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Новости Агрессия России против Украины
17 700 56

К сожалению, Украине стоит ожидать нового военного обострения, - замглавы ОП Жовква

К сожалению, Украине стоит ожидать нового военного обострения, - замглавы ОП Жовква
Фото: bituk.media

Украине следует ожидать обострения военного противостояния с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил заместитель руководителя Офиса президента – Игорь Жовква.

"К сожалению, стоит. И эта информация, скажем так, есть у соответствующих украинских структур", - сказал Жовква, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать нового обострения военного противостояния.

В то же время он отметил, что сейчас глава государства ведет постоянные переговоры относительно эскалации с иностранными партнерами и постоянно информирует их о состоянии дел.

"К сожалению, стоит (ожидать обострения военного противостояния. - Ред.). И эта информация, скажем так, есть в соответствующих украинских структурах. Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доводим ее до наших партнеров. В частности, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент Зеленский уже провел телефонные разговоры с Президентом США Джозефом Байденом, Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. С каждым из этих лидеров Президент Зеленский не только обменялся данными, но и получил четкие и своевременные сигналы поддержки", - сообщил Игорь Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не готов к полномасштабному наступлению, но готов точечно показать свою неадекватную агрессию, - "слуга народа" Верещук

Вместе с тем, как отмечает Жовква, мир сейчас не даст России начать полномасштабную войну на территории Украины так, как это произошло с Грузией в 2008 году.

"Тогда мир "проспал". Сейчас лучшее состояние боевой готовности Украины, чем в 2014 году, и уровень политической готовности наших партнеров", - считает дипломат.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Донбасс (26956) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+37
Главное обострение произошло 2 года назад
К сожалению, Украине стоит ожидать нового военного обострения, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6654
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09.04.2021 10:06
+34
кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую - шо то я сегодня по утру - банальности известные всем повторяю - даже индейцам это понятно
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09.04.2021 10:08
+30
все одно і в будь-якому разі все залежатиме від реакції місцевих активних

Ishchenko Mykola
Вчора о 06:48 ·

«Чому сім років тому Харків залишився Україною й не сталося з нами хенере.
- бо путін - *****.
-бо не здали зброю в СБУ й само СБУ.
- бо Балуту, в якого підкошувались ноги після дзвінку з москви приводила до тями манюня руденька психіатриня з 15ї лікарні пінками під сраку й водою з графіну,
- бо все місто в українських прапорах, які розвішували й малювали вночі,
- бо скинулись на бігборди "топаз дав команду а сидеть тебе, а власники щитів надали безкоштовно розмістити, намалювали макет - самі, надрукували постери - з нас копійки не взяли й хлопці, що їздять з вишкою й клеють взяли лише за бензин
- бо вінницькому ягуару приносили карімати, бутіки й гарячий чай,
- бо Полторак залишився вірним Україні й курсанти пильнували центр,
- бо в аєропорту сиділи українські десантники,
- бо нас ******* руські націоналісти-імперці з чорно-жовто-білими прапорами з колорадками - а ми знову виходили,
- бо стояли черги в воєнкомати з менеджерів, зварбвальників, барменів й дизайнерів з висотниками,
- бо нарешті перестали пускати, чи перестали їздити русо-туристо з воронєжа й калуги,
- бо тихесенько таки аваков пересаджав юних комуністів-боротьбістів,
- бо з"їбавсь в донецьк оплот,
- бо гєпа з"їбавсь на 9мая геть з України.
- бо харківський бізнес скидувався на ремонт військової техніки 92 бригади
- бо дамочки з манікюром їздили на кордон рити окопи
- бо скинувшись на бетонні блоки на в"їзді в місто, ставили блокпости попри спротив пацефістів-гаїшників.
- бо було капець як страшно, але бачити під власними вікнами руські танки чи гради що луплять з олексієвці по салтовці, як й їхати в товарняку до сибіру, та й взагалі чути на вулиці оце гєкан"є з а-аканням - набагато страшніше й огидніше.
короче - наше небажання бути рашею + не здали зброю в сбу й тюряжкє й недали сісти братушкам в аєропорту, з державних споруд загарбників викурили.»
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCkiNLMenGu1FzRqhHSb-hA3gFT6eTFb8TdwJqHwkMF8_JCmrccK_Le0NgfelMSLgln6uUmhQK554i8GAJSFYIGo8Z0q_OJINOF8B615minNpHoTJAG4iha2MOboU4oNYWGTZio_WrgZddkiO0IQqYcPBG8HbGdZKpSzeci_6zxDF6HlwNoONXQ44dSek1q0NVNPcdOezHsXuIHzDK4GnTJXz2HrmY97x-sYo0AouzQlktn4gc96XLVrNj48GBAmRpYSvkBK72wYZ5pMjnSVsMss2diGQcbNkUAmwG9htLoW4v0rrk&__tn__=%2ANK-R #Оксана https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCkiNLMenGu1FzRqhHSb-hA3gFT6eTFb8TdwJqHwkMF8_JCmrccK_Le0NgfelMSLgln6uUmhQK554i8GAJSFYIGo8Z0q_OJINOF8B615minNpHoTJAG4iha2MOboU4oNYWGTZio_WrgZddkiO0IQqYcPBG8HbGdZKpSzeci_6zxDF6HlwNoONXQ44dSek1q0NVNPcdOezHsXuIHzDK4GnTJXz2HrmY97x-sYo0AouzQlktn4gc96XLVrNj48GBAmRpYSvkBK72wYZ5pMjnSVsMss2diGQcbNkUAmwG9htLoW4v0rrk&__tn__=%2ANK-R #Шпак

