Решение о вступлении страны в НАТО - политическое, - глава представительства Альянса Винников

Глава представительства НАТО в Украине Александер Винников ответил на вопрос, может ли война на Донбассе помешать Украине вступить в Альянс.

Об этом он сказал в интервью проекту "Kyiv Not Kiev", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я бы хотел отметить, что союзники рассматривают каждую страну, которая претендует на членство в НАТО, независимо друг от друга. Нет какого-то "секретного рецепта", для того, чтобы стать членом НАТО. Это политическое решение, которое принимают все страны-члены Альянса, чтобы пригласить страну присоединиться", - сказал Винников.

Он подчеркнул, что страна-кандидат должна быть готова к членству и к участию в операциях и миссиях НАТО.

"То есть она должна усиливать обороноспособность Альянса", - сказал Винников.

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Он напомнил, что в 2008 году на Бухарестском саммите было принято решение об Украине и Грузии, что в будущем они станут членами НАТО.

"Это решение остается, и все решения, принятые после этого в соответствии с политикой открытых дверей, которая является ключевым принципом НАТО, все это остается неизменным", - подчеркнул глава представительства НАТО в Украине.