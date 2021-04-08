УКР
Новини
1 936 40

Лише 39% українських водіїв постійно пристібаються паском безпеки, - Білошицький. ІНФОГРАФІКА

95% українців згодні, що використовувати паски безпеки важливо, щоб уберегти життя в разі аварії. Але постійно ними користуються не всі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"У рамках кампанії "Пристібайся – не жахайся", серед водіїв та пасажирів в Україні провели опитування щодо використання пасків безпеки. Ось такі результати отримали:

  • 82% пасажирів на передньому сидінні стверджують, що пристібаються, а 52% − роблять це постійно.
  • Серед водіїв показники ще нижчі: 48 % кажуть, що пристібаються час від часу, і лише 39% – постійно.
  • Найгірша ситуація із використанням пасків безпеки на задньому сидінні: тільки 26% стверджують, що пристібаються, коли сидять ззаду, і лише 12% − звикли робити це щоразу.
  • 69% батьків пристібають дитину. Але тільки 61% батьків стверджують, що пристібають їх завжди", - йдеться в повідомленні.

За словами Білошицького, багато людей не усвідомлюють, що використовувати паски безпеки необхідно всім, хто перебуває в автомобілі, в тому числі і пасажирам на задньому сидінні. Адже це місце тільки на перший погляд безпечне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 1 квітня на 7 ділянках доріг у Києві можна їздити зі швидкістю до 80 км/год, - МВС. СПИСОК

