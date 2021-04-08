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Новости Агрессия России против Украины
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Решение о вступлении страны в НАТО - политическое, - глава представительства Альянса Винников

Решение о вступлении страны в НАТО - политическое, - глава представительства Альянса Винников

Глава представительства НАТО в Украине Александер Винников ответил на вопрос, может ли война на Донбассе помешать Украине вступить в Альянс.

Об этом он сказал в интервью проекту "Kyiv Not Kiev", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я бы хотел отметить, что союзники рассматривают каждую страну, которая претендует на членство в НАТО, независимо друг от друга. Нет какого-то "секретного рецепта", для того, чтобы стать членом НАТО. Это политическое решение, которое принимают все страны-члены Альянса, чтобы пригласить страну присоединиться", - сказал Винников.

Он подчеркнул, что страна-кандидат должна быть готова к членству и к участию в операциях и миссиях НАТО.

"То есть она должна усиливать обороноспособность Альянса", - сказал Винников.

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Он напомнил, что в 2008 году на Бухарестском саммите было принято решение об Украине и Грузии, что в будущем они станут членами НАТО.

"Это решение остается, и все решения, принятые после этого в соответствии с политикой открытых дверей, которая является ключевым принципом НАТО, все это остается неизменным", - подчеркнул глава представительства НАТО в Украине.

Автор: 

НАТО (10042) членство в НАТО (1526) Винников Александер (30)


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Топ комментарии
+24
Только вот наш мудрый нарид с 2008 года сумел проголосовать сначала за дважды судимого идиота-почитателя *****, а потом еще и за шута-манкурта. Это очень нас приблизило к НАТО.
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08.04.2021 19:55
+11
Решение о вступлении страны в НАТО - политическое, - глава представительства Альянса Винников - Цензор.НЕТ 4368
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08.04.2021 20:06
+10
Зебанутые только кукарекают о НАТО, а ничего для этого не делают.
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08.04.2021 19:54
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Винников, Винников....?
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08.04.2021 19:54 Ответить
Зебанутые только кукарекают о НАТО, а ничего для этого не делают.
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08.04.2021 19:54 Ответить
Только вот наш мудрый нарид с 2008 года сумел проголосовать сначала за дважды судимого идиота-почитателя *****, а потом еще и за шута-манкурта. Это очень нас приблизило к НАТО.
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08.04.2021 19:55 Ответить
При Президенте Порошенко в Конституцию Украины статью о вступлении в НАТО включили . 2019 год, февраль.
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08.04.2021 20:07 Ответить
Снова раза выдернутая из контекста. Речь шла о том, что вопрос вступления должен решаться на референдуме, а не для того, чтобы разозлить Россию, а закончилось интервью на волне - "Было бы глупо отказываться от возможностей взаимодействия с наиболее эффективной системой коллективной безопасности", Ребята, ну не стоит таскать годами в зубах по форумам лупости.
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08.04.2021 20:23 Ответить
С языка сняла
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08.04.2021 20:25 Ответить
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08.04.2021 20:28 Ответить
Решение о вступлении страны в НАТО - политическое, - глава представительства Альянса Винников - Цензор.НЕТ 4368
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08.04.2021 20:06 Ответить
Так що всі хто кажуть що Україну не приймуть у НАТО - ЙДІТЬ У ДУПУ.
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08.04.2021 19:56 Ответить
Станет Беня Верховным -- купит Украине НАТО! *)
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08.04.2021 19:57 Ответить
Калло Мойский идёт отмывать свою корумпированую оппу.
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08.04.2021 20:14 Ответить
Где, когда, на каких основаниях -- ... -- доживём ли мы до этого призрачного Счастья? *)
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08.04.2021 20:30 Ответить
"Решение о вступлении в НАТО политическое"

А яким воно має бути???
НАТО і являє собою політичну організацію!
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08.04.2021 19:58 Ответить
Военно-политический блок, а не политическая организация.
Членство стоит дорого -- 2% ВВП. + ещё свою армию и военную инфраструктуру нужно содержать, помимо НАТО.
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08.04.2021 20:10 Ответить
Чи він хоче сказати, що вступ в НАТО не на часі?!
Так само як Янукович говорив восени 2013 року про асоціацію з ЄС
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08.04.2021 20:00 Ответить
Он хочет сказать, что все процедуры, условия и критерии - условности. То есть сильно теоретически могут принять хоть завтра, если вдруг очень захочется.
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08.04.2021 20:04 Ответить
Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО

Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.

Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:

а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;

б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;

в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;

г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;

д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;

е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;

є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;

ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;

з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;

і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;

й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;

к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;

л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.

Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:

1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.

3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.

4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.

5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.

6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.

7. Покращення міжнародного іміджу України.

8. Посилення консолідації української нації.

9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.

10. Посилення прозорості влади.

11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.

12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.

