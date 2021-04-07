УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4900 відвідувачів онлайн
Новини
2 730 52

Чехія занепокоєна активністю військ РФ на сході України

Чехія занепокоєна активністю військ РФ на сході України

Чехія занепокоєна заявами і діями Росії на кордоні з Україною, так само як порушеннями перемир'я.

Відповідне повідомлення розміщено у Твіттері МЗС Чеської Республіки, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми із занепокоєнням спостерігаємо за ескалацією напруженості і порушеннями режиму припинення вогню в східній Україні, а також посиленням російської риторики і нарощуванням військових ситуацій навколо українських кордонів", - зазначили в міністерстві закордонних справ Чехії.

У відомстві підкреслили, що Чехія твердо стоїть на боці українських друзів, повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Читайте також: Скільки війська РФ перебуватимуть біля кордонів з Україною, вирішує Путін, - Пєсков

Автор: 

росія (67333) Чехія (1699)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Треба було поменше загравати з агресором.
І не шукати мир в кривавих очах.
показати весь коментар
07.04.2021 17:42 Відповісти
+8
Чехії треба висловити занепокоєнність засиллям московітів у своїй економіці!
Чехія, поки що не розуміє у що перетворюється!
Кому, цікаво подивіться, у що перетворився Париж(. Там мова не про московитів, а от у Празі(
показати весь коментар
07.04.2021 17:48 Відповісти
+5
Я был бы более обеспокоен другим: резервы Нацбанка сократились в марте на $1,5 миллиарда, т.е. на 5%. Это всего один месяц. И денег не дают. А тут еще и «это» на границе...
показати весь коментар
07.04.2021 17:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба було поменше загравати з агресором.
І не шукати мир в кривавих очах.
показати весь коментар
07.04.2021 17:42 Відповісти
Я был бы более обеспокоен другим: резервы Нацбанка сократились в марте на $1,5 миллиарда, т.е. на 5%. Это всего один месяц. И денег не дают. А тут еще и «это» на границе...
показати весь коментар
07.04.2021 17:48 Відповісти
а за свет и за газ платить надо , не говоря про крысячих провайдеров
показати весь коментар
07.04.2021 19:18 Відповісти
Чехії треба висловити занепокоєнність засиллям московітів у своїй економіці!
Чехія, поки що не розуміє у що перетворюється!
Кому, цікаво подивіться, у що перетворився Париж(. Там мова не про московитів, а от у Празі(
показати весь коментар
07.04.2021 17:48 Відповісти
Могу сказать, что действительно гусских там есть много.
одних дипломатов-разведчиков в посольстве рф 150 человек.
Но всеравно, не надо так переживать за Прагу и Париж, когда в Киеве или Днепре московитов аж кышить
показати весь коментар
07.04.2021 18:09 Відповісти
Пох мне париж, а вот прага (и не только) нравится. Жаль, что во многих магазинах в центре праги, сидят *немые* продавцы(, я так понимаю, что это следствие миграционной политики? Лавры парижа не дают спать спокойно!
показати весь коментар
08.04.2021 03:53 Відповісти
Судеты верните, клоуны. Или у самих рыльце в пушкУ.
показати весь коментар
07.04.2021 17:50 Відповісти
Говоришь как Гитлер

Кому возвращать?

