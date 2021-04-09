ОП о переговорах по Донбассу: Минский и нормандский форматы не заблокированы

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква не считает, что переговоры в минском и нормандском форматах заблокированы. Однако Россия сознательно делает их неконструктивными.

Об этом Жовква заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сейчас именно Россия выступает против проведения встречи лидером "нормандской четверки".

"Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался. Сейчас планируется разговор с лидерами Германии и Франции. Вопрос не в датах. Именно одна страна не хочет проведения этого саммита. Это - Россия. Когда сидят лидеры вчетвером, то все слышат позицию друг друга. На таких саммитах нас открыто поддерживают лидеры Германии и Франции. Президенту РФ это не очень приятно слушать", - пояснил Жовква.

Также в Офисе Президента считают, что России сейчас нечего сказать на нормандской встрече.

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"Россия не выполнила ни одной договоренности Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И здесь мы видим, что он постоянно нарушается", - сказал Жовква.

При этом он не считает, что минский и нормандский форматы заблокированы.

"Нельзя сказать, что минский и нормандский форматы заблокированы: проходят встречи на уровне ТКГ, советников лидеров "четверки". Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны", - объяснил заместитель главы ОП.