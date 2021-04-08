Наступного тижня Рада працюватиме у "дві зміни", - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада на позачергових пленарних засіданнях у вівторок і в четвер (13 і 15 квітня) розгляне законопроєкт про конституційну процедуру і низку законів, яких чекають громадяни України.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ

"Наступного тижня у сесійній залі попрацюємо у "дві зміни": після звичайних засідань (за графіком) проведемо ще два позачергові щонайменше у вівторок та четвер. Важливі для українців законодавчі ініціативи не можуть чекати, поки пленарка у "штатному режимі" заблокована тисячами поправок від опозиції до земельних законів. Зокрема, плануємо розглянути: Проєкт Закону про конституційну процедуру (№4533)", - написала нардепка.

За її словами, ухвалення законопроєкту забезпечить доступ до конституційного правосуддя через процедуру звернення з конституційною скаргою або ініціювання конституційних подань та звернень уповноваженими суб’єктами.

Кравчук також розповіла, що Верховна Рада розгляне і президентський законопроєкт №4651 про внесення змін до Адміністративного та Кримінального Кодексу України про збільшення штрафів і застосування покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірну інформацію в деклараціях або її умисне неподання чиновниками.

Народна депутатка нагадала, що президент пропонує збільшити штрафи (в середньому на 8500-17000 грн), а також застосовувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2-х років до топчиновників за умисне неподання декларації та істотну неправду в них.

"Президент особливо наполягає на тому, щоб за суттєву брехню у деклараціях на понад 2 тис. прожиткових мінімумів (приблизно 4,5 млн грн) передбачити покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2 років і права обіймати посади до 3 років (для топпосадовців)", - зазначила Кравчук.

Вона підкреслила, що посилення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях – це те, чого чекає українське суспільство і "це збігається з позицією міжнародних партнерів України та рекомендаціями Венеційської комісії".

Також дивіться: У Раду поки не надходили звернення ні від президента, ні від нардепів щодо проведення позачергових засідань, - Разумков. ВIДЕО

"У законопроєкті № 4210" Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедур оборонного планування "мова йде про вдосконалення процедур оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО та держав-членів Європейського Союзу", - написала Кравчук.

Народна депутатка нагадала, що внаслідок різких курсових коливань в Україні постала гостра проблема "валютних позичальників". Досі люди, які брали кредити до 2008 року в іноземній валюті, вимушені їх виплачувати. При цьому деякі з них внаслідок нарахованих фінансовими установами відсотків, штрафних санкцій та неустойки, незбалансованої системи оподаткування, попри повернення фактичного тіла кредиту, опинилися під загрозою втрати єдиного житла, для придбання якого вони колись брали валютні кредити.

"Зазначеному питанню присвячені 3 законопроєкти. Всі вони у другому читанні, тобто за крок до ухвалення. Відкладати розгляд ми просто не можемо, адже 21 квітня спливає термін дії мораторію на виселення з єдиного житла", - розповіла Кравчук.

Вона уточнила, що йдеться про законопроєкти №4475 Про внесення змін до розділу IV прикінцевих та перехідних положень закону "Про споживче кредитування" (щодо кредитів, наданих в іноземній валюті)", №4398 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб, №4399 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб.

Кравчук також повідомила, що в планах парламенту - розгляд законопроєкту №5014 Про внесення змін до законодавства щодо завершення 2020/2021 навчального року, що забезпечують додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

"Законопроєкт передбачає надання учням (студентам), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, право вибору виду оцінки їхніх результатів навчання (річне оцінювання / ДПА (державна підсумкова атестація. - Ред.) / ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання. - Ред.), щоб мінімізувати ризики захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19)", - роз'яснила Кравчук.

Крім того, за словами Кравчук, парламент також розгляне комплекс оновлень до законодавства, в тому числі: введення інституту старост через визначення поняття "Старостинський округ", збалансування системи місцевого самоврядування, надання можливості органам місцевого самоврядування затверджувати Старостинські округи і положення про старост (законопроєкт №4535 про внесення змін до деяких законів про розвиток інституту старост).

Як повідомлялося, Верховна Рада 13-16 квітня працює згідно з календарним планом у режимі пленарного тижня. Крім цього, народні депутати зберуться на два позачергові засідання.







