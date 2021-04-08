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Зеленський: представники влади повинні регулярно відвідувати позиції ЗСУ на Донбасі

Зеленський: представники влади повинні регулярно відвідувати позиції ЗСУ на Донбасі

Представники влади повинні регулярно відвідувати передові позиції Збройних Сил України в Донецькій та Луганській областях, щоб підтримувати наших захисників, особливо коли на лінії зіткнення спостерігається загострення.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час робочої поїздки на Донбас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Українські можновладці повинні бути тут. Хоча б по черзі. Це дуже важливо. Важливо, перш за все, військовим. Важливе розуміння, що їх підтримує влада, що влада не ховається в кабінетах, а перебуває там, де дійсно складно. Там, де дійсно люди – герої. Там, де дійсно люди вирішують долю України, захищаючи її. Хто буде працювати у високих кабінетах, якщо не буде кому захищати країну?" – сказав Зеленський.

Він зауважив, що "сьогодні спостерігається загострення безпекової ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил. Так, по позиціях українських військових ведуть вогонь ворожі снайпери, що призводить до втрат і травмування наших воїнів".

"Ми проїжджаємо по всіх цих точках, де за останній період – з 1 січня – найбільша ескалація і найбільша кількість ускладнень з режимом "тиші", найбільша кількість поранених і загиблих", – зазначив Володимир Зеленський, додавши, що з початку року загинуло 26 українських воїнів.

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Зокрема, він побував на позиціях наших військових, що розташовані за 80 метрів від противника.

На цій ділянці фронту українських захисників постійно обстрілюють ворожі снайпери, територію навколо заміновано. Внаслідок обстрілів зруйновано навколишню інфраструктуру.

Ще на одній ділянці, яку відвідав президент, за останні два тижні ескалації загинуло декілька захисників України.

"Дуже складна ділянка. Четверо наших військових були вбиті окупантами. Ще двох було поранено. Тобто шість людей. На жаль, була така ситуація, один військовий, який допомагав і рятував їх, загинув - підірвався на міні", – розповів Зеленський.

Він додав, що військові роблять усе, щоб захищати Українську державу та забезпечити режим припинення вогню.

"Але ми розуміємо, що коли б’ють по наших бійцях і є загиблі, – всі розуміють, що армія відповідає", - резюмував президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+18
Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 9342

...
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08.04.2021 21:16
+17
А как же Катар, Оман, Мальдивы?
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08.04.2021 21:05
+13
езжай на нулевку зеля и ночуй там 24/7, я только за, если вы понимаете о чем я
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08.04.2021 21:06
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Украинские чиновники должны быть здесь. Хотя бы по очереди.
Само собой -- места в очереди будут платные! -- токо не на покупку, а на продажу...
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08.04.2021 21:05 Відповісти
А как же Катар, Оман, Мальдивы?
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08.04.2021 21:05 Відповісти
После дружественного латексного визита в Гондурас...
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08.04.2021 22:07 Відповісти
Уже было. Делали селфи на позициях, и выкладывали в сеть
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08.04.2021 21:05 Відповісти
езжай на нулевку зеля и ночуй там 24/7, я только за, если вы понимаете о чем я
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08.04.2021 21:06 Відповісти
А: Кто будет работать в высоких кабинетах ?
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08.04.2021 21:10 Відповісти
А чи витримає бюджет цю свору VIP-учасників бойових дій?
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08.04.2021 21:07 Відповісти
Таких отримувачів посвідчення УБД ще не вистачало щоб паплюжити таке звання. І без них достатньо нахлібників.
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08.04.2021 21:10 Відповісти
В мене є два питання по фото цієї новини- де у цього зє ідіота маска, і чому у бійців відсутня зброя , чи це десь воно в глибокому тилу шлялося ця бідося?
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08.04.2021 21:11 Відповісти
Вот идиоты, выбрали себе на голову это убожество
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08.04.2021 21:13 Відповісти
они купят остров на Мальдивах и назовут его Данбасс!)))
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08.04.2021 21:12 Відповісти
Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 992
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08.04.2021 21:13 Відповісти
Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 9342

...
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08.04.2021 21:16 Відповісти
Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 4659
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08.04.2021 21:22 Відповісти
Напалмом його!
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11.04.2021 09:43 Відповісти
Нюююю...А че...
Амуніцію та повоювати..
Пацталом!!
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08.04.2021 21:17 Відповісти
Батальон деПутанов!!
Трепещи вражина!!
🤣
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08.04.2021 21:20 Відповісти
мечется туда сюда...паникует
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08.04.2021 21:22 Відповісти
Клован,посети лучше завод им.Малышева. Он просран. Директор- отъявленная мразь и вор.
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08.04.2021 21:23 Відповісти
О как!!!! И как же онЕ успеют на позиции из Майами - Бич?
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08.04.2021 21:25 Відповісти
- на коробочку...красивая???
Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 4811

- а в ней часики...классные..да??? (фотокамеры словили??)))
Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 4213

...
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08.04.2021 21:26 Відповісти
первый справа в кадре - угорает )
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08.04.2021 21:28 Відповісти
первый справа - это Хомчак (Нач.Генштаба)))) и не угорает)))...а успокаивает бойцов )))))
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08.04.2021 21:34 Відповісти
не знал (( та и второй раз снова не узнаю.
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08.04.2021 21:37 Відповісти
та вроде он?....не?...
Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 1713

..
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08.04.2021 21:41 Відповісти
по очках и уху - вроде он.
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08.04.2021 22:04 Відповісти
лучше вообще, оп туда перенести со всеми его "работниками" )
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08.04.2021 21:27 Відповісти
Регулярно посещает Донбасс четырежды уклонист от армии. И при каждом его посещении параша перестаёт стрелять.
Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 490
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08.04.2021 21:40 Відповісти
Батальйон депутатов ВР в Авдеевку
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08.04.2021 21:41 Відповісти
Именно фракцию зеленых слуг.
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08.04.2021 22:00 Відповісти
Очень заметно, Зе боится беса путлера, он ни разу не назвал, кроме тяжело, что здесь происходит, репортаж с репетиции спектакля 95 балагана, сегодня он самое слабое звено в ВСУ Украины, считаю преступлением народа, наблюдать за ним и делать вид, что все в порядке.
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08.04.2021 21:42 Відповісти
Следить, чтоб не стреляли в ту сторону?
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08.04.2021 21:58 Відповісти
Посещать, чтобы ЧТО? Селфи сделать и УБД получить? Какой толк от вас что там, что здесь?
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08.04.2021 22:18 Відповісти
Ще раз з'їздить і оні уже участник бойових дій. А звідси і всі привілеї та пільги. А потім буде розказувати школярам ветеран - уклоніст: "Я на колчаковських донбасовських фронтах." І в цьому немає нічого нового, як приклад екс-спікер литвин - побував на шопінгу в Югославії, по ходу заскочив до миротворчого батальону і все готовий ветеран-учасник.
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08.04.2021 23:15 Відповісти
правильно.
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08.04.2021 23:18 Відповісти
Зеленський: представники влади повинні регулярно відвідувати позиції ЗСУ на Донбасі - Цензор.НЕТ 5996
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08.04.2021 23:19 Відповісти
 
 