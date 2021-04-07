УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9831 відвідувач онлайн
Новини
17 264 60

Керівники НКРЕКП виписали собі премії по 250 тис. грн

Керівники НКРЕКП виписали собі премії по 250 тис. грн

Вони пояснили, що таким чином стимулюють власну інтелектуальну працю.

Члени "тарифної комісії" (НКРЕКП) ухвалили рішення преміювати себе за підсумками 1 кварталу 2021 у розмірі 50% посадового окладу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

Під час засідання комісія розглянула понад 40 питань, останнім з яких було "Про деякі питання з оплати праці". Йдеться про прийняття постанови "Про преміювання керівних працівників НКРЕКП".

Згідно з проєктом документу, комісія ухвалила рішення встановити керівним працівникам НКРЕКП, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (тобто голові Валерію Тарасюку та 5 членам) премію "за особистий внесок у загальні результати роботи НКРЕКП за підсумками І кварталу 2021 року". Розмір премії мали встановити на засіданні комісії.

Перед ухваленням постанови голова комісії Валерій Тарасюк сказав: "З деяких питань оплати праці: робимо аналогічно з попереднім кварталом".

Читайте також: НКРЕКП планує знову виплатити собі премії

Керівні працівники НКРЕКП за 4 квартал 2020 року отримали премію в розмірі 50% посадового окладу. Рішення було закріплено постановою НКРЕКП №2490 від 16 грудня 2020 року.

В обгрунтуванні рішення зазначено, що метою встановлення премій є "стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення її ефективності".

Голова комісії Тарасюк за 2020 рік задекларував заробітну плату в розмірі 2,15 млн гривень. Відповідно, зарплата за квартал — близько 540 тисяч гривень. Розмір премії за квартал, відповідно, має бути на рівні 270 тисяч гривень.

Одна з членкинь комісії, Ольга Бабій, задекларувала за 2020 рік зарплату в розмірі 1,775 млн гривень. За квартал — близько 444 тисяч гривень. Премія, відповідно, може бути на рівні 222 тисяч гривень.

Автор: 

гроші (980) премія (388) чиновник (804) НКРЕКП (1831) зарплата (2289)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Премии за тарифный разбой.
показати весь коментар
07.04.2021 23:35 Відповісти
+18
Исполняющий обязанности министра энергетики Витренко оказался самым умным. Дождавшись положенных ему премиальных выплат, он вывез личные вещи из министерства и спокойно написал заявление об увольнении по собственному желанию, оставив Шмыгаля разбираться с катастрофой в энергетике.
показати весь коментар
07.04.2021 23:35 Відповісти
+16
Это только начало. Плюшки начнутся летом с ценой электрики в 3.54 грн\килловат. Весь треш в энергетике нужно компенсировать.
показати весь коментар
07.04.2021 23:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Премии за тарифный разбой.
показати весь коментар
07.04.2021 23:35 Відповісти
Это только начало. Плюшки начнутся летом с ценой электрики в 3.54 грн\килловат. Весь треш в энергетике нужно компенсировать.
показати весь коментар
07.04.2021 23:38 Відповісти
_В курсе. Бандиты тормозят АЭС и парят насильно народу свою зелёную электрику по грабительским ценам! Короче это "купи кирпич" в тёмном переулке... Пока народ терпит бандитов они будут его грабить!
показати весь коментар
07.04.2021 23:44 Відповісти
Та не парь кремлівську мульку про "зелену енергетіку" , гальмують АЕС,атомну генерацію, для імпорта ел/енергіі з Росіі та Беларусі !!! Мета ,зробити Україну енергозалежною від Московіі країною !!!)))
показати весь коментар
07.04.2021 23:48 Відповісти
Зеленка там абсолютно не при чем. Выработка ГАЭС даже падает. Согласно данным ОЭС Украины, пропорционально растет производство ТЭС и ТЭЦ при постоянном повышении стоимости угля. А углем сейчас занимаются Бенины прокладки. Вот график начала эпохи дурдома в энергетике. Все наглядно

Керівники НКРЕКП виписали собі премії по 250 тис. грн - Цензор.НЕТ 2540
показати весь коментар
07.04.2021 23:53 Відповісти
Мулька за "зеленку" ,це з кремлівського сценарія зеленого балагана !!!))))
показати весь коментар
07.04.2021 23:57 Відповісти
Таки да. Они пусть лучше расскажут сколько уголек для ТЭС обходился в 2018 году при формуле Роттердам (+) и сколько сейчас. И кто на этом барыжит с лета 2019 года.

Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля
https://censor.net/ru/photo_news/3257916/okrujenie_kolomoyiskogo_zarabotalo_na_tsentrenergo_370_mln_grn_pri_pereprodaje_uglya_smi_video
показати весь коментар
08.04.2021 00:06 Відповісти
_Все так. Так же как и грабёж Украины через зеленое электричество, дохрелиарды долгов за которое перекладывают на народ повышением тарифов. Так мне ваше зелёное электричество по привилегированным (неконкурентным) ценам и нахер не нужно, мне нужно с украинских АЭС! Но бандиты насильно рисуют мне тарифы с учётом зелёной энергии! Вот так грабят меня - и весь народ!
показати весь коментар
08.04.2021 00:16 Відповісти
зеленое електричество два года назад тоже было.
Но Енергоатом был в прибыли и тарифы были меньше- всем хватало.
Изменилась лишь одна гнуснавае переменная.
показати весь коментар
08.04.2021 00:23 Відповісти
Вот там на графике есть реальный уровень производства ГЭС, СЭС, ВЭС и ГаЭС. Так вот их суммарный объем выработки уменьшается. ТаЭС почти в два раза. Поэтому нам просто тупо врут про зеленку. Напомню что ГаЭС были специально построены как компенсаторы для работы в паре с АЭС. И самое главное, что до прихода Бениных и Ахметкиных холуев во власть летом 2019 года система была абсолютно сбалансирована и такого треша не было совсем.
показати весь коментар
08.04.2021 00:25 Відповісти
И еще одна из причин

Керівники НКРЕКП виписали собі премії по 250 тис. грн - Цензор.НЕТ 868
показати весь коментар
08.04.2021 00:28 Відповісти
Если в Украине такой нарид что грех его не ограбить, то почему бы и нет.
показати весь коментар
08.04.2021 08:09 Відповісти
А премії надихают на подальшу продуктивну працю !!!)))
показати весь коментар
07.04.2021 23:44 Відповісти
Думали ,думали и предумали - подорожаем.
показати весь коментар
08.04.2021 07:58 Відповісти
Керівники НКРЕКП виписали собі премії по 250 тис. грн...

-В обгрунтуванні рішення зазначено, що метою встановлення премій є "стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення її ефективності".

-В той же час - зарплата на держшахтах за рік виросла всього на 5%, а членів НКРЕКП аж на 86%

