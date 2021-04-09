ОП про переговори стосовно Донбасу: Мінський і нормандський формати не заблоковані
Заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква не вважає, що переговори в мінському і нормандському форматах заблоковані. Однак Росія свідомо робить їх неконструктивними.
Про це Жовква заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що зараз саме Росія виступає проти проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".
"Тільки-но відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився. Зараз, повторюся, планується розмова з лідерами Німеччини та Франції. Питання не в датах. Конкретно одна країна не хоче проведення цього саміту. Це – Росія. Бо коли сидять лідери вчотирьох, то всі чують позицію одне одного. На таких самітах нас відкрито підтримують лідери Німеччини та Франції. Президенту РФ це не дуже приємно слухати", - пояснив Жовква.
Також в Офісі Президента вважають, що Росії зараз нічого сказати на нормандській зустрічі.
"Росія не виконала жодної з домовленостей Паризького саміту, окрім організації режиму припинення вогню. Та й тут ми бачимо, що він постійно порушується", - сказав Жовква.
При цьому він не вважає, що мінський і нормандський формати заблоковані.
"Не можна сказати, що мінський і нормандський формати заблоковані: відбуваються зустрічі на рівні ТКГ, радників лідерів "четвірки". Однак складається враження, що РФ навмисно переводить ці перемовини в неконструктивне русло. Певно, вони їй не потрібні", - пояснив заступник голови ОП.
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Путин*****
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