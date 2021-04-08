Зеленський: представники влади повинні регулярно відвідувати позиції ЗСУ на Донбасі

Представники влади повинні регулярно відвідувати передові позиції Збройних Сил України в Донецькій та Луганській областях, щоб підтримувати наших захисників, особливо коли на лінії зіткнення спостерігається загострення.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час робочої поїздки на Донбас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Українські можновладці повинні бути тут. Хоча б по черзі. Це дуже важливо. Важливо, перш за все, військовим. Важливе розуміння, що їх підтримує влада, що влада не ховається в кабінетах, а перебуває там, де дійсно складно. Там, де дійсно люди – герої. Там, де дійсно люди вирішують долю України, захищаючи її. Хто буде працювати у високих кабінетах, якщо не буде кому захищати країну?" – сказав Зеленський.

Він зауважив, що "сьогодні спостерігається загострення безпекової ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил. Так, по позиціях українських військових ведуть вогонь ворожі снайпери, що призводить до втрат і травмування наших воїнів".

"Ми проїжджаємо по всіх цих точках, де за останній період – з 1 січня – найбільша ескалація і найбільша кількість ускладнень з режимом "тиші", найбільша кількість поранених і загиблих", – зазначив Володимир Зеленський, додавши, що з початку року загинуло 26 українських воїнів.

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Зокрема, він побував на позиціях наших військових, що розташовані за 80 метрів від противника.

На цій ділянці фронту українських захисників постійно обстрілюють ворожі снайпери, територію навколо заміновано. Внаслідок обстрілів зруйновано навколишню інфраструктуру.

Ще на одній ділянці, яку відвідав президент, за останні два тижні ескалації загинуло декілька захисників України.

"Дуже складна ділянка. Четверо наших військових були вбиті окупантами. Ще двох було поранено. Тобто шість людей. На жаль, була така ситуація, один військовий, який допомагав і рятував їх, загинув - підірвався на міні", – розповів Зеленський.

Він додав, що військові роблять усе, щоб захищати Українську державу та забезпечити режим припинення вогню.

"Але ми розуміємо, що коли б’ють по наших бійцях і є загиблі, – всі розуміють, що армія відповідає", - резюмував президент.