Чехия обеспокоена активностью войск РФ на востоке Украины

В Чехии обеспокоены заявлениями и действиями России на границе с Украиной, так же как нарушениями перемирия.

Соответствующее сообщение размещено в Твиттере МИД Чешской Республики, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с беспокойством наблюдаем за эскалацией напряженности и нарушениями режима прекращения огня в восточной Украине, а также усилением российской риторики и наращиванием военных ситуаций вокруг украинских границ", - отметили в министерстве иностранных дел Чехии.

В ведомстве подчеркнули, что Чехия твердо стоит на стороне украинских друзей, полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

