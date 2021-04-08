УКР
Аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменовано на "Дніпро", - Криклій

Аеропорт

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменували на "Дніпро". Навесні жителі регіону зможуть проголосувати, на честь кого назвати новий аеропорт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Немає більше аеропорту "Дніпропетровськ", є "Дніпро". Стара назва аеропорту "Дніпропетровськ" залишилася остаточно в минулому. У сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, в інформаційних матеріалах, а також в реєстрах нинішній аеропорт вже називається "Дніпро", - йдеться в повідомленні.

За його словами, цієї весни жителі Дніпра і Дніпропетровській області зможуть проголосувати на честь якого знакового історичного діяча буде названий новий аеропорт.

Також дивіться: "Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

аеропорт (1865) Дніпро (3355) перейменування (588) Криклій Владислав (548)
Зара понабігають ущємльонниє русскочєлюстниє
08.04.2021 10:39 Відповісти
https://twitter.com/poignantdarusya
https://twitter.com/poignantdarusya

Ну дуже солодка Даруся

@poignantdarusya

·https://twitter.com/poignantdarusya/status/1379762357379997696 19 год

ЙО. АНА ШАРАГА
- Можете вести лекцію українською?
- Пачиму?
- Тому що ми навчаємось в українському внз і ми маємо навчатись українською
- А што делать, еслі не понімем украинскій?
- Ви в якій країні живете? ...
- Весті я буду на том же язіке, не перерівайте лекцію с етім снова
08.04.2021 10:40 Відповісти
Назовите в честь Л. И. Брежнева.
08.04.2021 11:03 Відповісти
Учитывая уровень ваты в Днепре... переименуют в Петровского
08.04.2021 12:25 Відповісти
...или сразу в Нарика
16.04.2021 14:03 Відповісти
- Подождите минуточку, вот только доиграют "Гей, славяне". (с)
08.04.2021 12:31 Відповісти
Я понимаю новый назвать, а старый переименовать - та еще новость
08.04.2021 13:17 Відповісти
 
 