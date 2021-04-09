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Новости Агрессия России против Украины
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ОП о переговорах по Донбассу: Минский и нормандский форматы не заблокированы

ОП о переговорах по Донбассу: Минский и нормандский форматы не заблокированы

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква не считает, что переговоры в минском и нормандском форматах заблокированы. Однако Россия сознательно делает их неконструктивными.

Об этом Жовква заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сейчас именно Россия выступает против проведения встречи лидером "нормандской четверки".

"Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался. Сейчас планируется разговор с лидерами Германии и Франции. Вопрос не в датах. Именно одна страна не хочет проведения этого саммита. Это - Россия. Когда сидят лидеры вчетвером, то все слышат позицию друг друга. На таких саммитах нас открыто поддерживают лидеры Германии и Франции. Президенту РФ это не очень приятно слушать", - пояснил Жовква.

Также в Офисе Президента считают, что России сейчас нечего сказать на нормандской встрече.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К сожалению, Украине стоит ожидать нового военного обострения, - замглавы ОП Жовква

"Россия не выполнила ни одной договоренности Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И здесь мы видим, что он постоянно нарушается", - сказал Жовква.

При этом он не считает, что минский и нормандский форматы заблокированы.

"Нельзя сказать, что минский и нормандский форматы заблокированы: проходят встречи на уровне ТКГ, советников лидеров "четверки". Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны", - объяснил заместитель главы ОП.

Автор: 

переговоры (5054) россия (96018) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Жовква Игорь (152)


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Я вот не могу понять ну что нельзя организовать покушение на пуйла? Чауса же так мастерски выкрали с Молдовы. думаю и плешивого смогли бы
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09.04.2021 10:07 Ответить
нет смысла, от этого ничего не изменится
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09.04.2021 10:09 Ответить
Россия это Путин *****
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09.04.2021 10:11 Ответить
Восьмой год играют в "переговоры".
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09.04.2021 10:11 Ответить
Есть,о чем говорить?Ну ну.
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09.04.2021 10:13 Ответить
ОП про переговори стосовно Донбасу: Мінський і нормандський формати не заблоковані - Цензор.НЕТ 2065
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09.04.2021 10:21 Ответить
Усе буде плохо, всеобщий кірдик
Усе буде тухес, всім буде гаплик.
Всім буде Зеленський, не буде кіна!
Усім буде дуля аааааа Владіміровна!
Ну а если что, сойдемся где-то на посредине. И все вернется на круги своя. Наверное...Не скучайте зебобики, жизнь - веселая штука. И еще много веселья она преподнесет.
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09.04.2021 10:29 Ответить
 
 