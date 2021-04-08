Лишь 39% украинских водителей постоянно пристегиваются ремнем безопасности, - Билошицкий. ИНФОГРАФИКА
95% украинцев согласны, что использовать ремни безопасности важно, чтобы уберечь жизни в случае аварии. Но постоянно ими пользуются не все.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
"В рамках кампании "Пристібайся – не жахайся", среди водителей и пассажиров в Украине провели опрос об использовании ремней безопасности. Вот такие результаты получили:
- 82% пассажиров на переднем сиденье утверждают, что пристегиваются, а 52% - делают это постоянно;
- среди водителей показатели еще ниже: 48% говорят, что пристегиваются время от времени, и лишь 39% - постоянно;
- наихудшая ситуация с использованием ремней безопасности на заднем сиденье: только 26% утверждают, что пристегиваются, когда сидят сзади, и только 12% - привыкли делать это каждый раз;
- 69% родителей пристегивают ребенка. Но только 61% родителей утверждает, что пристегивают их всегда", - говорится в сообщении.
По словам Билошицкого, многие люди не осознают, что использовать ремни безопасности необходимо всем, кто находится в автомобиле, в том числе и пассажирам на заднем сиденье. Ведь это место только на первый взгляд безопасно.
Яке кому діло я прив'язарий чи ні. Кому я загрожую не пристебнутий? Йщли би ви накуй.
Ремень - это такая штука, которая нужна в первую и единственную очередь себе самому. Кто-то пьёт метанол, кто-то ширяется герычем, кто-то лазит в трансформаторную будку шоб видосик в тикток запилить. То почему нельзя ездить без ремня? Он никому кроме себя хуже не сделает.
Полиция должна следить за безопасностью движения, ямы это опасность. На все ямы полиция составила протоколы?