13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
Відволікання уваги від тарифів та "Великого крадівництва" охлосу....
Нічо нового не придумали...
ЗЕ=ПЕ
))
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08.04.2021 20:07 Ответить
https://twitter.com/Pet_lyra

https://twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра @Pet_lyra

https://twitter.com/Pet_lyra https://twitter.com/Pet_lyra



Будущим Уральской, Кубанской и Поволжской народным республикам первым делом надо сразу вступать в НАТО.
Не берите пример с Украины. 20 лет метались между умными и красивыми -- нейтралитет, внеблоковость, Будапештский меморандум. Пока Крым не отобрали и войну на Донбассе устроили
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08.04.2021 23:16 Ответить
Странный этот народ кацапы. Типа боятся НАТО как огня, готовы даже войну развязать с Украиной.
Но в тоже время все руководство росии и многие бизнесмены своих детей пристроили в странах НАТО учиться и жить. В банках стран НАТО открыли счета, где держат большую часть своего капитала. Скупили большое количество недвижимости в странах НАТО, в том числе самую дорогую и элитную. Вместе с бизнес партнерами из стран НАТО ведут совместный бизнес и т .д.
Но почему-то панически боятся этого же НАТО на территории Украины.
А ведь росия долгое время сотрудничала с НАТО и даже имела свое представительство в Брюсселе. Представителем в НАТО от россии был всем известный Павел Грачев.
И никто ничем не брезговал. Рассыпались во взаимных комплиментах.
Но вот почему-то Украине сблизиться с НАТО нельзя.
Какие же кацапы все таки двуликие !!!
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08.04.2021 20:10 Ответить
Просто Росія вважає Україну своєю околицею.
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08.04.2021 22:04 Ответить
А какое оно еще должно быть?
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08.04.2021 20:20 Ответить
Пускай Западные подписанты Будапештского меморандума восстановят ядерное оружие Украине и мотивируют это нарушением договора Россией. Всё.
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08.04.2021 20:21 Ответить
политическое или нет, нужно значит нужно.
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08.04.2021 20:22 Ответить
Глибока думка. Мабуть вирвана з кантєкста.
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08.04.2021 20:39 Ответить
2014 год только окончательно подтвердил тезис - " У Украины только один путь и этот путь в НАТО" ( От восточного "брата", достойного только мата, почти стихи..., нас не спас ни нейтральный статус, не предоставление военно морской базы со свободным передвижением по региону, ни Большой договор, не международное право, ни конвенции и меморандумы, ни отказ от ядерного оружия, ни экономические, исторические, религиозные, семейные связи.. и т.д. Вообще ни чего.) Поэтому только коллективный оборонительный союз с западными демократиями. Потому что альтернатива это российские губернии с уничтожением в них всего украинского, месть, сапог оккупанта и депортация как уже было в 40 х годах прошлого века. Компромисса как такового нет. Тут ИЛИ- ИЛИ.
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08.04.2021 20:50 Ответить
Так не берут же. Можно стремиться но решение политическое. Пока Европа боится Путина никто нас не примет. Они даже ПДЧ не хотят давать потому что недай Бог мы его выполним и придется принимать или новые отговорки искать.
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08.04.2021 21:16 Ответить
Так мы до этого не очень то и рвались.. Сидели на двух с тульях.. На что то надеялись. ( плюс жители Крыма и Донбасса перетягивали "канат") Но с другой стороны понятно что НАТО тоже не хочет прямой конфронтации с РФ. Если бы по другому сложились " карты" и с самого начала Украина пошла по другому пути избрав первым президентом Черновила.. то может быть все получилось. В первую очередь у нас внутри. А тогда может и НАТО могло бы быть чуть пошустрее по отношению к Украине, Молдове, Грузии и Азербайджану Но это нужно было делать где то в 2000 - 2004 годах, максимум ( страны Балтии с 2004 г в НАТО) После стало сложнее и сложнее Путин показал зубы. ( уже 2008 г. он уже напал на Грузию)
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09.04.2021 10:44 Ответить
Треба спочатку подати заявку в НАТО, а з цим чомусь не поспішала ні попередня влада, ні ця не поспішає.
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08.04.2021 22:14 Ответить
Янукович анулював попередню заявку і оголосив позаблоковий статус, у якому ми є донині. Тепер треба подати нову Заявку в НАТО, а потім питати, "чому ми досі..."
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08.04.2021 22:19 Ответить
Так допотопна але ворожа Україні як і всьому вільному демократичному світу фашистська личакова ********* паРаша вона взагалі зовсім ніщо не може протиставити НАТО і США, оскільки її військовий бюджет за останні роки становив у межах всього жалюгідних 45 - 50 мільярдів доларів. «При цьому в братській Україні країні США (військовий бюджет - прим.« Лента.Ру ») більше 700 мільярдів доларів. А бюджет всіх 30 дружніх нам країн НАТО за останні роки складав в сукупності більш 900 млрд доларів, і він більший ніж військовий бюджет проклятої паРаші в 20 разів !!! І навіть більший буквально повністю всіх - всіх інших країн в світі (більше 52% всіх світових військових витрат). Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI). Який встановив, що в останні роки оборонні витрати в Європі дуже сильно виросли в порівнянні з попередніми на 12 %. А причина такого різкого зростання оборонних витрат Європи всім зрозуміла. І це виходить через яка стала фашистською, загроза від цієї жахливої личакової ********* паРаші .
Так страшна небезпека, з її гібридними кривавими окупаційними війнами як в Україні. Так що Україні беззастережно треба і притому негайно входити в НАТО.-
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09.04.2021 07:54 Ответить
 
 