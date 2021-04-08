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Новини Коронавірус і карантин
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Закарпатська область вийшла на рівень "помаранчевої" зони карантину, - голова ОДА Полосков

Закарпатська область вийшла на рівень

За контрольними показниками епідемічної ситуації Закарпатська область вийшла на рівень "помаранчевої" зони карантину.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" голова Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолій Полосков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні перший день, коли за контрольними показниками епідемічної ситуації наша область вийшла на рівень "помаранчевої" зони", - уточнив Полосков.

Він також зазначив, що станом на 08.04.2021 року: завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID- 19 - 44.4%;кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 до визначених закладів охорони здоров'я протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення становить 60 осіб;завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19 становить 57%.

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"Для того, щоб Державна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про виведення Закарпаття з "червоної зони" потрібно тримати ці показники не менше п’яти днів, і далі бути максимально відповідальними один перед одним", - додав глава ОДА.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Полосков Анатолій (8) Закарпатська область (2067)


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