Кладуть "кінець бідності", чи "свій кінець" на бідних? - питання риторичне...
показати весь коментар
08.04.2021 10:20 Відповісти
Исполняющий обязанности министра энергетики Витренко оказался самым умным. Дождавшись положенных ему премиальных выплат, он вывез личные вещи из министерства и спокойно написал заявление об увольнении по собственному желанию, оставив Шмыгаля разбираться с катастрофой в энергетике.
показати весь коментар
07.04.2021 23:35 Відповісти
этот хитросделанный оказался самый умный, а сейчас нужно с баблом валить из страны.
показати весь коментар
08.04.2021 09:53 Відповісти
Докрадайте останнє, українці вже не здатні на супротив. А потім підпалюйте. Щоб справдились слова Пророка
показати весь коментар
07.04.2021 23:37 Відповісти
Та ні Іване.Тут ще є що красти.На десятки мільярдів доларів,чи навіть на сотні.
показати весь коментар
07.04.2021 23:40 Відповісти
Багато сторіч грабують ,а в Україні все ще є що красти,дивовижно багата країна !!!)))
показати весь коментар
07.04.2021 23:43 Відповісти
Да. Беруть кредити на вумний нарід а гроші крадуть. А платити зебілам.
показати весь коментар
07.04.2021 23:49 Відповісти
Ну так тут надра найкращі в Європі.
показати весь коментар
07.04.2021 23:49 Відповісти
Саме так,Україна,самодостатня країна ,з величезною потенцією,але "мудрому наріду" дісталася !!!)))
показати весь коментар
07.04.2021 23:55 Відповісти
Не хвилюйся, влітку вже все буде не наше. Продають землю. Разом з надрами. Українці голі і босі, тому їм нєфіга не дістанеться.
показати весь коментар
08.04.2021 09:13 Відповісти
Ти ба ,знов Порох "чудит",ну ні як не вгамується ,барига !!!))))
показати весь коментар
08.04.2021 10:40 Відповісти
Ну про шмат гнилої ковбаси ви його слова підтвердили в 2019.
А геній він і є геній.
показати весь коментар
07.04.2021 23:54 Відповісти
Так. Ви, мародерські тролі, за шмат гнилоїй ковбаси все продали, і совість. Пєця Зєлю привів. Разом з вами.
показати весь коментар
08.04.2021 09:15 Відповісти
Ударники комунестичегокуда!!! Це за виснажливу та непосильну працю !!!)))
показати весь коментар
07.04.2021 23:37 Відповісти
Люди їсти хочуть.Потрібно ставитися з розумінням.
показати весь коментар
07.04.2021 23:39 Відповісти
То так ,цеж дитишкам на молочишко !!!)))
показати весь коментар
07.04.2021 23:42 Відповісти
где новости про их арест???
показати весь коментар
07.04.2021 23:40 Відповісти
А почему-бы и нет?С величайшего позволения,титульная нация в центре Европы!(Правда, 60% пенсов находится ниже уровня бедности,но то такое).
показати весь коментар
07.04.2021 23:43 Відповісти
Керівники НКРЕКП виписали собі премії по 250 тис. грн - Цензор.НЕТ 5869
показати весь коментар
07.04.2021 23:45 Відповісти
Щури тікають з корабля що тоне !!!))
показати весь коментар
07.04.2021 23:50 Відповісти
100%
показати весь коментар
08.04.2021 00:15 Відповісти
Зашибись. Выписали сами себе премии с бюджета всех зебиллов. Те двери ремонтируют за 1.5 миллиона. Пользуют этих во все дыры. Зато по приколу поржать.
показати весь коментар
07.04.2021 23:47 Відповісти
НКРЭКУ - это обычные паразиты. Если их убить то людям станет только лучше.
Потому, что эти чиновники НКРЭКУ ничего не делают, ничего они не регулируют, а вернее только постоянно увеличивают тарифы для людей.
показати весь коментар
07.04.2021 23:49 Відповісти
Правильно, тарифы надо повышать. Как только повышают тарифы и минималку, у меня товарооборот просто бешеный. Работаю как вол за каких-то всраних 500 долл в неделю.. По 12 часов. Без выходных.
показати весь коментар
07.04.2021 23:58 Відповісти
Не жалко.
Благодаря Вове Зеленскому денег в бюджете стало просто неприлично много.
Не все ж пенсионерам жировать.
показати весь коментар
07.04.2021 23:52 Відповісти
Шановны, в чем дело?250 тыс это разве много? Они же не украли, а честно заработали. Вон в маршрутке пересичные по полтора миллиона возят. И ещё субсидию себе оформляют.
