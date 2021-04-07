Чехия обеспокоена активностью войск РФ на востоке Украины
В Чехии обеспокоены заявлениями и действиями России на границе с Украиной, так же как нарушениями перемирия.
Соответствующее сообщение размещено в Твиттере МИД Чешской Республики, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы с беспокойством наблюдаем за эскалацией напряженности и нарушениями режима прекращения огня в восточной Украине, а также усилением российской риторики и наращиванием военных ситуаций вокруг украинских границ", - отметили в министерстве иностранных дел Чехии.
В ведомстве подчеркнули, что Чехия твердо стоит на стороне украинских друзей, полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Также на Цензор.НЕТ: Будем просить коллег по НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І не шукати мир в кривавих очах.
Чехія, поки що не розуміє у що перетворюється!
Кому, цікаво подивіться, у що перетворився Париж(. Там мова не про московитів, а от у Празі(
одних дипломатов-разведчиков в посольстве рф 150 человек.
Но всеравно, не надо так переживать за Прагу и Париж, когда в Киеве или Днепре московитов аж кышить
Кому возвращать?
Да и никто не хочет Судет..
А для тех, кто не знает, так в Европе свобода перемещения капитала, продукции, людей .. и границы не имеют значения.
Только последняя московская империя зла все думает где бы урвать чужой земли.
А ту, что урвали, так всю зас.рали.
Страна победитель живет хуже страны, которую победила
Ну и во вторую мировую тоже Запад помогал ..
Если бы не помагал, может путлер и не родился ..
Но Земан это фуфло уже год как хочет купить, .. и коммунисты хотят .. Совпадение?
Мнение большинства чехов такое, что в рф вакционировано в 4раза меньше населения чем в среднем по Европе, поэтому фуфло-спутник нужен скорей рф, чем Чехии ..
не для этого ли чехи ставят парашников управляющими среди украинцев-заробитчан?
думал что они дома, спят...сутками
Сразу после этого германская армия вошла и оккупировала Чехословакию практически без какого-либо сопротивления.
После этого Германия напала на Польшу и началась 2-Мировая война.
Видимо история ничему не учит.
но гитлер на Судетах не остановился .., что то это напоминает: Путлер, .. Донбасс.
Жители Донбасса должны насторожиться, ибо все знают, что потом было с Судетами..
и еще, из Чехословакии ездили в Москву за советом и помощью, верили Москве в славянское братство под московским руководством ..
Потом Москва-Сталин стала союзником Берлина-Гитлера, и они оба начали Вторую мировую войну.
а ему все земли мало
монголов и абрековлуське сольдята
Кочевники были дикие и агресивные..
Кстати, орбан учился в институте сороса, за деньги сороса, но потом продался ХЛУ-Орде, ..лишняя хромосома зачесалась..
и развел сташную коррупцию, крадет европейские деньги.
но ничего сделать не сможет.
Если будет сопротивляться московским захватчикам, то стоит вопрос, когда окочурится Земан-презЧР, друг ХЛА. Как только, сразу будет помощь Украине.
Помоему сейчас руССких танков в Украине больше, чем в Чехии ..