РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7480 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 029 2

Сегодня-завтра Харьковщина попадет в "красную" зону, - KSE

Сегодня-завтра Харьковщина попадет в

На сегодняшний день Харьковская область имеет все показатели для попадания в "красную" зону эпидопасности. Сегодня-завтра состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на которой регион могут отнести к "красному" уровню эпидемиологической опасности.

Об этом заявил эксперт Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы ожидаем, что сегодня-завтра состоится заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области, и будет принято решение об отнесении Харьковской области в "красный" уровень эпидемиологической опасности", - сказал Ганиченко.

Он отметил, что сейчас в области есть все условия для принятия такого решения.

Читайте также: Закарпатская область вышла на уровень "оранжевой" зоны карантина, - глава ОГА Полосков

Автор: 

карантин (16729) Харьковщина (5577) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сегодня-завтра Харьковщина попадет в "красную" зону, - KSE - Цензор.НЕТ 1949
показать весь комментарий
08.04.2021 14:39 Ответить
Прикмтно, що хорьки не відзначають дві річниці визволення Харкова від ворогів, як стались в 2019-му (Болбочаном) і в 2014-му (Аваковим)...
показать весь комментарий
08.04.2021 14:46 Ответить
 
 