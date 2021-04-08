УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9599 відвідувачів онлайн
Новини
2 334 4

Єврокомісія схвалила проєкт про Спільний авіаційний простір з Україною

Єврокомісія схвалила проєкт про Спільний авіаційний простір з Україною

Європейська комісія схвалила проєкт рішення Ради для підписання Угоди про спільний авіаційний простір з Україною.

Про це повідомив у Твіттері представник України при Європейському Союзі, посол Микола Точицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Довгоочікувана новина: сьогодні Європейська комісія схвалила проєкт рішення Ради про підписання Угоди про спільний авіаційний простір. З нетерпінням чекаємо підтримки країн-членів і швидкого укладення угоди", - написав український дипломат.

Наступним кроком буде внесення проєкту на розгляд Ради ЄС та його остаточне схвалення. Угода буде підписана між Україною, ЄС та державами-членами.

Як повідомляє в фейсбуці пресслужба представництва України при Європейському Союзі, укладення Угоди сприятиме створенню спільного авіаційного простору між Україною та ЄС на основі спільних цінностей і надійних стандартів ЄС у сфері безпеки польотів, управління повітряним рухом та захисту прав споживачів.

"Завдяки угоді збільшиться кількість рейсів, розшириться географія, відкриються нові можливості для громадян і бізнесу. Спільний авіаційний простір Україна-ЄС створить умови для нових комерційних можливостей авіаліній України і держав-членів ЄС, а також сприятиме залученню інвестицій в авіаційну сферу України", - повідомляють українські дипломати.

Читайте також: Велика група авіації РФ не фіксувалася безпосередньо біля кордону України. Політ міг відбуватися на відстані від нього, - спікер ДПСУ Демченко

Автор: 

авіація (4148) Єврокомісія (2175) угода (684) Точицький Микола (75)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це добре. Вподобайка👍🇺🇦
показати весь коментар
08.04.2021 18:22 Відповісти
лучше бы о совместной защите совместного воздушного пространства...
показати весь коментар
08.04.2021 18:25 Відповісти
Про такі речі "прямим текстом" не пишуть...
показати весь коментар
08.04.2021 18:53 Відповісти
Нагадую про недавню подію "Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак встретился с главой Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем - Источник: https://censor.net/ru/p3258327"
показати весь коментар
08.04.2021 19:08 Відповісти
 
 