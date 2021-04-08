Центр протидії дезінформації рекомендуватиме РНБО, на кого накладати санкції

Центр протидії дезінформації (ЦПД) не накладатиме санкції на порушників, однак зможе просити Раду національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалити рішення щодо певних осіб або компаній.

Про це під час презентації центру заявив заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Як розповіла керівниця центру Поліна Лисенко, ЦПД буде охоплювати такі сфери, як військове спрямування, зовнішня і внутрішня політика, боротьба зі злочинністю і корупцією, інфраструктура, економіка, екологія, охорона здоров'я, соціальна сфера, науково-технологічний напрям.

Серед основних цілей ЦПД – створення цілісної політики держави щодо протидії інформаційним загрозам, боротьба з деструктивною пропагандою і дезінформацією, побудова системи стратегічних комунікацій, формування позитивного іміджу України у світі.



Центр буде цілодобово моніторити інформаційний простір стосовно загроз національній безпеці, уже створено єдину моніторингову базу, підкреслила Лисенко.



За словами Ольшанського, держава має 8–12 моніторингових сервісів, які аналізують інформаційний простір, їх має вистачити для використання ЦПД.