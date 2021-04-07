Керівники НКРЕКП виписали собі премії по 250 тис. грн...

Вони пояснили, що таким чином стимулюють власну інтелектуальну працю.

Члени "тарифної комісії" (НКРЕКП) ухвалили рішення преміювати себе за підсумками 1 кварталу 2021 у розмірі 50% посадового окладу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

Під час засідання комісія розглянула понад 40 питань, останнім з яких було "Про деякі питання з оплати праці". Йдеться про прийняття постанови "Про преміювання керівних працівників НКРЕКП".

Згідно з проєктом документу, комісія ухвалила рішення встановити керівним працівникам НКРЕКП, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (тобто голові Валерію Тарасюку та 5 членам) премію "за особистий внесок у загальні результати роботи НКРЕКП за підсумками І кварталу 2021 року". Розмір премії мали встановити на засіданні комісії.

Перед ухваленням постанови голова комісії Валерій Тарасюк сказав: "З деяких питань оплати праці: робимо аналогічно з попереднім кварталом".

Керівні працівники НКРЕКП за 4 квартал 2020 року отримали премію в розмірі 50% посадового окладу. Рішення було закріплено постановою НКРЕКП №2490 від 16 грудня 2020 року.

В обгрунтуванні рішення зазначено, що метою встановлення премій є "стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення її ефективності".

Голова комісії Тарасюк за 2020 рік задекларував заробітну плату в розмірі 2,15 млн гривень. Відповідно, зарплата за квартал — близько 540 тисяч гривень. Розмір премії за квартал, відповідно, має бути на рівні 270 тисяч гривень.

Одна з членкинь комісії, Ольга Бабій, задекларувала за 2020 рік зарплату в розмірі 1,775 млн гривень. За квартал — близько 444 тисяч гривень. Премія, відповідно, може бути на рівні 222 тисяч гривень.