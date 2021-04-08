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Сьогодні-завтра Харківщина потрапить до "червоної" зони, - KSE
На сьогодні Харківська область має всі показники для потрапляння до "червоної" зони карантину. Сьогодні-завтра відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС, на якій регіон можуть віднести до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки.
Про це заявив експерт Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми очікуємо, що сьогодні-завтра відбудеться засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по Харківській області, і буде прийнято рішення про віднесення Харківської області до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки", - сказав Ганиченко.
Він зазначив, що наразі в області є всі умови для ухвалення такого рішення.
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показати весь коментар08.04.2021 14:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ан Мур
показати весь коментар08.04.2021 14:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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