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219478019913427&set=a.10201605577273531&type=3&eid=ARCK8WYjypP7s1MLeM81WLm3DkwdISQIEQWKZB-IVUUnsapZofe-65BTrEU088a3k3iK_ReqcIgFR9sU&__xts__%5B0%5D=68.ARCkiNLMenGu1FzRqhHSb-hA3gFT6eTFb8TdwJqHwkMF8_JCmrccK_Le0NgfelMSLgln6uUmhQK554i8GAJSFYIGo8Z0q_OJINOF8B615minNpHoTJAG4iha2MOboU4oNYWGTZio_WrgZddkiO0IQqYcPBG8HbGdZKpSzeci_6zxDF6HlwNoONXQ44dSek1q0NVNPcdOezHsXuIHzDK4GnTJXz2HrmY97x-sYo0AouzQlktn4gc96XLVrNj48GBAmRpYSvkBK72wYZ5pMjnSVsMss2diGQcbNkUAmwG9htLoW4v0rrk&__tn__=EEHH-R
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09.04.2021 10:12
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Правила форума Совет форумчан
Главное обострение произошло 2 года назад
К сожалению, Украине стоит ожидать нового военного обострения, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6654
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09.04.2021 10:06 Ответить
Фантомные боли мучают....
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09.04.2021 13:16 Ответить
Приходняк?
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09.04.2021 13:25 Ответить
Бабло в Оман відвіз.
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09.04.2021 13:28 Ответить
Fox! Ты дурак, туда бабло не возят. Работай мозгами, может у тебя капеечка прибудет?
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09.04.2021 14:51 Ответить
проснулся...
уже обостряется 2 недели...минимум (и с 2014 года - максимум)
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09.04.2021 10:07 Ответить
Цікаво, чи сказали вони про це Зєлжн кому, чи бережіть його душевний спокій?
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09.04.2021 15:52 Ответить
кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую - шо то я сегодня по утру - банальности известные всем повторяю - даже индейцам это понятно
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09.04.2021 10:08 Ответить
цитата великих... кто предпочитает войне позор получит и войну и позор. так сказал самый влиятельный политик 20века сэр уинстон черчиль
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09.04.2021 11:25 Ответить
Чого так далеко ходити? "Коли поміж хлібом і свободою нарід вибирає хліб, він, зрештою, втрачає все, у тому числі і хліб..." С.Бандера.
PS Самим впливовим і блискучим політиком і державним діячем ХХ сторіччя був А.Гітлер. Лишень т.з. "пабєдітєлєй" (кацапів, жидів, янкі, інглізів) клинить , зводить щелепи і спазмується анус при самій згадці про нього. Пропаганда, батєнька...
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09.04.2021 13:42 Ответить
цілком згоден
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09.04.2021 13:51 Ответить
зе-лупе еще героя не дали? ...он ведь уже три раза воевал!
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09.04.2021 10:10 Ответить
К сожалению, Украине стоит ожидать нового военного обострения, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2959
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09.04.2021 10:11 Ответить
Да сколько эта ваша зелёная кровавая убийца и барыга на крови наживаться на войне будет,зесрань?
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09.04.2021 10:12 Ответить
Валерия, ты не послушала маму, которая тебя умоляла, что сексом можешь заниматься, а вот наркотой увлекаться не надо - клинит мозги... Не послушала - вот и результат!
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09.04.2021 15:00 Ответить
все одно і в будь-якому разі все залежатиме від реакції місцевих активних

