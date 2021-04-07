Некоторые больницы заполнены на 110%, - Кличко посетил ковидные отделения столицы

Лидер партии "Удар", мэр Киева Виталий Кличко показал ситуацию в столичных больницах.

Видео из больницы №3 он продемонстрировал во время онлайн-брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу подчеркнуть, что некоторые коммунальные медучреждения, принимающие больных коронавирусом киевлян, уже заполнены. Некоторые даже больше, чем на 100 процентов. Например, городская больница №3, где я побывал вчера вечером. Там врачи говорят, что работают уже на 110 процентов от мощности. То есть добавили еще кровати, подготовленные ранее, чтобы принимать пациентов, которых привозит скорая. Я пообщался с врачами и побывал в инфекционном отделении, говорил с некоторыми пациентами", - отметил мэр Киева.

На видео есть обращение главного врача Петра Иващенко, призывающего людей более ответственно относиться к эпидемии.

"Те люди, которые не хотят прививаться, которые считают, что ковида не существует, я бы хотел, чтобы они побывали в нашей больнице и увидели наших пациентов", - сказал медик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С такой динамикой коек в стационарах скоро нам будет не хватать", - Кличко просит правительство проконтролировать прием ведомственными больницами пациентов с COVID-19

По словам Кличко, медицинская ситуация в столице - очень сложная, а медики работают с надрывом, однако город продолжает увеличивать количество койкомест.

"Город продолжает искать возможности и готовить дополнительные койки. Принимать пациентов с COVID-19 готовятся, в частности, в противотуберкулезном диспансере. Там сегодня ремонтируют систему подачи кислорода. Обустраивают кровати. И уже набирают специалистов, которые будут лечить больных коронавирусом", - рассказал Кличко.

В связи с заполненностью столичных больниц мэр в очередной раз обратился к правительству с призывом предоставить киевлянам места ведомственных больницах.

Также читайте: За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 45 человек, выздоровели - 476, выявили 1 417 новых случаев, - Кличко