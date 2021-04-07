Керівники НКРЕКП виписали собі премії по 250 тис. грн
Вони пояснили, що таким чином стимулюють власну інтелектуальну працю.
Члени "тарифної комісії" (НКРЕКП) ухвалили рішення преміювати себе за підсумками 1 кварталу 2021 у розмірі 50% посадового окладу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".
Під час засідання комісія розглянула понад 40 питань, останнім з яких було "Про деякі питання з оплати праці". Йдеться про прийняття постанови "Про преміювання керівних працівників НКРЕКП".
Згідно з проєктом документу, комісія ухвалила рішення встановити керівним працівникам НКРЕКП, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (тобто голові Валерію Тарасюку та 5 членам) премію "за особистий внесок у загальні результати роботи НКРЕКП за підсумками І кварталу 2021 року". Розмір премії мали встановити на засіданні комісії.
Перед ухваленням постанови голова комісії Валерій Тарасюк сказав: "З деяких питань оплати праці: робимо аналогічно з попереднім кварталом".
Керівні працівники НКРЕКП за 4 квартал 2020 року отримали премію в розмірі 50% посадового окладу. Рішення було закріплено постановою НКРЕКП №2490 від 16 грудня 2020 року.
В обгрунтуванні рішення зазначено, що метою встановлення премій є "стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення її ефективності".
Голова комісії Тарасюк за 2020 рік задекларував заробітну плату в розмірі 2,15 млн гривень. Відповідно, зарплата за квартал — близько 540 тисяч гривень. Розмір премії за квартал, відповідно, має бути на рівні 270 тисяч гривень.
Одна з членкинь комісії, Ольга Бабій, задекларувала за 2020 рік зарплату в розмірі 1,775 млн гривень. За квартал — близько 444 тисяч гривень. Премія, відповідно, може бути на рівні 222 тисяч гривень.
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля
https://censor.net/ru/photo_news/3257916/okrujenie_kolomoyiskogo_zarabotalo_na_tsentrenergo_370_mln_grn_pri_pereprodaje_uglya_smi_video
Но Енергоатом был в прибыли и тарифы были меньше- всем хватало.
Изменилась лишь одна гнуснавае переменная.
-В обгрунтуванні рішення зазначено, що метою встановлення премій є "стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення її ефективності".
-В той же час - зарплата на держшахтах за рік виросла всього на 5%, а членів НКРЕКП аж на 86%
Кладуть "кінець бідності", чи "свій кінець" на бідних? - питання риторичне...
А геній він і є геній.
Потому, что эти чиновники НКРЭКУ ничего не делают, ничего они не регулируют, а вернее только постоянно увеличивают тарифы для людей.
Благодаря Вове Зеленскому денег в бюджете стало просто неприлично много.
Не все ж пенсионерам жировать.
Біткоіни це легалізація нелегальних грошей.
Тільки як цікаво вони будуть їх переводити в легальні гроші, в тому плані, як вони пояснять банкам походження грошей ?
Вот уж не знаю, пожалеть убогих после такого заявления, или посмеяться с них. Там весь их "интеллектуальный труд" из мздоимства и лоббирования состоит.