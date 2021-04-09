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Новини Агресія Росії проти України
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ОП про переговори стосовно Донбасу: Мінський і нормандський формати не заблоковані

ОП про переговори стосовно Донбасу: Мінський і нормандський формати не заблоковані

Заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква не вважає, що переговори в мінському і нормандському форматах заблоковані. Однак Росія свідомо робить їх неконструктивними.

Про це Жовква заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що зараз саме Росія виступає проти проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

"Тільки-но відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився. Зараз, повторюся, планується розмова з лідерами Німеччини та Франції. Питання не в датах. Конкретно одна країна не хоче проведення цього саміту. Це – Росія. Бо коли сидять лідери вчотирьох, то всі чують позицію одне одного. На таких самітах нас відкрито підтримують лідери Німеччини та Франції. Президенту РФ це не дуже приємно слухати", - пояснив Жовква.

Також в Офісі Президента вважають, що Росії зараз нічого сказати на нормандській зустрічі.

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"Росія не виконала жодної з домовленостей Паризького саміту, окрім організації режиму припинення вогню. Та й тут ми бачимо, що він постійно порушується", - сказав Жовква.

При цьому він не вважає, що мінський і нормандський формати заблоковані.

"Не можна сказати, що мінський і нормандський формати заблоковані: відбуваються зустрічі на рівні ТКГ, радників лідерів "четвірки". Однак складається враження, що РФ навмисно переводить ці перемовини в неконструктивне русло. Певно, вони їй не потрібні", - пояснив заступник голови ОП.

Автор: 

перемовини (2991) росія (65829) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Жовква Ігор (169)


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Я вот не могу понять ну что нельзя организовать покушение на пуйла? Чауса же так мастерски выкрали с Молдовы. думаю и плешивого смогли бы
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09.04.2021 10:07 Відповісти
нет смысла, от этого ничего не изменится
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09.04.2021 10:09 Відповісти
Россия это Путин *****
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09.04.2021 10:11 Відповісти
Восьмой год играют в "переговоры".
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09.04.2021 10:11 Відповісти
Есть,о чем говорить?Ну ну.
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09.04.2021 10:13 Відповісти
ОП про переговори стосовно Донбасу: Мінський і нормандський формати не заблоковані - Цензор.НЕТ 2065
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09.04.2021 10:21 Відповісти
Усе буде плохо, всеобщий кірдик
Усе буде тухес, всім буде гаплик.
Всім буде Зеленський, не буде кіна!
Усім буде дуля аааааа Владіміровна!
Ну а если что, сойдемся где-то на посредине. И все вернется на круги своя. Наверное...Не скучайте зебобики, жизнь - веселая штука. И еще много веселья она преподнесет.
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09.04.2021 10:29 Відповісти
 
 