Карантин усиливают в Тернополе

Завтрашнего дня в городе закрывают развлекательные заведения и запрещают проведение массовых мероприятий. Учащиеся, кроме младшеклассников, переходят на удаленное обучение.

"Работу в торгово-развлекательных и торговых центрах разрешено проводить при условии совместного контроля на входе-выходе из заведения работником центра с представителем полиции или Нацгвардии, обеспечив проведение температурного скрининга посетителей, контроля учета посетителей, пребывание в помещении не более 1 посетитель на 10 кв. м торговой площади", - сказано в сообщении.

Работа развлекательных центров - как детских, так и взрослых - запрещена. Также под запретом - все массовые мероприятия.

"Проводить все Богослужения, другие религиозные обряды и мероприятия с использованием одноразовой посуды на улице рядом с храмом при соблюдении дистанции 1,5 метра между присутствующими и других санитарно-противоэпидемических мероприятий или в режиме онлайн", - решили в горсовете.

Все учащиеся, кроме школьников 1-4 классов, переходят на онлайн-обучение. А заведения общепита могут принимать посетителей только на летних площадках, а также осуществлять доставку на вынос.

