответить
Ну, как насильно... Есть приказ - госпитализации подлежат все из группы риска. Сдает этот из группы риска тест в поликлинике на второй день температуры, на третий получает позитивный и сразу вызывает скорую з переляку, бо вот-вот помру. В скорой не отговаривают, врач на дом не придет, к врачу тоже никто не пойдет, вот и едут под присмотр.
07.04.2021 18:38 Ответить
Госпитализации подлежит огромный список болячек и симптомов. Это означает, что скорая предложит вам госпитализацию. Но заставить вас лечь в больницу никто не может. Не хотите - ваше право.
07.04.2021 20:16 Ответить
Читать умеешь?
07.04.2021 20:21 Ответить
Единственное исключение, которое приходит на ум - это упаковка психов. Но и то, если человек признан психом, то он не обладает всеми правами обычного гражданина и отказаться увы не может. Остальные - могут
07.04.2021 20:21 Ответить
так и в школу никто не пихаэт
и в магазин
и так далее - по твоей логике надо ваще всю жизнь сидеть дома, ибо не пихаэт?
чего в больницах после года валяния дурака завалено поциентами? ну ладно - вирус мутировал, но мэр то шо делал со своим министром? а теперь цыфырьками трусят - кому они надо если хоть пихнут, хоть не пихнут в больницу - надо прицениваться к гробам?
07.04.2021 19:08 Ответить
В школу как раз пихает. Школа в Украине - обязательна для посещения, если вы не в курсе.
А в больничку как раз нет. Не хочешь - даже скорая со всеми показаниями не заберёт. Подписываешь бумажку и свободен.
07.04.2021 20:14 Ответить
конечно пихает, даже детей инвалидов - приезжает НГ на НГ и забирает деток в НГ, то есть в школу, босиком и зимой, да?
в больничку тоже пихали, если откр. форма тубы/психоза, а вот оттуда выйти - надо постараться
08.04.2021 12:40 Ответить
А так и есть. Все, сдавшие анализы нахаляву в поликлиниках попадают под ковидлу. Кто пересдает в частных, попадает потом, если похеровеет в профильные отделения, терапию, например. Чисто мои наблюдения, подтверждающие слухи.
07.04.2021 19:09 Ответить
Да закройте уже наконец эти набитые электрички! А они городской транспорт закрыли, а электрички привозят в Киев миллионы людей, которые катаются туда сюда в давке!
07.04.2021 17:41 Ответить
медики работают с надрывом - ага, устали фальшивые диагнозы выписывать. А потом еще и извиняться приходится, если к стенке припрут, еще и деньги предлагают, чтобы дело замять
07.04.2021 17:44 Ответить
 
 