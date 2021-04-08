РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9973 посетителя онлайн
Новости
2 334 4

Еврокомиссия одобрила проект о Совместном авиационном пространстве с Украиной

Еврокомиссия одобрила проект о Совместном авиационном пространстве с Украиной

Европейская комиссия одобрила проект решения Совета для подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной.

Об этом сообщил в Твиттере представитель Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Долгожданная новость: сегодня Европейская комиссия одобрила проект решения Совета о подписании Соглашения о совместном авиационном пространстве. С нетерпением ожидаем поддержки стран-членов и быстрого заключения соглашения", - написал украинский дипломат.

Следующим шагом будет внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение. Соглашение будет подписано между Украиной, ЕС и государствами-членами.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, - Офис Президента

Как сообщает в Фейсбуке пресс-служба представительства Украины при Европейском Союзе, заключение Соглашения будет способствовать созданию совместного авиационного пространства между Украиной и ЕС на основе общих и надежных стандартов ЕС в сфере безопасности полетов, управления воздушным движением и защиты прав потребителей.

"Благодаря соглашению увеличится количество рейсов, расширится география, откроются новые возможности для граждан и бизнеса. Совместное авиационное пространство Украина-ЕС создаст условия для новых коммерческих возможностей авиалиний Украины и государств-членов ЕС, а также будет способствовать привлечению инвестиций в авиационную сферу Украины", - сообщают украинские дипломаты.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал указ о выходе Украины из 2 соглашений об использовании воздушного пространства в рамках СНГ

Автор: 

авиация (2839) Еврокомиссия (1468) соглашение (1351) Точицкий Николай (74)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це добре. Вподобайка👍🇺🇦
показать весь комментарий
08.04.2021 18:22 Ответить
лучше бы о совместной защите совместного воздушного пространства...
показать весь комментарий
08.04.2021 18:25 Ответить
Про такі речі "прямим текстом" не пишуть...
показать весь комментарий
08.04.2021 18:53 Ответить
Нагадую про недавню подію "Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак встретился с главой Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем - Источник: https://censor.net/ru/p3258327"
показать весь комментарий
08.04.2021 19:08 Ответить
 
 