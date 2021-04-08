Аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменовано на "Дніпро", - Криклій
Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменували на "Дніпро". Навесні жителі регіону зможуть проголосувати, на честь кого назвати новий аеропорт.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Немає більше аеропорту "Дніпропетровськ", є "Дніпро". Стара назва аеропорту "Дніпропетровськ" залишилася остаточно в минулому. У сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, в інформаційних матеріалах, а також в реєстрах нинішній аеропорт вже називається "Дніпро", - йдеться в повідомленні.
За його словами, цієї весни жителі Дніпра і Дніпропетровській області зможуть проголосувати на честь якого знакового історичного діяча буде названий новий аеропорт.
