Єврокомісія схвалила проєкт про Спільний авіаційний простір з Україною

Європейська комісія схвалила проєкт рішення Ради для підписання Угоди про спільний авіаційний простір з Україною.

Про це повідомив у Твіттері представник України при Європейському Союзі, посол Микола Точицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Довгоочікувана новина: сьогодні Європейська комісія схвалила проєкт рішення Ради про підписання Угоди про спільний авіаційний простір. З нетерпінням чекаємо підтримки країн-членів і швидкого укладення угоди", - написав український дипломат.

Наступним кроком буде внесення проєкту на розгляд Ради ЄС та його остаточне схвалення. Угода буде підписана між Україною, ЄС та державами-членами.

Як повідомляє в фейсбуці пресслужба представництва України при Європейському Союзі, укладення Угоди сприятиме створенню спільного авіаційного простору між Україною та ЄС на основі спільних цінностей і надійних стандартів ЄС у сфері безпеки польотів, управління повітряним рухом та захисту прав споживачів.

"Завдяки угоді збільшиться кількість рейсів, розшириться географія, відкриються нові можливості для громадян і бізнесу. Спільний авіаційний простір Україна-ЄС створить умови для нових комерційних можливостей авіаліній України і держав-членів ЄС, а також сприятиме залученню інвестицій в авіаційну сферу України", - повідомляють українські дипломати.

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