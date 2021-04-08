2 029 2
Сегодня-завтра Харьковщина попадет в "красную" зону, - KSE
На сегодняшний день Харьковская область имеет все показатели для попадания в "красную" зону эпидопасности. Сегодня-завтра состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на которой регион могут отнести к "красному" уровню эпидемиологической опасности.
Об этом заявил эксперт Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы ожидаем, что сегодня-завтра состоится заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области, и будет принято решение об отнесении Харьковской области в "красный" уровень эпидемиологической опасности", - сказал Ганиченко.
Он отметил, что сейчас в области есть все условия для принятия такого решения.
