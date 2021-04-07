Чехія занепокоєна активністю військ РФ на сході України

Чехія занепокоєна заявами і діями Росії на кордоні з Україною, так само як порушеннями перемир'я.

Відповідне повідомлення розміщено у Твіттері МЗС Чеської Республіки, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми із занепокоєнням спостерігаємо за ескалацією напруженості і порушеннями режиму припинення вогню в східній Україні, а також посиленням російської риторики і нарощуванням військових ситуацій навколо українських кордонів", - зазначили в міністерстві закордонних справ Чехії.

У відомстві підкреслили, що Чехія твердо стоїть на боці українських друзів, повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Читайте також: Скільки війська РФ перебуватимуть біля кордонів з Україною, вирішує Путін, - Пєсков