Ishchenko Mykola
Вчора о 06:48 ·

«Чому сім років тому Харків залишився Україною й не сталося з нами хенере.
- бо путін - *****.
-бо не здали зброю в СБУ й само СБУ.
- бо Балуту, в якого підкошувались ноги після дзвінку з москви приводила до тями манюня руденька психіатриня з 15ї лікарні пінками під сраку й водою з графіну,
- бо все місто в українських прапорах, які розвішували й малювали вночі,
- бо скинулись на бігборди "топаз дав команду а сидеть тебе, а власники щитів надали безкоштовно розмістити, намалювали макет - самі, надрукували постери - з нас копійки не взяли й хлопці, що їздять з вишкою й клеють взяли лише за бензин
- бо вінницькому ягуару приносили карімати, бутіки й гарячий чай,
- бо Полторак залишився вірним Україні й курсанти пильнували центр,
- бо в аєропорту сиділи українські десантники,
- бо нас ******* руські націоналісти-імперці з чорно-жовто-білими прапорами з колорадками - а ми знову виходили,
- бо стояли черги в воєнкомати з менеджерів, зварбвальників, барменів й дизайнерів з висотниками,
- бо нарешті перестали пускати, чи перестали їздити русо-туристо з воронєжа й калуги,
- бо тихесенько таки аваков пересаджав юних комуністів-боротьбістів,
- бо з"їбавсь в донецьк оплот,
- бо гєпа з"їбавсь на 9мая геть з України.
- бо харківський бізнес скидувався на ремонт військової техніки 92 бригади
- бо дамочки з манікюром їздили на кордон рити окопи
- бо скинувшись на бетонні блоки на в"їзді в місто, ставили блокпости попри спротив пацефістів-гаїшників.
- бо було капець як страшно, але бачити під власними вікнами руські танки чи гради що луплять з олексієвці по салтовці, як й їхати в товарняку до сибіру, та й взагалі чути на вулиці оце гєкан"є з а-аканням - набагато страшніше й огидніше.
короче - наше небажання бути рашею + не здали зброю в сбу й тюряжкє й недали сісти братушкам в аєропорту, з державних споруд загарбників викурили.»
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCkiNLMenGu1FzRqhHSb-hA3gFT6eTFb8TdwJqHwkMF8_JCmrccK_Le0NgfelMSLgln6uUmhQK554i8GAJSFYIGo8Z0q_OJINOF8B615minNpHoTJAG4iha2MOboU4oNYWGTZio_WrgZddkiO0IQqYcPBG8HbGdZKpSzeci_6zxDF6HlwNoONXQ44dSek1q0NVNPcdOezHsXuIHzDK4GnTJXz2HrmY97x-sYo0AouzQlktn4gc96XLVrNj48GBAmRpYSvkBK72wYZ5pMjnSVsMss2diGQcbNkUAmwG9htLoW4v0rrk&__tn__=%2ANK-R #Оксана https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCkiNLMenGu1FzRqhHSb-hA3gFT6eTFb8TdwJqHwkMF8_JCmrccK_Le0NgfelMSLgln6uUmhQK554i8GAJSFYIGo8Z0q_OJINOF8B615minNpHoTJAG4iha2MOboU4oNYWGTZio_WrgZddkiO0IQqYcPBG8HbGdZKpSzeci_6zxDF6HlwNoONXQ44dSek1q0NVNPcdOezHsXuIHzDK4GnTJXz2HrmY97x-sYo0AouzQlktn4gc96XLVrNj48GBAmRpYSvkBK72wYZ5pMjnSVsMss2diGQcbNkUAmwG9htLoW4v0rrk&__tn__=%2ANK-R #Шпак

