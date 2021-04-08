УКР
Новини
Центр протидії дезінформації рекомендуватиме РНБО, на кого накладати санкції

Центр протидії дезінформації (ЦПД) не накладатиме санкції на порушників, однак зможе просити Раду національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалити рішення щодо певних осіб або компаній.

Про це під час презентації центру заявив заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Як розповіла керівниця центру Поліна Лисенко, ЦПД буде охоплювати такі сфери, як військове спрямування, зовнішня і внутрішня політика, боротьба зі злочинністю і корупцією, інфраструктура, економіка, екологія, охорона здоров'я, соціальна сфера, науково-технологічний напрям.

Також читайте: Дезінформація - серйозний виклик сучасності. Важливо доносити позицію України і правдиві дані, - Єрмак

Серед основних цілей ЦПД – створення цілісної політики держави щодо протидії інформаційним загрозам, боротьба з деструктивною пропагандою і дезінформацією, побудова системи стратегічних комунікацій, формування позитивного іміджу України у світі.

Центр буде цілодобово моніторити інформаційний простір стосовно загроз національній безпеці, уже створено єдину моніторингову базу, підкреслила Лисенко.

За словами Ольшанського, держава має 8–12 моніторингових сервісів, які аналізують інформаційний простір, їх має вистачити для використання ЦПД.

санкції (12594) РНБО (2326) ЦПД (174)
+4
ТАК вже працює.банять активних критиків Зе влади у фб: доніка, процишина (ібо нєфіг карикатурити карикатуру)...
08.04.2021 09:46 Відповісти
+3
Министерство правды по Оруелу
08.04.2021 10:06 Відповісти
+2
Вот пуска займутся помойкой Мураева НАШ или там все нормально с фейками, они там свежие не испорченные
08.04.2021 10:25 Відповісти
телеканал " НАШИ" и Мураев в данный момент и неотлагательно. Он сейчас выполняет утраченную роль каналов Медведчука.
показати весь коментар
08.04.2021 09:46 Відповісти
Росія щоденно роздуває пропаганду своєї виключності в світі: - ми найкращі, ми миролюбні, тому щоденно й боремося за мир у всьому світі, ми найталановитіші, ми найдобріші, ми найвдаліші у всьому світі, ми найсильніші у всьому...

Але... не треба "гнати тюльку", треба просто продемонструвати ці слова на практиці, показати результати... Для цього росії слід , зробити "зовсіи не багато", а саме:

-Щоб громадяни зі всіх країн світу добивалися, стояли в черзі щоб отримати російське громадянство та поселитися в ній, або хоча б право на відвідування росії, як туристи., чи лікуватися та навчатися...

-Щоб російським транспортом літав (їздив) якщо не весь світ, то хоча б значна його частина...
-Щоб записувалися в чергу на купівлю російських товарів - їжі, побутової та індустріальної техніки, технологій, послуг ...
-Щоб рубль був однією з найсильніших валют світу..
- Або хоча б - щоб на росію не накладали санкцій за її "миролюбність" та "повагу" як до міжнародного права, до інших держав так народів, та й "за глибоку повагу" до людських прав своїх же громадян...

-І окреме, але грунтовне:, - щоб більшість світу бажали та намагалися спілкуватися російською мовою, а не англійською... Або ще потужніше -щоб бажали спілкуватися російською, а не національними мовами своєї країни .... !!! ХЕ-Хе...
08.04.2021 10:07 Відповісти
Першими забанили проукраїнських Доніка й Процишина, так що Мураєв з "Нашими", скоріше розглядається зеленською владою як вірний прибічник у боротьбі з "біндерами-хвашизстами". Особливо, приймаючи до уваги відсутність кримінальних проваджень проти вже підсанкційних медведчуківців.
08.04.2021 10:59 Відповісти
Ми ще не перевищили кількість чиновників СРСР з його 250,0 млн населення???
В культурі в структурі міністерства за часів Порошенка появився "культурний фонд", нова влада додатково створили "агенства" до вже існуючих департаментів.
Треба ж якось збільшити "середню" зарплату.
08.04.2021 09:53 Відповісти
Министерство правды по Оруелу
08.04.2021 10:06 Відповісти
Смотри, Бутусов, как бы на Цензор не наложили. Тут ботов кацапских и не только - не меряно!
08.04.2021 10:12 Відповісти
вот чем отличаются нормальные люди от вас,свинособак?вы ментальные рабы и очень надеюсь,что пуйло таки отрежет вас ,мудаков ,от нормального мира)
08.04.2021 10:29 Відповісти
Вот пуска займутся помойкой Мураева НАШ или там все нормально с фейками, они там свежие не испорченные
08.04.2021 10:25 Відповісти
Про "велічайшего" або гарно, або ніяк?
08.04.2021 10:43 Відповісти
То есть, вместо запуска отсутствующих у нас судов и прокуратуры (существующие "суды" и "прокуратура" не в счет - не имеют ничего общего с законностью, зато много общего с кацапией) зельц решил продолжать пердеть в лужу (или ссать в вату).
Испанский стыд!
08.04.2021 11:04 Відповісти
Это как понимать, росчерком пера какой-то чиновник объявляет человека виновным без суда и следствия. Это по какому праву? Зеленский сказал?
08.04.2021 23:30 Відповісти
 
 