показати весь коментар
07.04.2021 23:55 Відповісти
Вот из-за таких ТВАРЕЙ мы перестали верить в КРАЩУ УКРАIНУ. Ничего не изменилось и даже нету цели куда стремиться.Жаль что мы не доживем до тех дней, когда грянут изменения, хотя по всему видно что и наши внуки не увидят их. Все БЕСПОЛЕЗНО, просто с каждым таким моментом ВЕРА УГАСАЕТ. ПРОЩАЙ УКРАИНА.
показати весь коментар
07.04.2021 23:56 Відповісти
Товарищ, не нагнетайте. У ВАС НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. А у меня всйо изменилось. Я ВСЕМ ДОВОЛЕН.
показати весь коментар
08.04.2021 00:01 Відповісти
ну, не так, чтобы всем...
показати весь коментар
08.04.2021 10:11 Відповісти
да, так бывает. я доволен всей своей жизнью.
показати весь коментар
15.04.2021 19:38 Відповісти
Депутати ВР задекларували мільярди в біткоіни.
Біткоіни це легалізація нелегальних грошей.
Тільки як цікаво вони будуть їх переводити в легальні гроші, в тому плані, як вони пояснять банкам походження грошей ?
показати весь коментар
08.04.2021 00:11 Відповісти
Тю... Намайнили...
показати весь коментар
08.04.2021 07:56 Відповісти
когда они уже нажрутся???
показати весь коментар
08.04.2021 00:17 Відповісти
ну, до Коболева пока не доросли, но перспективные ребята... Расстрелять бы их всех...
показати весь коментар
08.04.2021 00:27 Відповісти
"Руководители НКРЭКУ выписали себе премии по 250 тыс. грн. https://images.cnscdn.com/images/f/0/8/1/f0816ffcc366fb2a3cf526d4e76de2e7/original.jpgОни пояснили, что таким образом стимулируют собственный интеллектуальный труд".
Вот уж не знаю, пожалеть убогих после такого заявления, или посмеяться с них. Там весь их "интеллектуальный труд" из мздоимства и лоббирования состоит.
показати весь коментар
08.04.2021 00:28 Відповісти
А можно МЫ примем решения о бесплатной медицине,европейских зарплатах и пенсиях,бесплатном обучении,нулевой иппотеке? Нет денег? Так нет же деньги есть,смотрите люди захотели и выписали премии,другие выписывают миллионные зарплаты. У нас богатое государство! Или все же бедное? Если бедное то НЕЛЬЗЯ выписывать себе четверть миллиона,это тянет на пожизненный тюремный срок( ведь какая разница у одного гражданина украли четверть миллиона или у сорока миллионов?) Господа прокуроры,судьи разница есть? У нас есть государство?
показати весь коментар
08.04.2021 01:07 Відповісти
Ты посто демагог. Вот смотри на примере семьи есть мама, папа и дети ну допустим 12 и 14 лет семья бедная но папа постоянно бухает и поэтому маме и детишкам приходится работать много но при этом недоедать и ходить в обносках. Так и в украине с мудрым наридом пстрана бедная практически в жопе но политиков которых выбирает мудрый нарид это не интересует!
показати весь коментар
08.04.2021 06:47 Відповісти
Просто возмутительно. Почему это не ограничит кабмин? Или кто там еще? Пенсионеры с голоду умирают. а они на этом себе премии выписывают. Деньги на смертях.
показати весь коментар
08.04.2021 01:32 Відповісти
Всех работников госпредприятий и госслужащих при Юльке посадили на тарифную сетку со ступенями оплаты труда.При этом руководители хлебных мест тоже туда попали. Первое,что сделали зеленые(Гончарук) - это отменили эту градацию в отношении высших чиновников(по-моему три верхние),сохранив остальные.И теперь сколько угодно можно лаять - ВСЁ ТУРБОЗАКОННО!
показати весь коментар
08.04.2021 06:03 Відповісти
так всі ж беруть
показати весь коментар
08.04.2021 06:54 Відповісти
в Польше на огурцах и клубнике стимулируется - ВСЕ...
показати весь коментар
08.04.2021 07:18 Відповісти
Керівники НКРЕКП виписали собі премії по 250 тис. грн - Цензор.НЕТ 9008
показати весь коментар
08.04.2021 07:41 Відповісти
Навіть люті звірі не убивають більше, ніж потрібно, щоб прогодуватися...
показати весь коментар
08.04.2021 08:54 Відповісти
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!
показати весь коментар
08.04.2021 11:50 Відповісти
 
 