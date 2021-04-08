Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном режиме обсудили ситуацию на Донбассе. Оба лидера выразили обеспокоенность ситуацией на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

При обмене мнениями по вопросам урегулирования ситуации в Украине президнт РФ и канцлер ФРГ "выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины".

Путин обратил внимание на якобы "провокационные действия" Киева, которые, по его мнению, в последнее время "целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения". Он подчеркнул "необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса".

"Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского "Комплекса мер" 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Подтверждён настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в "нормандском формате", по линии политсоветников и министерств иностранных дел", - говорится в сообщении.

Также, согласно сообщению пресс-службы президента РФ, стороны обменялись мнениями по сирийской проблематике: "Отмечен приоритетный характер задач по улучшению гуманитарной обстановки в Сирии. При этом с российской стороны акцентирована недопустимость политизации вопросов, касающихся предоставления сирийскому народу иностранной помощи, восстановления социально-экономической инфраструктуры и возвращения беженцев".

"В ходе обсуждения положения дел в Ливии лидеры приветствовали формирование в этой стране центральных органов власти на переходный период. Выражена готовность содействовать нормализации ситуации и мирному развитию Ливии. Условлено о продолжении координации на данном направлении.

Затрагивалась обстановка на Балканах. Подчёркнута важность дальнейших скоординированных шагов по обеспечению стабильности и межнационального согласия в Боснии и Герцеговине, в частности, с учётом решений Руководящего комитета Совета по выполнению Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире 1995 года", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что "в связи с проявленным Федеральным канцлером интересом затронута ситуация с А.Навальным".

"Стороны условились продолжить плотные рабочие контакты по различным каналам", - добавили в российском ведомстве.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".