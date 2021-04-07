РУС
Руководители НКРЭКУ выписали себе премии по 250 тыс. грн

Они пояснили, что таким образом стимулируют собственный интеллектуальный труд.

Члены "тарифной комиссии" (НКРЭКУ) приняли решение премировать себя по итогам 1 квартала 2021 в размере 50% должностного оклада, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

Во время заседания комиссия рассмотрела более 40 вопросов, последним из которых было "О некоторых вопросах по оплате труда". Речь идет о принятии постановления "О премировании руководящих работников НКРЭКУ".

Согласно проекту документа, комиссия решила установить руководящим работникам НКРЭКУ, на которых не распространяется действие Закона Украины "О государственной службе" (то есть главе Валерию Тарасюку и 5 членам) премию "за личный вклад в общие результаты работы НКРЭКУ по итогам I квартала 2021". Размер премии должны были установить на заседании комиссии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чиновники задекларировали за 2020 год криптоактивов на 75 млрд грн: теперь ясно, почему понадобился закон о легализации криптовалют, - член правления "Приватбанка" Сульжик

Перед принятием постановления глава комиссии Валерий Тарасюк сказал: "По некоторым вопросам оплаты труда: делаем аналогично с предыдущим кварталом".

Руководящие работники НКРЭКУ за 4 квартал 2020 получили премию в размере 50% должностного оклада. Решение было закреплено постановлением НКРЭКУ №2490 от 16 декабря 2020 года.

В обосновании решения указано, что целью установления премий является "стимулирование высокоинтеллектуального труда, повышение его эффективности".

Глава комиссии Тарасюк в 2020 году задекларировал заработную плату в размере 2,15 млн гривен. Соответственно, зарплата за квартал — около 540 тысяч гривен. Размер премии за квартал, соответственно, должен быть на уровне 270 тысяч гривен.

Также на Цензор.НЕТ: Судья КС Кичун пожаловался на большую зарплату: Необоснованно высокая - около 300 тыс. грн в месяц. Это дополнительный элемент ненависти к суду

Одна из членов комиссии, Ольга Бабий, задекларировала 2020 года зарплату в размере 1,775 млн гривен. За квартал — около 444 тысяч гривен. Премия, соответственно, может быть на уровне 222 тысяч гривен.

Автор: 

+20
Премии за тарифный разбой.
07.04.2021 23:35
+18
Исполняющий обязанности министра энергетики Витренко оказался самым умным. Дождавшись положенных ему премиальных выплат, он вывез личные вещи из министерства и спокойно написал заявление об увольнении по собственному желанию, оставив Шмыгаля разбираться с катастрофой в энергетике.
07.04.2021 23:35
+16
Это только начало. Плюшки начнутся летом с ценой электрики в 3.54 грн\килловат. Весь треш в энергетике нужно компенсировать.
07.04.2021 23:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
07.04.2021 23:35
Это только начало. Плюшки начнутся летом с ценой электрики в 3.54 грн\килловат. Весь треш в энергетике нужно компенсировать.
07.04.2021 23:38
_В курсе. Бандиты тормозят АЭС и парят насильно народу свою зелёную электрику по грабительским ценам! Короче это "купи кирпич" в тёмном переулке... Пока народ терпит бандитов они будут его грабить!
07.04.2021 23:44 Ответить
Та не парь кремлівську мульку про "зелену енергетіку" , гальмують АЕС,атомну генерацію, для імпорта ел/енергіі з Росіі та Беларусі !!! Мета ,зробити Україну енергозалежною від Московіі країною !!!)))
07.04.2021 23:48 Ответить
Зеленка там абсолютно не при чем. Выработка ГАЭС даже падает. Согласно данным ОЭС Украины, пропорционально растет производство ТЭС и ТЭЦ при постоянном повышении стоимости угля. А углем сейчас занимаются Бенины прокладки. Вот график начала эпохи дурдома в энергетике. Все наглядно

Керівники НКРЕКП виписали собі премії по 250 тис. грн - Цензор.НЕТ 2540
07.04.2021 23:53 Ответить
07.04.2021 23:57 Ответить
Таки да. Они пусть лучше расскажут сколько уголек для ТЭС обходился в 2018 году при формуле Роттердам (+) и сколько сейчас. И кто на этом барыжит с лета 2019 года.

Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля
https://censor.net/ru/photo_news/3257916/okrujenie_kolomoyiskogo_zarabotalo_na_tsentrenergo_370_mln_grn_pri_pereprodaje_uglya_smi_video
08.04.2021 00:06 Ответить
_Все так. Так же как и грабёж Украины через зеленое электричество, дохрелиарды долгов за которое перекладывают на народ повышением тарифов. Так мне ваше зелёное электричество по привилегированным (неконкурентным) ценам и нахер не нужно, мне нужно с украинских АЭС! Но бандиты насильно рисуют мне тарифы с учётом зелёной энергии! Вот так грабят меня - и весь народ!
08.04.2021 00:16 Ответить
зеленое електричество два года назад тоже было.
Но Енергоатом был в прибыли и тарифы были меньше- всем хватало.
Изменилась лишь одна гнуснавае переменная.
08.04.2021 00:23 Ответить
Вот там на графике есть реальный уровень производства ГЭС, СЭС, ВЭС и ГаЭС. Так вот их суммарный объем выработки уменьшается. ТаЭС почти в два раза. Поэтому нам просто тупо врут про зеленку. Напомню что ГаЭС были специально построены как компенсаторы для работы в паре с АЭС. И самое главное, что до прихода Бениных и Ахметкиных холуев во власть летом 2019 года система была абсолютно сбалансирована и такого треша не было совсем.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:25 Ответить
И еще одна из причин

Керівники НКРЕКП виписали собі премії по 250 тис. грн - Цензор.НЕТ 868
08.04.2021 00:28 Ответить
Если в Украине такой нарид что грех его не ограбить, то почему бы и нет.
08.04.2021 08:09 Ответить
А премії надихают на подальшу продуктивну працю !!!)))
07.04.2021 23:44 Ответить
Думали ,думали и предумали - подорожаем.
08.04.2021 07:58 Ответить
Керівники НКРЕКП виписали собі премії по 250 тис. грн...

-В обгрунтуванні рішення зазначено, що метою встановлення премій є "стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення її ефективності".

-В той же час - зарплата на держшахтах за рік виросла всього на 5%, а членів НКРЕКП аж на 86%

