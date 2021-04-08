Аэропорт "Днепропетровск" официально переименован в "Днепр", - Криклий

Международный аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали в "Днепр". Весной жители региона смогут проголосовать, в честь кого назвать новый аэропорт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Нет больше аэропорта "Днепропетровск", есть "Днепр". Старое название аэропорта "Днепропетровск" осталась окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется "Днепр", - говорится в сообщении.

По его словам, этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт.

