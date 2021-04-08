У ході круглого столу "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?" обговорять міжнародну підтримку України від США
Сьогодні о 14:00 за участю представників сектору безпеки, громадянського суспільства, експертного середовища, представників влади та профільних відомств відбудеться круглий стіл з теми: "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".
Захід проводиться з ініціативи громадської організації "Безпека і взаємодія в Україні".
Так, у ході заходу обговорять:
- готовність ЗСУ до ескалації з боку РФ;
- міжнародну підтримку України США в разі повномасштабної агресії;
- чи готовий оборонно-промисловий комплекс України.
В обговоренні візьмуть участь
- Семен Кабакан, модератор, голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні";
- Мирослав Гай, ветеран АТО;
- Михайло Макарук, спікер ІнформНапалм;
- Ростислав Павленко, народний депутат від ЄС;
- Олексій Петров, ветеран АТО;
- Володимир Терещенко, командувач ракетних військ і артилерії ЗС України 1996-2000рр .;
- Андрій Сенченко, голова Національної асоціації оборонної промисловості України.
