Центр протидії дезінформації рекомендуватиме РНБО, на кого накладати санкції
Центр протидії дезінформації (ЦПД) не накладатиме санкції на порушників, однак зможе просити Раду національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалити рішення щодо певних осіб або компаній.
Про це під час презентації центру заявив заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Як розповіла керівниця центру Поліна Лисенко, ЦПД буде охоплювати такі сфери, як військове спрямування, зовнішня і внутрішня політика, боротьба зі злочинністю і корупцією, інфраструктура, економіка, екологія, охорона здоров'я, соціальна сфера, науково-технологічний напрям.
Серед основних цілей ЦПД – створення цілісної політики держави щодо протидії інформаційним загрозам, боротьба з деструктивною пропагандою і дезінформацією, побудова системи стратегічних комунікацій, формування позитивного іміджу України у світі.
Центр буде цілодобово моніторити інформаційний простір стосовно загроз національній безпеці, уже створено єдину моніторингову базу, підкреслила Лисенко.
За словами Ольшанського, держава має 8–12 моніторингових сервісів, які аналізують інформаційний простір, їх має вистачити для використання ЦПД.
Але... не треба "гнати тюльку", треба просто продемонструвати ці слова на практиці, показати результати... Для цього росії слід , зробити "зовсіи не багато", а саме:
-Щоб громадяни зі всіх країн світу добивалися, стояли в черзі щоб отримати російське громадянство та поселитися в ній, або хоча б право на відвідування росії, як туристи., чи лікуватися та навчатися...
-Щоб російським транспортом літав (їздив) якщо не весь світ, то хоча б значна його частина...
-Щоб записувалися в чергу на купівлю російських товарів - їжі, побутової та індустріальної техніки, технологій, послуг ...
-Щоб рубль був однією з найсильніших валют світу..
- Або хоча б - щоб на росію не накладали санкцій за її "миролюбність" та "повагу" як до міжнародного права, до інших держав так народів, та й "за глибоку повагу" до людських прав своїх же громадян...
-І окреме, але грунтовне:, - щоб більшість світу бажали та намагалися спілкуватися російською мовою, а не англійською... Або ще потужніше -щоб бажали спілкуватися російською, а не національними мовами своєї країни .... !!! ХЕ-Хе...
В культурі в структурі міністерства за часів Порошенка появився "культурний фонд", нова влада додатково створили "агенства" до вже існуючих департаментів.
Треба ж якось збільшити "середню" зарплату.
Испанский стыд!