безпека (955) ПДР (480) Нацполіція (15439) Білошицький Олексій (116)
Топ коментарі
+6
Пристегиваюсь ремнем на полном автомате, даже не задумываясь. И вам рекомендую.
08.04.2021 12:53 Відповісти
+5
Ремни безопасности это для лохов. Пацаны на крутых тачках, которые даже не догадываются что подушки в их авто уже отстрелялись и их никто не восстанавливал, используют заглушки и иконки! Ездить просто надо уметь!
08.04.2021 12:55 Відповісти
+4
Я сам пристёгиваюсь всегда, но считаю, что это личный выбор каждого. Кто не хочет - пусть не пристёгивается. Штрафовать за попытку очищения генофонда нельзя.
08.04.2021 13:03 Відповісти
... so do I. Загалом з 1990-го проїхав понад мільйон кілометрів і пасок безпеки двічі врятував мені життя.
08.04.2021 14:39 Відповісти
Вот именно. Предлагаю ремни для водителей вообще запретить - оставить только пассажирам.
08.04.2021 12:56 Відповісти
Рідна наша дєрьжава міркує, як ще обдерти укрів?
08.04.2021 13:29 Відповісти
Під видом турботи...
Яке кому діло я прив'язарий чи ні. Кому я загрожую не пристебнутий? Йщли би ви накуй.
08.04.2021 17:03 Відповісти
Прямое.
08.04.2021 12:58 Відповісти
Ты вы летишь через лобовое и кого-то травмируешь, в том числе морально видом своего изувеченного тела.
08.04.2021 13:08 Відповісти
Речь о тебе, придурошный, я пристегиваюсь.
08.04.2021 13:12 Відповісти
Странный вопрос. Несколько лет назад, мои жена и дочь попали в аварию в качестве пассажиров. Машина врезалась в дерево, на скорости 70(!)км/час. Если бы не ремни, то вылетели бы через лобовое, 100% смерть, а так с лёгкими (дочь) и средними (жена) ранениями.
08.04.2021 13:03 Відповісти
Точно, меня всегда удивляло, когда некоторые таксисты в Украине, настоятельно советовали мне, не пристёгиваться. Но зато почти в каждой машине иконки, крестики, амулеты.. Какой то маразм.
08.04.2021 13:07 Відповісти
В такси идут те, кто понял жизнь, поэтому Вам и не понятно!
08.04.2021 13:23 Відповісти
Можливо. Я ботанік, не розумію крутих пацанів
08.04.2021 13:29 Відповісти
таксі Болт , Уклон ... ще б "Кювет " , "Обочина" ...
08.04.2021 13:31 Відповісти
Знал одного чувака по работе, профессионального шофёра, который никогда не пристёгивался и пассажирам не разрешал. Ездил он по городу как в жопу ужаленный, каждую неделю оплачивал стопку штрафов. На мой вопрос "какого хрена? Не ты вьедешь, так в тебя вьедут" закатил истерику. Я два раза с ним скатался и потом отказывался садится к нему в машину под любым предлогом.
08.04.2021 14:22 Відповісти
Тада! Саме таку фразу чую від крутих пацанів після зауваження, що не можна гасати, мов оглашенний, вулицями селища.
08.04.2021 14:46 Відповісти
зачем? главное побольше содрать бабла пока локдаун.
08.04.2021 12:56 Відповісти
Когда я ездил на "нашей" машине очень редко пристегивался. Но после приобретения современной авто пистегуюсь всегда т.к она начинает пищать над ухом.
08.04.2021 12:57 Відповісти
Ну в Україні є такий товар Лишь 39% украинских водителей постоянно пристегиваются ремнем безопасности, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 7608
08.04.2021 13:07 Відповісти
Можно на авто установить прямоток и попробовать заглушить этот писк высокими оборотами двигателя. Плюс громкая музыка. Не поверю что на пути к успеху может помешать какой то писк.
08.04.2021 13:21 Відповісти
Я знаю, есть много вариантов убрать звук, но привыкается довольно быстро, да и жизнь все таки дороже, чем вариант избавления от звука. Советую всем
08.04.2021 13:48 Відповісти
Мусорська маячня.
08.04.2021 12:59 Відповісти
Именно!
08.04.2021 13:06 Відповісти
Это правила, которые необходимо исполнять а не думать что я не в рот ...ать какой Че Гевара. Я, лично, не хочу что бы такой вот выкидыш генофонда, вылетая из окна и разбиваясь об асфальт испачкал своими частями машину...
08.04.2021 13:07 Відповісти
Іноді вилітають і рятуються, а пасок ламає шию.
08.04.2021 13:08 Відповісти
Бывают разные случаи и в том числе когда ремень больше вредит. Как правило это в тех случаях когда его неправильно одевают либо же он не исправен. Я все таки склонен доверять инженерам которые не один год проводили испытания данного девайса.
08.04.2021 13:11 Відповісти
Ну щоб пасок шию зламав, то треба або пристібнути його якось коряво, або неправильно сидіння відрегулювати...
08.04.2021 13:15 Відповісти
На один случай спасения непристёгнутого 1000+ случаев, когда раскидарасило из-за того, что не пристегнулся.
08.04.2021 14:19 Відповісти
какой вы меркантильный. За избавление страны от очередного дегенерата не готовы заплатить стоимость мойки? А если он машину ещё и поцарапает, то на этот случай есть автоцивилка, которая возместит убытки.
Ремень - это такая штука, которая нужна в первую и единственную очередь себе самому. Кто-то пьёт метанол, кто-то ширяется герычем, кто-то лазит в трансформаторную будку шоб видосик в тикток запилить. То почему нельзя ездить без ремня? Он никому кроме себя хуже не сделает.
08.04.2021 14:17 Відповісти
Постінйно ізжу пристебнутий , але не тому що свідомий та законослухняний а тому що задовбався платити , а по місту до 50 км/г можно іздити без пасків спокійно .. ( чисто моя думка нікому не нав,язую)
08.04.2021 13:22 Відповісти
Дело в том что те у кого стоит заглушка и иконки на панеле, они по городу 50 не ездят. Я бы может быть и согласился с версией про очистку генофонда, только очень часто данные революционеры и борцы с системой забирают с собой адекватных людей.
08.04.2021 13:31 Відповісти
ну це я чисто про свій Бундес , бо в нас більш ніж 50 а деніде 30 км/г довго не поіздиш - мобільні камери повсюду , а це знову попадання на штрафні гроші та штрафні пункти ( а о це реально головняк!)
08.04.2021 16:07 Відповісти
Привчив себе ще за часів коли в автошколу ходив. А це було дуже давно ще при совдепії. З тих пір навіть не думаю, пристібаюсь на автоматі.
08.04.2021 13:27 Відповісти
39% дебілів які придбали посвідчення за сало а казали що 73%. Знову брешуть.
08.04.2021 13:48 Відповісти
а у скількох тих ременів зовсім немає?
08.04.2021 14:07 Відповісти
100% водителей ежедневно попадают в ямки и ямы на дорогах!
Полиция должна следить за безопасностью движения, ямы это опасность. На все ямы полиция составила протоколы?
08.04.2021 15:44 Відповісти
 
 