Да и никто не хочет Судет..
А для тех, кто не знает, так в Европе свобода перемещения капитала, продукции, людей .. и границы не имеют значения.
Только последняя московская империя зла все думает где бы урвать чужой земли.
А ту, что урвали, так всю зас.рали.
Страна победитель живет хуже страны, которую победила
показати весь коментар
07.04.2021 18:04 Відповісти
Обізвався білоруський ;антіфашіст;.
показати весь коментар
07.04.2021 18:31 Відповісти
_Были бы у Запада ответственность и дальновидность - убили бы путлера после нападения на Грузию. Край - после нападения на Польшу. Дотянули, рахиты немощные, резину до Третьей Всемирной!
показати весь коментар
07.04.2021 17:51 Відповісти
Это ничего не изменит, за поребриком этих питунов - 140миллионов, да и в Украине еще немало осталось
показати весь коментар
07.04.2021 18:08 Відповісти
Конечно изменит! Безусловно, это понятно.
показати весь коментар
07.04.2021 18:14 Відповісти
Если бы не посылали ножки Буша Москве, то обнуленыш точно был бы рахитом ..
Ну и во вторую мировую тоже Запад помогал ..
Если бы не помагал, может путлер и не родился ..
показати весь коментар
07.04.2021 18:15 Відповісти
А чего? Не хотите больше, что бы вас « освободили» товарищи?
показати весь коментар
07.04.2021 17:52 Відповісти
А кто хотел, товарищь?
показати весь коментар
07.04.2021 18:18 Відповісти
Да никто..
показати весь коментар
07.04.2021 19:18 Відповісти
Пропали товарищи ..
показати весь коментар
07.04.2021 21:21 Відповісти
Спутника ещё больше доз закажите у кацапов и дальше обеспокаивайтесь
показати весь коментар
07.04.2021 18:24 Відповісти
Чехия спутник у касапов не заказывала.
Но Земан это фуфло уже год как хочет купить, .. и коммунисты хотят .. Совпадение?
Мнение большинства чехов такое, что в рф вакционировано в 4раза меньше населения чем в среднем по Европе, поэтому фуфло-спутник нужен скорей рф, чем Чехии ..
показати весь коментар
07.04.2021 19:37 Відповісти
Поляки взагалі нажахані. Ходять чутки що після України Кремль планує йти на Польщу.
показати весь коментар
07.04.2021 18:29 Відповісти
На Польшу напали ещё раньше чем на нас!
показати весь коментар
07.04.2021 18:37 Відповісти
Чехия побеспокоилась бы о том, почему парашники приезжая туда в качестве "заробитчан" ведут там у них вовсю антиукраинскую пропаганду?
не для этого ли чехи ставят парашников управляющими среди украинцев-заробитчан?
показати весь коментар
07.04.2021 18:30 Відповісти
Та у Празі кацапні, мабуть, більше ніж у Києві.
показати весь коментар
07.04.2021 18:34 Відповісти
того и гляди чешскую наротную зареферендят...
показати весь коментар
07.04.2021 18:39 Відповісти
Нє, там китайці скоріш замутять. Бо теж - неміряно.
показати весь коментар
07.04.2021 18:41 Відповісти
да, чехов в Праге - не встречал,
думал что они дома, спят...сутками
показати весь коментар
07.04.2021 18:46 Відповісти
Та є трохи. 🙃
показати весь коментар
07.04.2021 18:51 Відповісти
пить надо меньше ..
показати весь коментар
07.04.2021 21:23 Відповісти
так кацапам как мозги промывают ? очень просто - посмотрите на флаг Чехии -братские цвета - ребята чехи-братья и вооще царь наш няш ваш мяш никола помогал еще и сербам
показати весь коментар
07.04.2021 19:30 Відповісти
В 1938 году премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен в Германии увидел добрые глаза Гитлера и отдал гитлеру Чехословакию, которая по вооружению и армии была на 2 месте в Европе, но при этом придерживалась приказа своего президента Эмил Гаха "нистрилять" по немцам, что-бы не обидеть честные глаза Гитлера.

Сразу после этого германская армия вошла и оккупировала Чехословакию практически без какого-либо сопротивления.
После этого Германия напала на Польшу и началась 2-Мировая война.
Видимо история ничему не учит.
показати весь коментар
07.04.2021 18:47 Відповісти
одна військова частина чинила опір. слабенький, але було.
показати весь коментар
07.04.2021 19:03 Відповісти
Отдал гитлеру Судеты заради мира в Европе..

но гитлер на Судетах не остановился .., что то это напоминает: Путлер, .. Донбасс.
Жители Донбасса должны насторожиться, ибо все знают, что потом было с Судетами..

