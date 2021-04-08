Рішення про вступ країни в НАТО - політичне, - глава представництва Альянсу Вінніков
Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков відповів на запитання, чи може війна на Донбасі завадити Україні вступити в Альянс.
Про це він сказав в інтерв’ю проєкту ‘Kyiv Not Kiev’, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Я б хотів зазначити, що союзники розглядають кожну країну, яка претендує на членство в НАТО, незалежно одне від одної. Немає якогось "секретного рецепту", для того, щоб стати членом НАТО. Це політичне рішення, яке приймають усі країни-члени Альянсу, щоб запросити країну приєднатися", - сказав Вінніков.
Він підкреслив, що країна-кандидат має бути готовою до членства та до участі у операціях та місіях НАТО.
"Тобто вона має посилювати обороноздатність Альянсу", - сказав Вінніков.
Він нагадав, що в 2008 році на Бухарестському саміті було ухвалене рішення про Україну і Грузію, що у майбутньому вони стануть членами НАТО.
"Це рішення залишається, і всі рішення, прийняті після цього відповідно до політики відкритих дверей, що є ключовим принципом НАТО, все це залишається незмінним", - підкреслив глава представництва НАТО в Україні.
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А яким воно має бути???
НАТО і являє собою політичну організацію!
Членство стоит дорого -- 2% ВВП. + ещё свою армию и военную инфраструктуру нужно содержать, помимо НАТО.
Так само як Янукович говорив восени 2013 року про асоціацію з ЄС
Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.
Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:
а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;
б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;
в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;
г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;
д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;
е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;
є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;
ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;
з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;
і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;
й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;
к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;
л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.
Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:
1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.
2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.
3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.
4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.
5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.
6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.
7. Покращення міжнародного іміджу України.
8. Посилення консолідації української нації.
9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.
10. Посилення прозорості влади.
11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.
12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.
13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
Відволікання уваги від тарифів та "Великого крадівництва" охлосу....
Нічо нового не придумали...
ЗЕ=ПЕ
))
https://twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра @Pet_lyra
https://twitter.com/Pet_lyra https://twitter.com/Pet_lyra
Будущим Уральской, Кубанской и Поволжской народным республикам первым делом надо сразу вступать в НАТО.
Не берите пример с Украины. 20 лет метались между умными и красивыми -- нейтралитет, внеблоковость, Будапештский меморандум. Пока Крым не отобрали и войну на Донбассе устроили
Но в тоже время все руководство росии и многие бизнесмены своих детей пристроили в странах НАТО учиться и жить. В банках стран НАТО открыли счета, где держат большую часть своего капитала. Скупили большое количество недвижимости в странах НАТО, в том числе самую дорогую и элитную. Вместе с бизнес партнерами из стран НАТО ведут совместный бизнес и т .д.
Но почему-то панически боятся этого же НАТО на территории Украины.
А ведь росия долгое время сотрудничала с НАТО и даже имела свое представительство в Брюсселе. Представителем в НАТО от россии был всем известный Павел Грачев.
И никто ничем не брезговал. Рассыпались во взаимных комплиментах.
Но вот почему-то Украине сблизиться с НАТО нельзя.
Какие же кацапы все таки двуликие !!!
Так страшна небезпека, з її гібридними кривавими окупаційними війнами як в Україні. Так що Україні беззастережно треба і притому негайно входити в НАТО.-