Лише 39% українських водіїв постійно пристібаються паском безпеки, - Білошицький. ІНФОГРАФІКА
95% українців згодні, що використовувати паски безпеки важливо, щоб уберегти життя в разі аварії. Але постійно ними користуються не всі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
"У рамках кампанії "Пристібайся – не жахайся", серед водіїв та пасажирів в Україні провели опитування щодо використання пасків безпеки. Ось такі результати отримали:
- 82% пасажирів на передньому сидінні стверджують, що пристібаються, а 52% − роблять це постійно.
- Серед водіїв показники ще нижчі: 48 % кажуть, що пристібаються час від часу, і лише 39% – постійно.
- Найгірша ситуація із використанням пасків безпеки на задньому сидінні: тільки 26% стверджують, що пристібаються, коли сидять ззаду, і лише 12% − звикли робити це щоразу.
- 69% батьків пристібають дитину. Але тільки 61% батьків стверджують, що пристібають їх завжди", - йдеться в повідомленні.
За словами Білошицького, багато людей не усвідомлюють, що використовувати паски безпеки необхідно всім, хто перебуває в автомобілі, в тому числі і пасажирам на задньому сидінні. Адже це місце тільки на перший погляд безпечне.
Яке кому діло я прив'язарий чи ні. Кому я загрожую не пристебнутий? Йщли би ви накуй.
Ремень - это такая штука, которая нужна в первую и единственную очередь себе самому. Кто-то пьёт метанол, кто-то ширяется герычем, кто-то лазит в трансформаторную будку шоб видосик в тикток запилить. То почему нельзя ездить без ремня? Он никому кроме себя хуже не сделает.
Полиция должна следить за безопасностью движения, ямы это опасность. На все ямы полиция составила протоколы?