Марцінків збирає позачергову сесію для скасування "червоної" зони в Івано-Франківську: Цинічно закривати міста і витрачати ковідний фонд на підряди "обраних"
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у понеділок, 12 квітня, скликає позачергову сесію міськради для скасування "червоної" зони в місті.
Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Скільки часу ми вже чекаємо на вихід з "червоної" зони. Але поки нам це лише обіцяють: обіцяє прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я. А на ділі - ще щонайменше тиждень нам бути у "червоній" зоні. І вже якось надій на її скасування навіть через тиждень нема", - зазначає Марцінків.
За його словами, через карантин "червоної" зони в місті страждають дрібні підприємці, а також спустошується місцевий бюджет.
"Але кому до того діло?.. Великі бізнеси олігархів не понесуть втрат, бо їх не зачіпають обмеження. Цинічно закривати міста і впроваджувати заборони, прикриваючись медиками. А тим часом витрачати ковідний фонд на виконання підрядів "обраних", переклавши витрати на допомогу медикам на плечі міста", - додав мер.
Крім цього, він уточнив: "Вимагаємо скасувати "червону" зону. У понеділок збираю позачергову сесію. Час діяти".
так что пусть Марцынкив и его Ивано-Франковская область не скиглять, а берут лопату и идут работать
И все это под сирены и мигалки машин "скорой помощи", которые проносятся мимо каждые 5 минут...
. И это город в "красной зоне".!!!
Куда только смотрит аваков , СБУ и т.д. на такой маразм.
Ну и население ****, выбрало себе мера (а до этого такого же ПрезЕдента).... ((
І нема "мигалок і сирен", не нагнітайте.