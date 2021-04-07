Некоторые больницы заполнены на 110%, - Кличко посетил ковидные отделения столицы
Лидер партии "Удар", мэр Киева Виталий Кличко показал ситуацию в столичных больницах.
Видео из больницы №3 он продемонстрировал во время онлайн-брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.
"Хочу подчеркнуть, что некоторые коммунальные медучреждения, принимающие больных коронавирусом киевлян, уже заполнены. Некоторые даже больше, чем на 100 процентов. Например, городская больница №3, где я побывал вчера вечером. Там врачи говорят, что работают уже на 110 процентов от мощности. То есть добавили еще кровати, подготовленные ранее, чтобы принимать пациентов, которых привозит скорая. Я пообщался с врачами и побывал в инфекционном отделении, говорил с некоторыми пациентами", - отметил мэр Киева.
На видео есть обращение главного врача Петра Иващенко, призывающего людей более ответственно относиться к эпидемии.
"Те люди, которые не хотят прививаться, которые считают, что ковида не существует, я бы хотел, чтобы они побывали в нашей больнице и увидели наших пациентов", - сказал медик.
По словам Кличко, медицинская ситуация в столице - очень сложная, а медики работают с надрывом, однако город продолжает увеличивать количество койкомест.
"Город продолжает искать возможности и готовить дополнительные койки. Принимать пациентов с COVID-19 готовятся, в частности, в противотуберкулезном диспансере. Там сегодня ремонтируют систему подачи кислорода. Обустраивают кровати. И уже набирают специалистов, которые будут лечить больных коронавирусом", - рассказал Кличко.
В связи с заполненностью столичных больниц мэр в очередной раз обратился к правительству с призывом предоставить киевлянам места ведомственных больницах.
Только у Кличка совести хватило.
Но можете не сомневаться в том, что и сейчас полно людей, которые с пеной у рта доказывают что это фейк.
1) Так видео ж есть.
2) Учитывая повальный дибилизм пополам с пофигизмом нарида + тупорылые действия власти - ничего сверхъестественного.
3) уже который день очень высокие показатели по заражённым. А это всегда и везде тянет за собой повышение госпитализаций.
Аргументы за то, что фейк:
1) несколько типов на форуме прокукарекало, но без предоставления доказательств.
---
А дальше каждый сам решает для себя.
А ТО мухлювати по вухах їздити тупим лошарам % завжди зручно, а як цифрами то вийде що на Львів наприклад 650 місць для мільйонного міста! Азухен вей, а як поцікавитись скільки було до "реформи" уляни -смерті, то починають оченята трохи більше ніж у китайців бачити.
А як подивитись кого там насильно утримують, то ще більше, а як заглянути на https://censor.net/ua/news/3251079/88************************************************* то стають круглими!
Как там говорил папаша Мюллер? "Сейчас никому нельзя верить. Даже себе. Мне - можно" (С)
вас почитаешь - всё - конвейер смерти, почти все ведь выздоравливают, летальных - единицы на больницу.
сперва проч. - "побываю вчера вечером", но судя по том кто это сказал, то мог бы сказать и не то) а шо ж вы сделал шоб не заталкивать всех туда где даже если тест был ложным, то заразятся не только лишь все, мало кто из поциентов сможет этого не сделать.?
и в магазин
и так далее - по твоей логике надо ваще всю жизнь сидеть дома, ибо не пихаэт?
чего в больницах после года валяния дурака завалено поциентами? ну ладно - вирус мутировал, но мэр то шо делал со своим министром? а теперь цыфырьками трусят - кому они надо если хоть пихнут, хоть не пихнут в больницу - надо прицениваться к гробам?
А в больничку как раз нет. Не хочешь - даже скорая со всеми показаниями не заберёт. Подписываешь бумажку и свободен.
в больничку тоже пихали, если откр. форма тубы/психоза, а вот оттуда выйти - надо постараться