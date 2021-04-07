Карантин посилюють у Тернополі

Від завтра в місті закривають розважальні заклади і забороняють проведення масових заходів. Учні, крім учнів молодших класів, переходять на віддалене навчання.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Роботу в торгово-розважальних і торговельних центрах дозволено проводити за умови спільного контролю на вході-виході із закладу працівником центру з представником поліції або Нацгвардії, забезпечивши проведення температурного скринінгу відвідувачів, контролю обліку відвідувачів, перебування у приміщенні не більше 1 відвідувач на 10 кв. м торгової площі", - сказано в повідомленні.

Робота розважальних центрів - як дитячих, так і дорослих - заборонена. Також під забороною - всі масові заходи.

"Проводити всі Богослужіння, інші релігійні обряди і заходи з використанням одноразового посуду на вулиці поруч із храмом при дотриманні дистанції 1,5 метра між присутніми та інших санітарно-протиепідемічних заходів або в режимі онлайн", - вирішили в міськраді.

Всі учні, крім школярів 1-4 класів, переходять на онлайн-навчання. А заклади громадського харчування можуть приймати відвідувачів тільки на літніх майданчиках, а також здійснювати доставку на винос.