и еще, из Чехословакии ездили в Москву за советом и помощью, верили Москве в славянское братство под московским руководством ..

Потом Москва-Сталин стала союзником Берлина-Гитлера, и они оба начали Вторую мировую войну.
показати весь коментар
07.04.2021 19:13 Відповісти
Чехословак, учи историю.
показати весь коментар
07.04.2021 20:49 Відповісти
Тебя давно посылали, советчик из страны Советов?
показати весь коментар
07.04.2021 21:14 Відповісти
Кстати, никто не обратил на такой интересный момент: пока весь мир обсуждает стягивание войск к украинской границе, Беларусь уже анексирована рашистами.
показати весь коментар
07.04.2021 19:04 Відповісти
бульбафюрер уже думает по указке озвучивать территориальные претензии к Польше
показати весь коментар
07.04.2021 19:25 Відповісти
бульбафюреру всю бульбу уже сожрали колорады-вредители
а ему все земли мало
показати весь коментар
07.04.2021 19:29 Відповісти
та он еще сала за шкуру зальет Вейшнориям и так партизанский отряд окопался в Европе еще с тех годов, плацдарм готовый для монголов и абреков луське сольдята
показати весь коментар
07.04.2021 19:35 Відповісти
тільки орбанська мадярія зассяла і нє занепокоїна, наївно, як аборигени зауралля, чекають що орки путєна лишать їм Закарпаття...))))
показати весь коментар
07.04.2021 19:20 Відповісти
С проникновением мадяр, финно-угорских племен с верховий волги, в Европу, было ослаблено и потом распалось славянское государство Моравия.
Кочевники были дикие и агресивные..
Кстати, орбан учился в институте сороса, за деньги сороса, но потом продался ХЛУ-Орде, ..лишняя хромосома зачесалась..

и развел сташную коррупцию, крадет европейские деньги.
показати весь коментар
07.04.2021 19:47 Відповісти
Если Украина решит сдаться рф, то Чехия также будет обеспокоена
но ничего сделать не сможет.
Если будет сопротивляться московским захватчикам, то стоит вопрос, когда окочурится Земан-презЧР, друг ХЛА. Как только, сразу будет помощь Украине.
показати весь коментар
07.04.2021 19:26 Відповісти
Твёрдо стоят на позиции выражая обеспокоиность. Видать история так ни чему и не научила. А могли бы сделать заяву о противодействии в случае нападения и вступления в войну на стороне Украины.
показати весь коментар
07.04.2021 19:27 Відповісти
видать шо то мешает
показати весь коментар
07.04.2021 19:36 Відповісти
какую заяву? Один клован в Праге другому кловану в Киеве что то должен?
показати весь коментар
07.04.2021 21:19 Відповісти
Хе-хе, накінець згадали? Лошари! Чехія занепокоєна активністю військ РФ на сході України - Цензор.НЕТ 4641
показати весь коментар
07.04.2021 20:03 Відповісти
Почему лошары?
Помоему сейчас руССких танков в Украине больше, чем в Чехии ..
показати весь коментар
07.04.2021 21:17 Відповісти
Особенно это касается путинской подстилки президента Чехии Земана. Который сейчас из трусов выпрыгивает агитируя за рашен вакцину " Спутник" и даже отправил министра здравоохранения в отставку за запрет по этой вакцине пока она не будет сертифицирована в ЕС.
показати весь коментар
07.04.2021 20:25 Відповісти
Чехия прекращает своё существование - козломордой нечисти там больше , чем этнических чехов.... Скоро государственным будет сруцкий язык. И рубель там будет ходить вместо евро....И гундяй настроит своих церковных халабуд, чтобы землю застолбить... Чехам капут - у них уже нет шансов.....
показати весь коментар
07.04.2021 22:27 Відповісти
Красно!
показати весь коментар
08.04.2021 00:23 Відповісти
 
 