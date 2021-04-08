Центр противодействия дезинформации будет рекомендовать СНБО, на кого накладывать санкции

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) не будет накладывать санкции на нарушителей, однако сможет просить Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принять решение в отношении определенных лиц или компаний.

Об этом во время презентации центра заявил замглавы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Как рассказала руководитель центра Полина Лысенко, ЦПД будет охватывать такие сферы, как военное направление, внешняя и внутренняя политика, борьба с преступностью и коррупцией, инфраструктура, экономика, экология, здравоохранение, социальная сфера, научно-технологическое направление.

Среди основных целей ЦПД – создание целостной политики государства по противодействию информационным угрозам, борьба с деструктивной пропагандой и дезинформацией, построение системы стратегических коммуникаций, формирование положительного имиджа Украины в мире.



Центр будет круглосуточно мониторить информационное пространство на предмет угроз национальной безопасности, уже создана единая мониторинговая база, подчеркнула Лысенко.



По словам Ольшанского, государство имеет 8–12 мониторинговых сервисов, которые анализируют информационное пространство, их должно хватить для использования ЦПД.