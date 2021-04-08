Лише 39% українських водіїв постійно пристібаються паском безпеки, - Білошицький. ІНФОГРАФІКА

95% українців згодні, що використовувати паски безпеки важливо, щоб уберегти життя в разі аварії. Але постійно ними користуються не всі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"У рамках кампанії "Пристібайся – не жахайся", серед водіїв та пасажирів в Україні провели опитування щодо використання пасків безпеки. Ось такі результати отримали:

82% пасажирів на передньому сидінні стверджують, що пристібаються, а 52% − роблять це постійно.

Серед водіїв показники ще нижчі: 48 % кажуть, що пристібаються час від часу, і лише 39% – постійно.

Найгірша ситуація із використанням пасків безпеки на задньому сидінні: тільки 26% стверджують, що пристібаються, коли сидять ззаду, і лише 12% − звикли робити це щоразу.

69% батьків пристібають дитину. Але тільки 61% батьків стверджують, що пристібають їх завжди", - йдеться в повідомленні.

За словами Білошицького, багато людей не усвідомлюють, що використовувати паски безпеки необхідно всім, хто перебуває в автомобілі, в тому числі і пасажирам на задньому сидінні. Адже це місце тільки на перший погляд безпечне.

