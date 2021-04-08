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Новини Коронавірус і карантин
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Сьогодні-завтра Харківщина потрапить до "червоної" зони, - KSE

Сьогодні-завтра Харківщина потрапить до

На сьогодні Харківська область має всі показники для потрапляння до "червоної" зони карантину. Сьогодні-завтра відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС, на якій регіон можуть віднести до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки.

Про це заявив експерт Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми очікуємо, що сьогодні-завтра відбудеться засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по Харківській області, і буде прийнято рішення про віднесення Харківської області до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки", - сказав Ганиченко.

Він зазначив, що наразі в області є всі умови для ухвалення такого рішення.

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карантин (18172) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Сегодня-завтра Харьковщина попадет в "красную" зону, - KSE - Цензор.НЕТ 1949
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08.04.2021 14:39 Відповісти
Прикмтно, що хорьки не відзначають дві річниці визволення Харкова від ворогів, як стались в 2019-му (Болбочаном) і в 2014-му (Аваковим)...
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08.04.2021 14:46 Відповісти
 
 