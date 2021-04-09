К сожалению, Украине стоит ожидать нового военного обострения, - замглавы ОП Жовква

Украине следует ожидать обострения военного противостояния с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил заместитель руководителя Офиса президента – Игорь Жовква.

"К сожалению, стоит. И эта информация, скажем так, есть у соответствующих украинских структур", - сказал Жовква, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать нового обострения военного противостояния.

В то же время он отметил, что сейчас глава государства ведет постоянные переговоры относительно эскалации с иностранными партнерами и постоянно информирует их о состоянии дел.

"К сожалению, стоит (ожидать обострения военного противостояния. - Ред.). И эта информация, скажем так, есть в соответствующих украинских структурах. Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доводим ее до наших партнеров. В частности, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент Зеленский уже провел телефонные разговоры с Президентом США Джозефом Байденом, Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. С каждым из этих лидеров Президент Зеленский не только обменялся данными, но и получил четкие и своевременные сигналы поддержки", - сообщил Игорь Жовква.

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Вместе с тем, как отмечает Жовква, мир сейчас не даст России начать полномасштабную войну на территории Украины так, как это произошло с Грузией в 2008 году.

"Тогда мир "проспал". Сейчас лучшее состояние боевой готовности Украины, чем в 2014 году, и уровень политической готовности наших партнеров", - считает дипломат.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.