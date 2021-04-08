РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10461 посетитель онлайн
Новости
1 469 8

Аэропорт "Днепропетровск" официально переименован в "Днепр", - Криклий

Аэропорт

Международный аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали в "Днепр". Весной жители региона смогут проголосовать, в честь кого назвать новый аэропорт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Нет больше аэропорта "Днепропетровск", есть "Днепр". Старое название аэропорта "Днепропетровск" осталась окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется "Днепр", - говорится в сообщении.

По его словам, этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev"

Автор: 

аэропорт (1517) Днепр (4492) переименования (743) Криклий Владислав (323)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зара понабігають ущємльонниє русскочєлюстниє
показать весь комментарий
08.04.2021 10:39 Ответить
https://twitter.com/poignantdarusya
https://twitter.com/poignantdarusya

Ну дуже солодка Даруся

@poignantdarusya

·https://twitter.com/poignantdarusya/status/1379762357379997696 19 год

ЙО. АНА ШАРАГА
- Можете вести лекцію українською?
- Пачиму?
- Тому що ми навчаємось в українському внз і ми маємо навчатись українською
- А што делать, еслі не понімем украинскій?
- Ви в якій країні живете? ...
- Весті я буду на том же язіке, не перерівайте лекцію с етім снова
показать весь комментарий
08.04.2021 10:40 Ответить
Назовите в честь Л. И. Брежнева.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:03 Ответить
Учитывая уровень ваты в Днепре... переименуют в Петровского
показать весь комментарий
08.04.2021 12:25 Ответить
...или сразу в Нарика
показать весь комментарий
16.04.2021 14:03 Ответить
- Подождите минуточку, вот только доиграют "Гей, славяне". (с)
показать весь комментарий
08.04.2021 12:31 Ответить
Я понимаю новый назвать, а старый переименовать - та еще новость
показать весь комментарий
08.04.2021 13:17 Ответить
 
 