Руководители НКРЭКУ выписали себе премии по 250 тыс. грн

Они пояснили, что таким образом стимулируют собственный интеллектуальный труд.

Члены "тарифной комиссии" (НКРЭКУ) приняли решение премировать себя по итогам 1 квартала 2021 в размере 50% должностного оклада, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

Во время заседания комиссия рассмотрела более 40 вопросов, последним из которых было "О некоторых вопросах по оплате труда". Речь идет о принятии постановления "О премировании руководящих работников НКРЭКУ".

Согласно проекту документа, комиссия решила установить руководящим работникам НКРЭКУ, на которых не распространяется действие Закона Украины "О государственной службе" (то есть главе Валерию Тарасюку и 5 членам) премию "за личный вклад в общие результаты работы НКРЭКУ по итогам I квартала 2021". Размер премии должны были установить на заседании комиссии.

Перед принятием постановления глава комиссии Валерий Тарасюк сказал: "По некоторым вопросам оплаты труда: делаем аналогично с предыдущим кварталом".

Руководящие работники НКРЭКУ за 4 квартал 2020 получили премию в размере 50% должностного оклада. Решение было закреплено постановлением НКРЭКУ №2490 от 16 декабря 2020 года.

В обосновании решения указано, что целью установления премий является "стимулирование высокоинтеллектуального труда, повышение его эффективности".

Глава комиссии Тарасюк в 2020 году задекларировал заработную плату в размере 2,15 млн гривен. Соответственно, зарплата за квартал — около 540 тысяч гривен. Размер премии за квартал, соответственно, должен быть на уровне 270 тысяч гривен.

Одна из членов комиссии, Ольга Бабий, задекларировала 2020 года зарплату в размере 1,775 млн гривен. За квартал — около 444 тысяч гривен. Премия, соответственно, может быть на уровне 222 тысяч гривен.