Центр противодействия дезинформации будет рекомендовать СНБО, на кого накладывать санкции
Центр противодействия дезинформации (ЦПД) не будет накладывать санкции на нарушителей, однако сможет просить Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принять решение в отношении определенных лиц или компаний.
Об этом во время презентации центра заявил замглавы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Как рассказала руководитель центра Полина Лысенко, ЦПД будет охватывать такие сферы, как военное направление, внешняя и внутренняя политика, борьба с преступностью и коррупцией, инфраструктура, экономика, экология, здравоохранение, социальная сфера, научно-технологическое направление.
Среди основных целей ЦПД – создание целостной политики государства по противодействию информационным угрозам, борьба с деструктивной пропагандой и дезинформацией, построение системы стратегических коммуникаций, формирование положительного имиджа Украины в мире.
Центр будет круглосуточно мониторить информационное пространство на предмет угроз национальной безопасности, уже создана единая мониторинговая база, подчеркнула Лысенко.
По словам Ольшанского, государство имеет 8–12 мониторинговых сервисов, которые анализируют информационное пространство, их должно хватить для использования ЦПД.
Але... не треба "гнати тюльку", треба просто продемонструвати ці слова на практиці, показати результати... Для цього росії слід , зробити "зовсіи не багато", а саме:
-Щоб громадяни зі всіх країн світу добивалися, стояли в черзі щоб отримати російське громадянство та поселитися в ній, або хоча б право на відвідування росії, як туристи., чи лікуватися та навчатися...
-Щоб російським транспортом літав (їздив) якщо не весь світ, то хоча б значна його частина...
-Щоб записувалися в чергу на купівлю російських товарів - їжі, побутової та індустріальної техніки, технологій, послуг ...
-Щоб рубль був однією з найсильніших валют світу..
- Або хоча б - щоб на росію не накладали санкцій за її "миролюбність" та "повагу" як до міжнародного права, до інших держав так народів, та й "за глибоку повагу" до людських прав своїх же громадян...
-І окреме, але грунтовне:, - щоб більшість світу бажали та намагалися спілкуватися російською мовою, а не англійською... Або ще потужніше -щоб бажали спілкуватися російською, а не національними мовами своєї країни .... !!! ХЕ-Хе...
В культурі в структурі міністерства за часів Порошенка появився "культурний фонд", нова влада додатково створили "агенства" до вже існуючих департаментів.
Треба ж якось збільшити "середню" зарплату.
Испанский стыд!