Кладуть "кінець бідності", чи "свій кінець" на бідних? - питання риторичне...
08.04.2021 10:20 Ответить
07.04.2021 23:35 Ответить
этот хитросделанный оказался самый умный, а сейчас нужно с баблом валить из страны.
08.04.2021 09:53 Ответить
Докрадайте останнє, українці вже не здатні на супротив. А потім підпалюйте. Щоб справдились слова Пророка
07.04.2021 23:37 Ответить
Та ні Іване.Тут ще є що красти.На десятки мільярдів доларів,чи навіть на сотні.
07.04.2021 23:40 Ответить
Багато сторіч грабують ,а в Україні все ще є що красти,дивовижно багата країна !!!)))
07.04.2021 23:43 Ответить
Да. Беруть кредити на вумний нарід а гроші крадуть. А платити зебілам.
07.04.2021 23:49 Ответить
Ну так тут надра найкращі в Європі.
07.04.2021 23:49 Ответить
Саме так,Україна,самодостатня країна ,з величезною потенцією,але "мудрому наріду" дісталася !!!)))
07.04.2021 23:55 Ответить
Не хвилюйся, влітку вже все буде не наше. Продають землю. Разом з надрами. Українці голі і босі, тому їм нєфіга не дістанеться.
08.04.2021 09:13 Ответить
Ти ба ,знов Порох "чудит",ну ні як не вгамується ,барига !!!))))
08.04.2021 10:40 Ответить
Ну про шмат гнилої ковбаси ви його слова підтвердили в 2019.
А геній він і є геній.
07.04.2021 23:54 Ответить
Так. Ви, мародерські тролі, за шмат гнилоїй ковбаси все продали, і совість. Пєця Зєлю привів. Разом з вами.
08.04.2021 09:15 Ответить
Ударники комунестичегокуда!!! Це за виснажливу та непосильну працю !!!)))
07.04.2021 23:37 Ответить
Люди їсти хочуть.Потрібно ставитися з розумінням.
07.04.2021 23:39 Ответить
То так ,цеж дитишкам на молочишко !!!)))
07.04.2021 23:42 Ответить
где новости про их арест???
07.04.2021 23:40 Ответить
А почему-бы и нет?С величайшего позволения,титульная нация в центре Европы!(Правда, 60% пенсов находится ниже уровня бедности,но то такое).
07.04.2021 23:43 Ответить
Керівники НКРЕКП виписали собі премії по 250 тис. грн - Цензор.НЕТ 5869
07.04.2021 23:45 Ответить
Щури тікають з корабля що тоне !!!))
07.04.2021 23:50 Ответить
100%
08.04.2021 00:15 Ответить
Зашибись. Выписали сами себе премии с бюджета всех зебиллов. Те двери ремонтируют за 1.5 миллиона. Пользуют этих во все дыры. Зато по приколу поржать.
07.04.2021 23:47 Ответить
НКРЭКУ - это обычные паразиты. Если их убить то людям станет только лучше.
Потому, что эти чиновники НКРЭКУ ничего не делают, ничего они не регулируют, а вернее только постоянно увеличивают тарифы для людей.
07.04.2021 23:49 Ответить
Правильно, тарифы надо повышать. Как только повышают тарифы и минималку, у меня товарооборот просто бешеный. Работаю как вол за каких-то всраних 500 долл в неделю.. По 12 часов. Без выходных.
07.04.2021 23:58 Ответить
Не жалко.
Благодаря Вове Зеленскому денег в бюджете стало просто неприлично много.
Не все ж пенсионерам жировать.
07.04.2021 23:52 Ответить
Шановны, в чем дело?250 тыс это разве много? Они же не украли, а честно заработали. Вон в маршрутке пересичные по полтора миллиона возят. И ещё субсидию себе оформляют.
07.04.2021 23:55 Ответить
Вот из-за таких ТВАРЕЙ мы перестали верить в КРАЩУ УКРАIНУ. Ничего не изменилось и даже нету цели куда стремиться.Жаль что мы не доживем до тех дней, когда грянут изменения, хотя по всему видно что и наши внуки не увидят их. Все БЕСПОЛЕЗНО, просто с каждым таким моментом ВЕРА УГАСАЕТ. ПРОЩАЙ УКРАИНА.
07.04.2021 23:56 Ответить
Товарищ, не нагнетайте. У ВАС НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. А у меня всйо изменилось. Я ВСЕМ ДОВОЛЕН.
08.04.2021 00:01 Ответить
ну, не так, чтобы всем...
08.04.2021 10:11 Ответить
да, так бывает. я доволен всей своей жизнью.
15.04.2021 19:38 Ответить
Депутати ВР задекларували мільярди в біткоіни.
Біткоіни це легалізація нелегальних грошей.
Тільки як цікаво вони будуть їх переводити в легальні гроші, в тому плані, як вони пояснять банкам походження грошей ?
08.04.2021 00:11 Ответить
Тю... Намайнили...
08.04.2021 07:56 Ответить
когда они уже нажрутся???
08.04.2021 00:17 Ответить
ну, до Коболева пока не доросли, но перспективные ребята... Расстрелять бы их всех...
08.04.2021 00:27 Ответить
"Руководители НКРЭКУ выписали себе премии по 250 тыс. грн. https://images.cnscdn.com/images/f/0/8/1/f0816ffcc366fb2a3cf526d4e76de2e7/original.jpgОни пояснили, что таким образом стимулируют собственный интеллектуальный труд".
Вот уж не знаю, пожалеть убогих после такого заявления, или посмеяться с них. Там весь их "интеллектуальный труд" из мздоимства и лоббирования состоит.
08.04.2021 00:28 Ответить
А можно МЫ примем решения о бесплатной медицине,европейских зарплатах и пенсиях,бесплатном обучении,нулевой иппотеке? Нет денег? Так нет же деньги есть,смотрите люди захотели и выписали премии,другие выписывают миллионные зарплаты. У нас богатое государство! Или все же бедное? Если бедное то НЕЛЬЗЯ выписывать себе четверть миллиона,это тянет на пожизненный тюремный срок( ведь какая разница у одного гражданина украли четверть миллиона или у сорока миллионов?) Господа прокуроры,судьи разница есть? У нас есть государство?
08.04.2021 01:07 Ответить
Ты посто демагог. Вот смотри на примере семьи есть мама, папа и дети ну допустим 12 и 14 лет семья бедная но папа постоянно бухает и поэтому маме и детишкам приходится работать много но при этом недоедать и ходить в обносках. Так и в украине с мудрым наридом пстрана бедная практически в жопе но политиков которых выбирает мудрый нарид это не интересует!
08.04.2021 06:47 Ответить
Просто возмутительно. Почему это не ограничит кабмин? Или кто там еще? Пенсионеры с голоду умирают. а они на этом себе премии выписывают. Деньги на смертях.
08.04.2021 01:32 Ответить
Всех работников госпредприятий и госслужащих при Юльке посадили на тарифную сетку со ступенями оплаты труда.При этом руководители хлебных мест тоже туда попали. Первое,что сделали зеленые(Гончарук) - это отменили эту градацию в отношении высших чиновников(по-моему три верхние),сохранив остальные.И теперь сколько угодно можно лаять - ВСЁ ТУРБОЗАКОННО!
08.04.2021 06:03 Ответить
так всі ж беруть
08.04.2021 06:54 Ответить
в Польше на огурцах и клубнике стимулируется - ВСЕ...
08.04.2021 07:18 Ответить
Керівники НКРЕКП виписали собі премії по 250 тис. грн - Цензор.НЕТ 9008
08.04.2021 07:41 Ответить
Навіть люті звірі не убивають більше, ніж потрібно, щоб прогодуватися...
08.04.2021 08:54 Ответить
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!
08.04.2021 11:50 Ответить
 
 