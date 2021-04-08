Рішення про вступ країни в НАТО - політичне, - глава представництва Альянсу Вінніков

Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков відповів на запитання, чи може війна на Донбасі завадити Україні вступити в Альянс.

Про це він сказав в інтерв’ю проєкту ‘Kyiv Not Kiev’, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Я б хотів зазначити, що союзники розглядають кожну країну, яка претендує на членство в НАТО, незалежно одне від одної. Немає якогось "секретного рецепту", для того, щоб стати членом НАТО. Це політичне рішення, яке приймають усі країни-члени Альянсу, щоб запросити країну приєднатися", - сказав Вінніков.

Він підкреслив, що країна-кандидат має бути готовою до членства та до участі у операціях та місіях НАТО.

"Тобто вона має посилювати обороноздатність Альянсу", - сказав Вінніков.

Він нагадав, що в 2008 році на Бухарестському саміті було ухвалене рішення про Україну і Грузію, що у майбутньому вони стануть членами НАТО.

"Це рішення залишається, і всі рішення, прийняті після цього відповідно до політики відкритих дверей, що є ключовим принципом НАТО, все це залишається незмінним", - підкреслив глава представництва НАТО в Україні.

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