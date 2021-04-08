УКР
Новини Коронавірус і карантин
4 487 25

Марцінків збирає позачергову сесію для скасування "червоної" зони в Івано-Франківську: Цинічно закривати міста і витрачати ковідний фонд на підряди "обраних"

Марцінків збирає позачергову сесію для скасування

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у понеділок, 12 квітня, скликає позачергову сесію міськради для скасування "червоної" зони в місті.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Скільки часу ми вже чекаємо на вихід з "червоної" зони. Але поки нам це лише обіцяють: обіцяє прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я. А на ділі - ще щонайменше тиждень нам бути у "червоній" зоні. І вже якось надій на її скасування навіть через тиждень нема", - зазначає Марцінків.

За його словами, через карантин "червоної" зони в місті страждають дрібні підприємці, а також спустошується місцевий бюджет.

"Але кому до того діло?.. Великі бізнеси олігархів не понесуть втрат, бо їх не зачіпають обмеження. Цинічно закривати міста і впроваджувати заборони, прикриваючись медиками. А тим часом витрачати ковідний фонд на виконання підрядів "обраних", переклавши витрати на допомогу медикам на плечі міста", - додав мер.

Крім цього, він уточнив: "Вимагаємо скасувати "червону" зону. У понеділок збираю позачергову сесію. Час діяти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Івано-Франківська Марцінків ходив до обладміністрації протестувати проти карантину. ФОТО

Автор: 

Івано-Франківськ (534) карантин (18172) Марцінків Руслан (100) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+8
А потом будет волать: спаситепомогите, трупы в парках хоронят.
показати весь коментар
08.04.2021 11:29 Відповісти
+5
футбол проведите еще, сборной негде играть теперь
показати весь коментар
08.04.2021 11:30 Відповісти
+4
Да ладно тебе Марцинкив, многие заведения в Ивано Франковске, с попустительства местных властей уже давно работают, например детский развлекательный центр возле городского озера собирает сотни детей и их тупых родителей.
И все это под сирены и мигалки машин "скорой помощи", которые проносятся мимо каждые 5 минут...
. И это город в "красной зоне".!!!
Куда только смотрит аваков , СБУ и т.д. на такой маразм.
Ну и население ****, выбрало себе мера (а до этого такого же ПрезЕдента).... ((
показати весь коментар
08.04.2021 11:40 Відповісти
Марцинкив собирает внеочередную сессию для отмены "красной" зоны в Ивано-Франковске: Цинично закрывать города и тратить ковидный фонд на подряды "избранных" - Цензор.НЕТ 3337
показати весь коментар
08.04.2021 11:22 Відповісти
На відміну від 63-х відсотків своїх в борців мрія Зєлєнского збулася. І виборці за нього раді.
показати весь коментар
08.04.2021 11:32 Відповісти
Мер здається Свободовець? Все вірно. Нічого лизати дупіту ЗЄйлу. Від Зєйла одна лише шкода Україні.
показати весь коментар
08.04.2021 11:39 Відповісти
Марцинків? Ні. То мер Тернополя свободівець.
показати весь коментар
08.04.2021 11:43 Відповісти
Марцинкив тоже
показати весь коментар
08.04.2021 11:45 Відповісти
Тоді незрозуміло, чому він не підтримав Кошулинського.
показати весь коментар
08.04.2021 11:49 Відповісти
Может и поддержал, просто у него нет таких ресурсов, как у зелебобиков и шестёрок коломойского.
показати весь коментар
08.04.2021 11:54 Відповісти
Да и договорняки никто не отменял. Они там все одним миром мазаны и могут за спинами избирателей договариваться о переделе сфер влияния. Марцинкив тоже не ангел. Многие франковцы его фарбованим лисом называют.)
показати весь коментар
08.04.2021 11:55 Відповісти
І тим не менше з нього голосують.
показати весь коментар
08.04.2021 11:57 Відповісти
Просто не фоне его папередников, он смотрится очень неплохо. Это я как франковчанин, который родился и жил в этом городе практически всю жизнь, говорю. Выберут другого, так фиг его знает, что будет. А тут, в целом неплохой и стабильный мер. Зачем опять устраивать лотерею?
показати весь коментар
08.04.2021 12:06 Відповісти
Франковчанін? З діда - прадіда ? Ясно.
показати весь коментар
08.04.2021 12:45 Відповісти
Что тебе ясно? Ну-ка, ну-ка...
показати весь коментар
08.04.2021 14:33 Відповісти
не показывайте это рыло
показати весь коментар
08.04.2021 11:55 Відповісти
Нехай би Марцинківа залучив до своєї ідеї і свого друга Шевченка, бізнес-партнера одного з тих олігархів Коломойського, чи своїх партнерів з СН. То ж Порошенко венен і його союзник Кошулинський. Нє?
показати весь коментар
08.04.2021 11:31 Відповісти
против Зеленского голосовала только Львовская область

так что пусть Марцынкив и его Ивано-Франковская область не скиглять, а берут лопату и идут работать
показати весь коментар
08.04.2021 11:35 Відповісти
От не треба - в місті Івано-Франківськ більшість проголосувала за Порошенка. Марцінків мер міста, а не області.
показати весь коментар
08.04.2021 12:10 Відповісти
До відома: в місті Івано-Франківськ більшість проголосувала за Порошенка.
І нема "мигалок і сирен", не нагнітайте.
показати весь коментар
08.04.2021 12:12 Відповісти
Не треба ля-ля. За Свободу проголосував Франківськ-місто, Оксана Савчук - ваш вибір
показати весь коментар
08.04.2021 12:29 Відповісти
Савчук балотувалась в президенти? Я щось пропустив?
показати весь коментар
08.04.2021 13:51 Відповісти
так за зебілів же проголосували! https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=922pf7331=87.html Он, пригород Франківська які результати дав : Ну, так тепер питайте самі в себе.
показати весь коментар
08.04.2021 12:15 Відповісти
Хоть какой то мер имеет смелость говорить. Все остальные головы в задницы повпихивали. Еще страшнее, что много даунов верит во все это. ну 73% что тут взять. Ладно тупой през, но тупое стадо, это угроза всем нормам.
показати весь коментар
08.04.2021 17:15 Відповісти
 
 