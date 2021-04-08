РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11735 посетителей онлайн
Новости
1 130 12

Центр противодействия дезинформации будет рекомендовать СНБО, на кого накладывать санкции

Центр противодействия дезинформации будет рекомендовать СНБО, на кого накладывать санкции

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) не будет накладывать санкции на нарушителей, однако сможет просить Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принять решение в отношении определенных лиц или компаний.

Об этом во время презентации центра заявил замглавы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Как рассказала руководитель центра Полина Лысенко, ЦПД будет охватывать такие сферы, как военное направление, внешняя и внутренняя политика, борьба с преступностью и коррупцией, инфраструктура, экономика, экология, здравоохранение, социальная сфера, научно-технологическое направление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дезинформация – серьезный вызов современности. Важно доносить позицию Украины и правдивые данные, - Ермак

Среди основных целей ЦПД – создание целостной политики государства по противодействию информационным угрозам, борьба с деструктивной пропагандой и дезинформацией, построение системы стратегических коммуникаций, формирование положительного имиджа Украины в мире.

Центр будет круглосуточно мониторить информационное пространство на предмет угроз национальной безопасности, уже создана единая мониторинговая база, подчеркнула Лысенко.

По словам Ольшанского, государство имеет 8–12 мониторинговых сервисов, которые анализируют информационное пространство, их должно хватить для использования ЦПД.

Автор: 

санкции (11777) СНБО (4462) Центр противодействия дезинформации (145)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
ТАК вже працює.банять активних критиків Зе влади у фб: доніка, процишина (ібо нєфіг карикатурити карикатуру)...
показать весь комментарий
08.04.2021 09:46 Ответить
+3
Министерство правды по Оруелу
показать весь комментарий
08.04.2021 10:06 Ответить
+2
Вот пуска займутся помойкой Мураева НАШ или там все нормально с фейками, они там свежие не испорченные
показать весь комментарий
08.04.2021 10:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ТАК вже працює.банять активних критиків Зе влади у фб: доніка, процишина (ібо нєфіг карикатурити карикатуру)...
показать весь комментарий
08.04.2021 09:46 Ответить
телеканал " НАШИ" и Мураев в данный момент и неотлагательно. Он сейчас выполняет утраченную роль каналов Медведчука.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:46 Ответить
Росія щоденно роздуває пропаганду своєї виключності в світі: - ми найкращі, ми миролюбні, тому щоденно й боремося за мир у всьому світі, ми найталановитіші, ми найдобріші, ми найвдаліші у всьому світі, ми найсильніші у всьому...

Але... не треба "гнати тюльку", треба просто продемонструвати ці слова на практиці, показати результати... Для цього росії слід , зробити "зовсіи не багато", а саме:

-Щоб громадяни зі всіх країн світу добивалися, стояли в черзі щоб отримати російське громадянство та поселитися в ній, або хоча б право на відвідування росії, як туристи., чи лікуватися та навчатися...

-Щоб російським транспортом літав (їздив) якщо не весь світ, то хоча б значна його частина...
-Щоб записувалися в чергу на купівлю російських товарів - їжі, побутової та індустріальної техніки, технологій, послуг ...
-Щоб рубль був однією з найсильніших валют світу..
- Або хоча б - щоб на росію не накладали санкцій за її "миролюбність" та "повагу" як до міжнародного права, до інших держав так народів, та й "за глибоку повагу" до людських прав своїх же громадян...

-І окреме, але грунтовне:, - щоб більшість світу бажали та намагалися спілкуватися російською мовою, а не англійською... Або ще потужніше -щоб бажали спілкуватися російською, а не національними мовами своєї країни .... !!! ХЕ-Хе...
показать весь комментарий
08.04.2021 10:07 Ответить
Першими забанили проукраїнських Доніка й Процишина, так що Мураєв з "Нашими", скоріше розглядається зеленською владою як вірний прибічник у боротьбі з "біндерами-хвашизстами". Особливо, приймаючи до уваги відсутність кримінальних проваджень проти вже підсанкційних медведчуківців.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:59 Ответить
Ми ще не перевищили кількість чиновників СРСР з його 250,0 млн населення???
В культурі в структурі міністерства за часів Порошенка появився "культурний фонд", нова влада додатково створили "агенства" до вже існуючих департаментів.
Треба ж якось збільшити "середню" зарплату.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:53 Ответить
Министерство правды по Оруелу
показать весь комментарий
08.04.2021 10:06 Ответить
Смотри, Бутусов, как бы на Цензор не наложили. Тут ботов кацапских и не только - не меряно!
показать весь комментарий
08.04.2021 10:12 Ответить
вот чем отличаются нормальные люди от вас,свинособак?вы ментальные рабы и очень надеюсь,что пуйло таки отрежет вас ,мудаков ,от нормального мира)
показать весь комментарий
08.04.2021 10:29 Ответить
Вот пуска займутся помойкой Мураева НАШ или там все нормально с фейками, они там свежие не испорченные
показать весь комментарий
08.04.2021 10:25 Ответить
Про "велічайшего" або гарно, або ніяк?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:43 Ответить
То есть, вместо запуска отсутствующих у нас судов и прокуратуры (существующие "суды" и "прокуратура" не в счет - не имеют ничего общего с законностью, зато много общего с кацапией) зельц решил продолжать пердеть в лужу (или ссать в вату).
Испанский стыд!
показать весь комментарий
08.04.2021 11:04 Ответить
Это как понимать, росчерком пера какой-то чиновник объявляет человека виновным без суда и следствия. Это по какому праву? Зеленский сказал?
показать весь комментарий
08.04.2021 23:30 Ответить
 
 