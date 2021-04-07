РУС
Новости
Чехия обеспокоена активностью войск РФ на востоке Украины

В Чехии обеспокоены заявлениями и действиями России на границе с Украиной, так же как нарушениями перемирия.

Соответствующее сообщение размещено в Твиттере МИД Чешской Республики, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с беспокойством наблюдаем за эскалацией напряженности и нарушениями режима прекращения огня в восточной Украине, а также усилением российской риторики и наращиванием военных ситуаций вокруг украинских границ", - отметили в министерстве иностранных дел Чехии.

В ведомстве подчеркнули, что Чехия твердо стоит на стороне украинских друзей, полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

россия (96963) Чехия (1783)
Треба було поменше загравати з агресором.
І не шукати мир в кривавих очах.
07.04.2021 17:42
Чехії треба висловити занепокоєнність засиллям московітів у своїй економіці!
Чехія, поки що не розуміє у що перетворюється!
Кому, цікаво подивіться, у що перетворився Париж(. Там мова не про московитів, а от у Празі(
07.04.2021 17:48
Я был бы более обеспокоен другим: резервы Нацбанка сократились в марте на $1,5 миллиарда, т.е. на 5%. Это всего один месяц. И денег не дают. А тут еще и «это» на границе...
07.04.2021 17:48
Треба було поменше загравати з агресором.
І не шукати мир в кривавих очах.
07.04.2021 17:42
Я был бы более обеспокоен другим: резервы Нацбанка сократились в марте на $1,5 миллиарда, т.е. на 5%. Это всего один месяц. И денег не дают. А тут еще и «это» на границе...
07.04.2021 17:48
а за свет и за газ платить надо , не говоря про крысячих провайдеров
07.04.2021 19:18
Чехії треба висловити занепокоєнність засиллям московітів у своїй економіці!
Чехія, поки що не розуміє у що перетворюється!
Кому, цікаво подивіться, у що перетворився Париж(. Там мова не про московитів, а от у Празі(
07.04.2021 17:48
Могу сказать, что действительно гусских там есть много.
одних дипломатов-разведчиков в посольстве рф 150 человек.
Но всеравно, не надо так переживать за Прагу и Париж, когда в Киеве или Днепре московитов аж кышить
07.04.2021 18:09
Пох мне париж, а вот прага (и не только) нравится. Жаль, что во многих магазинах в центре праги, сидят *немые* продавцы(, я так понимаю, что это следствие миграционной политики? Лавры парижа не дают спать спокойно!
08.04.2021 03:53
Судеты верните, клоуны. Или у самих рыльце в пушкУ.
07.04.2021 17:50
Говоришь как Гитлер

Кому возвращать?

Да и никто не хочет Судет..
А для тех, кто не знает, так в Европе свобода перемещения капитала, продукции, людей .. и границы не имеют значения.
Только последняя московская империя зла все думает где бы урвать чужой земли.
А ту, что урвали, так всю зас.рали.
Страна победитель живет хуже страны, которую победила
07.04.2021 18:04
Обізвався білоруський ;антіфашіст;.
07.04.2021 18:31
_Были бы у Запада ответственность и дальновидность - убили бы путлера после нападения на Грузию. Край - после нападения на Польшу. Дотянули, рахиты немощные, резину до Третьей Всемирной!
07.04.2021 17:51
Это ничего не изменит, за поребриком этих питунов - 140миллионов, да и в Украине еще немало осталось
07.04.2021 18:08
Конечно изменит! Безусловно, это понятно.
07.04.2021 18:14
Если бы не посылали ножки Буша Москве, то обнуленыш точно был бы рахитом ..
Ну и во вторую мировую тоже Запад помогал ..
Если бы не помагал, может путлер и не родился ..
07.04.2021 18:15
А чего? Не хотите больше, что бы вас « освободили» товарищи?
07.04.2021 17:52
А кто хотел, товарищь?
07.04.2021 18:18
Да никто..
07.04.2021 19:18
Пропали товарищи ..
07.04.2021 21:21
Спутника ещё больше доз закажите у кацапов и дальше обеспокаивайтесь
07.04.2021 18:24
Чехия спутник у касапов не заказывала.
Но Земан это фуфло уже год как хочет купить, .. и коммунисты хотят .. Совпадение?
Мнение большинства чехов такое, что в рф вакционировано в 4раза меньше населения чем в среднем по Европе, поэтому фуфло-спутник нужен скорей рф, чем Чехии ..
07.04.2021 19:37
Поляки взагалі нажахані. Ходять чутки що після України Кремль планує йти на Польщу.
07.04.2021 18:29
На Польшу напали ещё раньше чем на нас!
07.04.2021 18:37
Чехия побеспокоилась бы о том, почему парашники приезжая туда в качестве "заробитчан" ведут там у них вовсю антиукраинскую пропаганду?
не для этого ли чехи ставят парашников управляющими среди украинцев-заробитчан?
07.04.2021 18:30
Та у Празі кацапні, мабуть, більше ніж у Києві.
07.04.2021 18:34
того и гляди чешскую наротную зареферендят...
07.04.2021 18:39
Нє, там китайці скоріш замутять. Бо теж - неміряно.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:41
да, чехов в Праге - не встречал,
думал что они дома, спят...сутками
07.04.2021 18:46
Та є трохи. 🙃
07.04.2021 18:51
пить надо меньше ..
07.04.2021 21:23
так кацапам как мозги промывают ? очень просто - посмотрите на флаг Чехии -братские цвета - ребята чехи-братья и вооще царь наш няш ваш мяш никола помогал еще и сербам
07.04.2021 19:30
В 1938 году премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен в Германии увидел добрые глаза Гитлера и отдал гитлеру Чехословакию, которая по вооружению и армии была на 2 месте в Европе, но при этом придерживалась приказа своего президента Эмил Гаха "нистрилять" по немцам, что-бы не обидеть честные глаза Гитлера.

