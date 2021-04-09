К сожалению, Украине стоит ожидать нового военного обострения, - замглавы ОП Жовква
Украине следует ожидать обострения военного противостояния с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил заместитель руководителя Офиса президента – Игорь Жовква.
"К сожалению, стоит. И эта информация, скажем так, есть у соответствующих украинских структур", - сказал Жовква, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать нового обострения военного противостояния.
В то же время он отметил, что сейчас глава государства ведет постоянные переговоры относительно эскалации с иностранными партнерами и постоянно информирует их о состоянии дел.
"К сожалению, стоит (ожидать обострения военного противостояния. - Ред.). И эта информация, скажем так, есть в соответствующих украинских структурах. Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доводим ее до наших партнеров. В частности, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент Зеленский уже провел телефонные разговоры с Президентом США Джозефом Байденом, Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. С каждым из этих лидеров Президент Зеленский не только обменялся данными, но и получил четкие и своевременные сигналы поддержки", - сообщил Игорь Жовква.
Вместе с тем, как отмечает Жовква, мир сейчас не даст России начать полномасштабную войну на территории Украины так, как это произошло с Грузией в 2008 году.
"Тогда мир "проспал". Сейчас лучшее состояние боевой готовности Украины, чем в 2014 году, и уровень политической готовности наших партнеров", - считает дипломат.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".
Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.
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уже обостряется 2 недели...минимум (и с 2014 года - максимум)
PS Самим впливовим і блискучим політиком і державним діячем ХХ сторіччя був А.Гітлер. Лишень т.з. "пабєдітєлєй" (кацапів, жидів, янкі, інглізів) клинить , зводить щелепи і спазмується анус при самій згадці про нього. Пропаганда, батєнька...
Ishchenko Mykola
Вчора о 06:48 ·
«Чому сім років тому Харків залишився Україною й не сталося з нами хенере.
- бо путін - *****.
-бо не здали зброю в СБУ й само СБУ.
- бо Балуту, в якого підкошувались ноги після дзвінку з москви приводила до тями манюня руденька психіатриня з 15ї лікарні пінками під сраку й водою з графіну,
- бо все місто в українських прапорах, які розвішували й малювали вночі,
- бо скинулись на бігборди "топаз дав команду а сидеть тебе, а власники щитів надали безкоштовно розмістити, намалювали макет - самі, надрукували постери - з нас копійки не взяли й хлопці, що їздять з вишкою й клеють взяли лише за бензин
- бо вінницькому ягуару приносили карімати, бутіки й гарячий чай,
- бо Полторак залишився вірним Україні й курсанти пильнували центр,
- бо в аєропорту сиділи українські десантники,
- бо нас ******* руські націоналісти-імперці з чорно-жовто-білими прапорами з колорадками - а ми знову виходили,
- бо стояли черги в воєнкомати з менеджерів, зварбвальників, барменів й дизайнерів з висотниками,
- бо нарешті перестали пускати, чи перестали їздити русо-туристо з воронєжа й калуги,
- бо тихесенько таки аваков пересаджав юних комуністів-боротьбістів,
- бо з"їбавсь в донецьк оплот,
- бо гєпа з"їбавсь на 9мая геть з України.
- бо харківський бізнес скидувався на ремонт військової техніки 92 бригади
- бо дамочки з манікюром їздили на кордон рити окопи
- бо скинувшись на бетонні блоки на в"їзді в місто, ставили блокпости попри спротив пацефістів-гаїшників.
- бо було капець як страшно, але бачити під власними вікнами руські танки чи гради що луплять з олексієвці по салтовці, як й їхати в товарняку до сибіру, та й взагалі чути на вулиці оце гєкан"є з а-аканням - набагато страшніше й огидніше.
короче - наше небажання бути рашею + не здали зброю в сбу й тюряжкє й недали сісти братушкам в аєропорту, з державних споруд загарбників викурили.»
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«У січні ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП «Південмаш» та ДП «КБ «Південне». Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків», - заявив міністр оборони Андрій Таран.
За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2», що розробляється у КБ «Південне».
«Оскільки ступінь готовності всього проєкту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок і завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ «Південне» має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-neptun/31026950.html комплексу «Нептун» , - додав міністр.
У серпні 2013 року, за часів президентства Віктора Януковича, ДКБ «Південне» і Павлоградський хімзавод - провідні підприємства оборонної та ракетно-космічної галузей України - припинили роботу над проєктом ракетного комплексу «Сапсан».
У 2016 році державне підприємство «НВО «Павлоградський хімічний завод» (Павлоград) разом із державним конструкторським бюро «Південне» (Дніпро) повідомили, що https://www.radiosvoboda.org/a/news/28095446.html розробили новий оперативно-тактичний комплекс «Грім» . Як повідомляли на заводі, створення «Грому» розпочалось після закриття проєкту зі створення оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» 2013-го року.https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-sapsan/31111733.html
Багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс Сапсан/«Грім-2» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних сил України, з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км, має бути негайно завершений та поставлений до Збройних Сил України !
Вам ідійотам зєльоним про це говории . А тепер ви пляті , угледіли - абастрєніє . Це результат вашого пох..зма , на армію і оборону .
Характеристики значно перевищують можливості теперішньої техніки.
Замовлень так і не було. Хомчак вже ддумає, "як будемо миритися з росією"(с)...
галоперидолу всем!
Во время Украинского ланча в Мюнхене, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «в своем мозгу закончил войну».
Видеоролик со странным заявлением опубликовал в YouTube журналист Валерий Калныш, который также присутствовал на мероприятии
https://donpress.com/news/18-02-2020-zelenskiy-v-svoem-mozgu-ya-uzhe-zakonchil-voynu