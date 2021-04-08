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Зеленский: Представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе

Зеленский: Представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе

Представители органов власти должны регулярно посещать передовые позиции Вооруженных Сил Украины в Донецкой и Луганской областях, чтобы поддерживать наших защитников, особенно когда на линии соприкосновения наблюдается обострение.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки на Донбасс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Украинские чиновники должны быть здесь. Хотя бы по очереди. Это очень важно. Важно, прежде всего, военным. Важно понимание, что их поддерживает власть, власть не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно сложно. Там, где действительно люди - герои. Там, где действительно люди решают судьбу Украины, защищая ее. Кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать страну?", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "сегодня наблюдается обострение ситуации безопасности в районе проведения операции Объединенных сил. Так, по позициям украинских военных ведут огонь вражеские снайперы, что приводит к потерям и травмирования наших воинов".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки. ФОТОрепортаж

"Мы проезжаем по всем этим точкам, где за последний период - с 1 января - крупнейшая эскалация и наибольшее количество осложнений с режимом "тишины", наибольшее количество раненых и погибших", - отметил глава государства, добавив, что с начала года погибли 26 украинских воинов.

В частности, он побывал на позициях украинских военных, которые расположены в 80 метрах от противника.

На этом участке фронта украинских защитников постоянно обстреливают вражеские снайперы, территорию вокруг заминировано. Вследствие обстрелов разрушена окружающая инфраструктура.

Также на Цензор.НЕТ: 1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС

Еще на одном участке, который посетил президент, за последние две недели эскалации погибли несколько защитников Украины.

"Очень сложный участок. Четверо наших военных были убиты оккупантами. Еще двое были ранены. То есть шесть человек. К сожалению, была такая ситуация, один военный помогал и спасал их, и погиб - подорвался на мине", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что военные делают все, чтобы защищать украинское государство и обеспечить режим прекращения огня.

"Но мы понимаем, что когда бьют по нашим бойцам и есть погибшие - все понимают, что армия отвечает", - резюмировал президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+18
Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 9342

...
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08.04.2021 21:16
+17
А как же Катар, Оман, Мальдивы?
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08.04.2021 21:05
+13
езжай на нулевку зеля и ночуй там 24/7, я только за, если вы понимаете о чем я
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08.04.2021 21:06
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Украинские чиновники должны быть здесь. Хотя бы по очереди.
Само собой -- места в очереди будут платные! -- токо не на покупку, а на продажу...
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08.04.2021 21:05 Ответить
А как же Катар, Оман, Мальдивы?
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08.04.2021 21:05 Ответить
После дружественного латексного визита в Гондурас...
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08.04.2021 22:07 Ответить
Уже было. Делали селфи на позициях, и выкладывали в сеть
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08.04.2021 21:05 Ответить
езжай на нулевку зеля и ночуй там 24/7, я только за, если вы понимаете о чем я
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08.04.2021 21:06 Ответить
А: Кто будет работать в высоких кабинетах ?
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08.04.2021 21:10 Ответить
А чи витримає бюджет цю свору VIP-учасників бойових дій?
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08.04.2021 21:07 Ответить
Таких отримувачів посвідчення УБД ще не вистачало щоб паплюжити таке звання. І без них достатньо нахлібників.
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08.04.2021 21:10 Ответить
В мене є два питання по фото цієї новини- де у цього зє ідіота маска, і чому у бійців відсутня зброя , чи це десь воно в глибокому тилу шлялося ця бідося?
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08.04.2021 21:11 Ответить
Вот идиоты, выбрали себе на голову это убожество
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08.04.2021 21:13 Ответить
они купят остров на Мальдивах и назовут его Данбасс!)))
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08.04.2021 21:12 Ответить
Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 992
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08.04.2021 21:13 Ответить
Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 9342

...
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08.04.2021 21:16 Ответить
Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 4659
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08.04.2021 21:22 Ответить
Напалмом його!
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11.04.2021 09:43 Ответить
Нюююю...А че...
Амуніцію та повоювати..
Пацталом!!
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08.04.2021 21:17 Ответить
Батальон деПутанов!!
Трепещи вражина!!
🤣
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08.04.2021 21:20 Ответить
мечется туда сюда...паникует
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08.04.2021 21:22 Ответить
Клован,посети лучше завод им.Малышева. Он просран. Директор- отъявленная мразь и вор.
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08.04.2021 21:23 Ответить
О как!!!! И как же онЕ успеют на позиции из Майами - Бич?
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08.04.2021 21:25 Ответить
- на коробочку...красивая???
Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 4811

- а в ней часики...классные..да??? (фотокамеры словили??)))
Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 4213

...
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08.04.2021 21:26 Ответить
первый справа в кадре - угорает )
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08.04.2021 21:28 Ответить
первый справа - это Хомчак (Нач.Генштаба)))) и не угорает)))...а успокаивает бойцов )))))
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08.04.2021 21:34 Ответить
не знал (( та и второй раз снова не узнаю.
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08.04.2021 21:37 Ответить
та вроде он?....не?...
Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 1713

..
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08.04.2021 21:41 Ответить
по очках и уху - вроде он.
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08.04.2021 22:04 Ответить
лучше вообще, оп туда перенести со всеми его "работниками" )
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08.04.2021 21:27 Ответить
Регулярно посещает Донбасс четырежды уклонист от армии. И при каждом его посещении параша перестаёт стрелять.
Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 490
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08.04.2021 21:40 Ответить
Батальйон депутатов ВР в Авдеевку
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08.04.2021 21:41 Ответить
Именно фракцию зеленых слуг.
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08.04.2021 22:00 Ответить
Очень заметно, Зе боится беса путлера, он ни разу не назвал, кроме тяжело, что здесь происходит, репортаж с репетиции спектакля 95 балагана, сегодня он самое слабое звено в ВСУ Украины, считаю преступлением народа, наблюдать за ним и делать вид, что все в порядке.
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08.04.2021 21:42 Ответить
Следить, чтоб не стреляли в ту сторону?
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08.04.2021 21:58 Ответить
Посещать, чтобы ЧТО? Селфи сделать и УБД получить? Какой толк от вас что там, что здесь?
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08.04.2021 22:18 Ответить
Ще раз з'їздить і оні уже участник бойових дій. А звідси і всі привілеї та пільги. А потім буде розказувати школярам ветеран - уклоніст: "Я на колчаковських донбасовських фронтах." І в цьому немає нічого нового, як приклад екс-спікер литвин - побував на шопінгу в Югославії, по ходу заскочив до миротворчого батальону і все готовий ветеран-учасник.
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08.04.2021 23:15 Ответить
правильно.
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08.04.2021 23:18 Ответить
Зеленський: представники влади повинні регулярно відвідувати позиції ЗСУ на Донбасі - Цензор.НЕТ 5996
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08.04.2021 23:19 Ответить
 
 