Сразу после этого германская армия вошла и оккупировала Чехословакию практически без какого-либо сопротивления.
После этого Германия напала на Польшу и началась 2-Мировая война.
Видимо история ничему не учит.
07.04.2021 18:47
одна військова частина чинила опір. слабенький, але було.
07.04.2021 19:03
Отдал гитлеру Судеты заради мира в Европе..

но гитлер на Судетах не остановился .., что то это напоминает: Путлер, .. Донбасс.
Жители Донбасса должны насторожиться, ибо все знают, что потом было с Судетами..

и еще, из Чехословакии ездили в Москву за советом и помощью, верили Москве в славянское братство под московским руководством ..

Потом Москва-Сталин стала союзником Берлина-Гитлера, и они оба начали Вторую мировую войну.
07.04.2021 19:13 Ответить
Чехословак, учи историю.
07.04.2021 20:49 Ответить
Тебя давно посылали, советчик из страны Советов?
07.04.2021 21:14 Ответить
Кстати, никто не обратил на такой интересный момент: пока весь мир обсуждает стягивание войск к украинской границе, Беларусь уже анексирована рашистами.
07.04.2021 19:04 Ответить
бульбафюрер уже думает по указке озвучивать территориальные претензии к Польше
07.04.2021 19:25 Ответить
бульбафюреру всю бульбу уже сожрали колорады-вредители
а ему все земли мало
07.04.2021 19:29 Ответить
та он еще сала за шкуру зальет Вейшнориям и так партизанский отряд окопался в Европе еще с тех годов, плацдарм готовый для монголов и абреков луське сольдята
07.04.2021 19:35 Ответить
тільки орбанська мадярія зассяла і нє занепокоїна, наївно, як аборигени зауралля, чекають що орки путєна лишать їм Закарпаття...))))
07.04.2021 19:20 Ответить
С проникновением мадяр, финно-угорских племен с верховий волги, в Европу, было ослаблено и потом распалось славянское государство Моравия.
Кочевники были дикие и агресивные..
Кстати, орбан учился в институте сороса, за деньги сороса, но потом продался ХЛУ-Орде, ..лишняя хромосома зачесалась..

и развел сташную коррупцию, крадет европейские деньги.
07.04.2021 19:47 Ответить
Если Украина решит сдаться рф, то Чехия также будет обеспокоена
но ничего сделать не сможет.
Если будет сопротивляться московским захватчикам, то стоит вопрос, когда окочурится Земан-презЧР, друг ХЛА. Как только, сразу будет помощь Украине.
07.04.2021 19:26 Ответить
Твёрдо стоят на позиции выражая обеспокоиность. Видать история так ни чему и не научила. А могли бы сделать заяву о противодействии в случае нападения и вступления в войну на стороне Украины.
07.04.2021 19:27 Ответить
видать шо то мешает
07.04.2021 19:36 Ответить
какую заяву? Один клован в Праге другому кловану в Киеве что то должен?
07.04.2021 21:19 Ответить
Хе-хе, накінець згадали? Лошари! Чехія занепокоєна активністю військ РФ на сході України - Цензор.НЕТ 4641
07.04.2021 20:03 Ответить
Почему лошары?
Помоему сейчас руССких танков в Украине больше, чем в Чехии ..
07.04.2021 21:17 Ответить
Особенно это касается путинской подстилки президента Чехии Земана. Который сейчас из трусов выпрыгивает агитируя за рашен вакцину " Спутник" и даже отправил министра здравоохранения в отставку за запрет по этой вакцине пока она не будет сертифицирована в ЕС.
07.04.2021 20:25 Ответить
Чехия прекращает своё существование - козломордой нечисти там больше , чем этнических чехов.... Скоро государственным будет сруцкий язык. И рубель там будет ходить вместо евро....И гундяй настроит своих церковных халабуд, чтобы землю застолбить... Чехам капут - у них уже нет шансов.....
07.04.2021 22:27 Ответить
Красно!
08.04.2021 00:23 Ответить
 
 