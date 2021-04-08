Марцінків збирає позачергову сесію для скасування "червоної" зони в Івано-Франківську: Цинічно закривати міста і витрачати ковідний фонд на підряди "обраних"

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у понеділок, 12 квітня, скликає позачергову сесію міськради для скасування "червоної" зони в місті.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Скільки часу ми вже чекаємо на вихід з "червоної" зони. Але поки нам це лише обіцяють: обіцяє прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я. А на ділі - ще щонайменше тиждень нам бути у "червоній" зоні. І вже якось надій на її скасування навіть через тиждень нема", - зазначає Марцінків.

За його словами, через карантин "червоної" зони в місті страждають дрібні підприємці, а також спустошується місцевий бюджет.

"Але кому до того діло?.. Великі бізнеси олігархів не понесуть втрат, бо їх не зачіпають обмеження. Цинічно закривати міста і впроваджувати заборони, прикриваючись медиками. А тим часом витрачати ковідний фонд на виконання підрядів "обраних", переклавши витрати на допомогу медикам на плечі міста", - додав мер.

Крім цього, він уточнив: "Вимагаємо скасувати "червону" зону. У понеділок збираю позачергову сесію. Час діяти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Івано-Франківська Марцінків ходив до обладміністрації протестувати проти карантину. ФОТО