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219478019913427&set=a.10201605577273531&type=3&eid=ARCK8WYjypP7s1MLeM81WLm3DkwdISQIEQWKZB-IVUUnsapZofe-65BTrEU088a3k3iK_ReqcIgFR9sU&__xts__%5B0%5D=68.ARCkiNLMenGu1FzRqhHSb-hA3gFT6eTFb8TdwJqHwkMF8_JCmrccK_Le0NgfelMSLgln6uUmhQK554i8GAJSFYIGo8Z0q_OJINOF8B615minNpHoTJAG4iha2MOboU4oNYWGTZio_WrgZddkiO0IQqYcPBG8HbGdZKpSzeci_6zxDF6HlwNoONXQ44dSek1q0NVNPcdOezHsXuIHzDK4GnTJXz2HrmY97x-sYo0AouzQlktn4gc96XLVrNj48GBAmRpYSvkBK72wYZ5pMjnSVsMss2diGQcbNkUAmwG9htLoW4v0rrk&__tn__=EEHH-R
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09.04.2021 10:12 Ответить
Горжусь харьковчанами. Город моей Алма-матер.
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09.04.2021 11:14 Ответить
Никак не могут поделить между собой рынки сбыта наркотиков.
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09.04.2021 10:13 Ответить
Міністерство оборони України планує підписати контракт на перший дослідний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан» у 2021 році, повідомляє 19 лютого 2021 року пресслужба МОУ.
«У січні ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП «Південмаш» та ДП «КБ «Південне». Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків», - заявив міністр оборони Андрій Таран.
За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2», що розробляється у КБ «Південне».
«Оскільки ступінь готовності всього проєкту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок і завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ «Південне» має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-neptun/31026950.html комплексу «Нептун» , - додав міністр.
У серпні 2013 року, за часів президентства Віктора Януковича, ДКБ «Південне» і Павлоградський хімзавод - провідні підприємства оборонної та ракетно-космічної галузей України - припинили роботу над проєктом ракетного комплексу «Сапсан».
У 2016 році державне підприємство «НВО «Павлоградський хімічний завод» (Павлоград) разом із державним конструкторським бюро «Південне» (Дніпро) повідомили, що https://www.radiosvoboda.org/a/news/28095446.html розробили новий оперативно-тактичний комплекс «Грім» . Як повідомляли на заводі, створення «Грому» розпочалось після закриття проєкту зі створення оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» 2013-го року.https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-sapsan/31111733.html
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09.04.2021 10:15 Ответить
П.С.
Багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс Сапсан/«Грім-2» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних сил України, з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км, має бути негайно завершений та поставлений до Збройних Сил України !
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09.04.2021 10:19 Ответить
зеленые и малохольные у власти... --- нем не ждать нужно обострений, ковыряясь в носу..., нам готовиться нужно до обострений войны с кацапами.
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09.04.2021 10:16 Ответить
шёл седьмой год войны .... и тут раздался голос из параши...
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09.04.2021 10:16 Ответить
На жаль, Україні варто очікувати нового військового загострення, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7179
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09.04.2021 10:18 Ответить
А как же "Нужно просто прекратить стрелять" и "Зачем закупать боеприпасы для армии, если мы прекратили стрелять и война закончена?"
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09.04.2021 10:20 Ответить
Идиот, не ожидать надо, а готовиться к отражению
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09.04.2021 10:25 Ответить
Как вакцинирование организовано, такое и отражение...
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09.04.2021 10:43 Ответить
Навіщо себе обманювати, коли війна йде восьмий рік. Для України немає і не буде іншого виходу, крім війни до повного знищення росії і росіян.
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09.04.2021 10:27 Ответить
И к ужасу - с вами (фотографами, шлюхами, продюсерами говношоу, малороссами, соседями по лестничной клетке, друзьями, пасипаками Януковича) дорвавшимися до управления страной, до которой нет дела,
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09.04.2021 10:29 Ответить
А как же посмотрел в глаза? А как же « войну закончу за год»? Что ж у миросранцев пошло не так?
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09.04.2021 10:30 Ответить
та не сцыте вы, ща построим еще дорог на дцать лярдов. Оккупант должен с комфортом ехать в глубь страны
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09.04.2021 10:31 Ответить
і поясніть - яким чином ці заяви можна поєднати із вашими постійними перемир'ями і розведенням.
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09.04.2021 10:35 Ответить
То не треба було , шукати мір в очах ***** ,, а навпаки ,треба було - методично нарощувати м'язи . І цей процес треба було зробити безперервним . ! .

