У ході круглого столу "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?" обговорять міжнародну підтримку України від США

У ході круглого столу

Сьогодні о 14:00 за участю представників сектору безпеки, громадянського суспільства, експертного середовища, представників влади та профільних відомств відбудеться круглий стіл з теми: "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

Захід проводиться з ініціативи громадської організації "Безпека і взаємодія в Україні".

Так, у ході заходу обговорять:

- готовність ЗСУ до ескалації з боку РФ;

- міжнародну підтримку України США в разі повномасштабної агресії;

- чи готовий оборонно-промисловий комплекс України.

В обговоренні візьмуть участь

- Семен Кабакан, модератор, голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні";

- Мирослав Гай, ветеран АТО;

- Михайло Макарук, спікер ІнформНапалм;

- Ростислав Павленко, народний депутат від ЄС;

- Олексій Петров, ветеран АТО;

- Володимир Терещенко, командувач ракетних військ і артилерії ЗС України 1996-2000рр .;

- Андрій Сенченко, голова Національної асоціації оборонної промисловості України.

"Ударим круглыми столами по агрессии рашки" - очередная имитация действий.
показати весь коментар
08.04.2021 11:08 Відповісти
Просто порівняти оборонні бюджети ерефії та ЗСУ. Зпідставити залишки озброєнь . Додати в плюс патріотизм та героїзм наших ГЕРОЇВ. Узагальнення : без ВВС США буде дуже хрєново.
показати весь коментар
08.04.2021 11:22 Відповісти
Ти справді впевнений, що американська армія заради нас розпочне війну з рф?
показати весь коментар
08.04.2021 11:56 Відповісти
Навіщо нам їхня армія - просто новіший "металолом" і їх технології....
показати весь коментар
08.04.2021 14:04 Відповісти
Пліснява влада все одно проігнорую будь що з того, що їй невигідно робити...
показати весь коментар
08.04.2021 11:08 Відповісти
 
 