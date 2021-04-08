У ході круглого столу "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?" обговорять міжнародну підтримку України від США

Сьогодні о 14:00 за участю представників сектору безпеки, громадянського суспільства, експертного середовища, представників влади та профільних відомств відбудеться круглий стіл з теми: "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

Захід проводиться з ініціативи громадської організації "Безпека і взаємодія в Україні".

Так, у ході заходу обговорять:

- готовність ЗСУ до ескалації з боку РФ;

- міжнародну підтримку України США в разі повномасштабної агресії;

- чи готовий оборонно-промисловий комплекс України.

В обговоренні візьмуть участь

- Семен Кабакан, модератор, голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні";

- Мирослав Гай, ветеран АТО;

- Михайло Макарук, спікер ІнформНапалм;

- Ростислав Павленко, народний депутат від ЄС;

- Олексій Петров, ветеран АТО;

- Володимир Терещенко, командувач ракетних військ і артилерії ЗС України 1996-2000рр .;

- Андрій Сенченко, голова Національної асоціації оборонної промисловості України.

Читайте також: Ми точно не плануємо жодних провокацій щодо РФ. Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна, - Данілов