Вам ідійотам зєльоним про це говории . А тепер ви пляті , угледіли - абастрєніє . Це результат вашого пох..зма , на армію і оборону .
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09.04.2021 10:39 Ответить
Свіно-собаки вирішили нагнати жуті, та побрязкати зброєю перед нашими кордонами. Ми вже маємо досвід, і будемо знищувати цих п'яних та обкурених чуханів, окропимо нашу землю кров'ю цієї худоби.
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09.04.2021 10:42 Ответить
Якщо кацап попрьот , в нас і вибору , як такого - не буде .. Альтернативою збройного опору , стане повне знищення української нації . Вони й не приховують ,що хочуть покінчити не з якимись фошизьдо-біндєровцамі , а з усим українським , повністю .
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09.04.2021 11:03 Ответить
Идут мародёры с расеи, чтобы раздолбать и разграбить дома мирных украинских граждан, как на Донбассе.
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09.04.2021 10:46 Ответить
В Харькове умышленно создано безвластие - есть вероятность что именно тут и пыхнет для отвлечения - а затем с крыма попрут коридор пробивать.. и все будет зависеть что за 2 года подготовил именно Зеленский для противопоставления оборзевшим и неуправляемым россиянам, которые вот-вот сорвутся , как цепные всы, грабить и убивать в соседней, некогда деларируемой "братской" стране . Смерть кацапу, кто с оружием прийдет - тот на корм червям пойдет!
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09.04.2021 10:59 Ответить
Зе гепу любил?
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09.04.2021 13:33 Ответить
Любители рускаго мирка получат раздолбаную убогую непризнаную территорию от кремлядей.
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09.04.2021 10:51 Ответить
"стоит ждать"?! - а сейчас каждый день расстрелянные наши ребята - это не обострение?!
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09.04.2021 10:54 Ответить
может ещё пару раз войска отвести и перестать стрелять? А вдруг прокатит?
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09.04.2021 11:03 Ответить
В античной истории существует легенда, что когда армия Филиппа Македонского подошла к Спарте, он направил спартанцам послание, в котором говорил: «У меня лучшее в мире войско. Я покорил всю Грецию. Сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силой, если я ворвусь в город, то беспощадно уничтожу всё население, а затем сравняю город с землёй!». На что спартанцы отправили самый короткий известный ответ: «Если».
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09.04.2021 13:17 Ответить
То то я думаю - все белые,черные бентли,порши в камуфляж кинулись красить....
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09.04.2021 13:36 Ответить
При Порохубула розроблена та підготовлена в серію броньована машина нового покоління "Вавілон".
Характеристики значно перевищують можливості теперішньої техніки.
Замовлень так і не було. Хомчак вже ддумає, "як будемо миритися з росією"(с)...
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09.04.2021 13:49 Ответить
В Україні вже 7 рокі йде війна і всі ці роки і по сьогоднішній день її продовжують розкрадати. Думаєте хтось зупиниться завтра? Хто і що може їх зупинити? Війна? Та ні,навіть вона не взмозі.Останні вибори на заході України яскраво показало запеклу боротьбу нібито патріотів. За що? За Україну? Ні,за доступ до корита.Майбутні вибори покажуть те саме. "Золотий батон" і можливість швидко розбагатіти- рожева мрія не тільки довбаного януковича, а й багатьох українських клептоманів. Вони навіть якщо опалюватимуть грошима власні палаци- не зупиняться і продовжуватимуть красти,бо є хворими людьми,яких можна зупинити хіба що пристреливши,як тварюку.
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09.04.2021 13:52 Ответить
"весна опять пришла, и лучики тепла"...
галоперидолу всем!
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09.04.2021 14:08 Ответить
Кацапы стягивают свои войска к нашей границе и через свои говорящие жопы в открытую угрожают нам новым вторжением и захватом новых территорий, а что в ответ делает клоун и его цирк? Телефонные разговоры вместо мобилизации и "пора валить из этой страны"?
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09.04.2021 14:19 Ответить
У нас вопросы войны и мира комментирует заместитель завхоза. ПОЗОРИЩЕ!
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09.04.2021 14:20 Ответить
то де мобілізація, військовий стан?
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09.04.2021 14:40 Ответить
Поговорив....з усіма лідерами,да це вони вимушені були з ним говорити,бо бачать,що цей сцикло вже стоїть на колінах перед путіним і заглядує в очі. Світ нехоче віддати Україну в рашку,але бачать як зелена чума неспроможна керувати державою,тому і говорять з ним. А наша зелена чума тільки бреше на кожному кроці.
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09.04.2021 15:12 Ответить
А как же с Мюнхенским заявлением "лідора **********" ???

Во время Украинского ланча в Мюнхене, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «в своем мозгу закончил войну».

Видеоролик со странным заявлением опубликовал в YouTube журналист Валерий Калныш, который также присутствовал на мероприятии

https://donpress.com/news/18-02-2020-zelenskiy-v-svoem-mozgu-ya-uzhe-zakonchil-voynu
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09.04.2021 15:19 Ответить
Що, погано 43 річний Янелох в очі Ху*лу заглядав? А чому мантра про достатньо перестати стріляти не працює? А може пора верховному головнокомандувачу вийти та покаятися, признатися, що він такі лох, та попросити допомоги у того, хто знає що треба робити? Но це фантастика, це був би вчинок дорослої людини, а наш клоун досі як скривджений трирічний малюк у розвитку.
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09.04.2021 15:21 Ответить
Знаю одного чувака, который знает, что с этим делать. Он считает, что достаточно перестать стрелять. И всё. Никакого обострения.
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09.04.2021 16:15 Ответить
 
 