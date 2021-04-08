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Новини Агресія Росії проти України
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Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі

Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонному режимі обговорили ситуацію на Донбасі. Лідери висловили стурбованість ситуацією на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента РФ.

При обміні думками з питань врегулювання ситуації в Україні президент РФ і канцлер ФРН "висловили стурбованість у зв'язку з ескалацією напруженості на південному сході України".

Путін звернув увагу на нібито "провокаційні дії" Києва, які, на його думку, останнім часом "цілеспрямовано загострюють обстановку на лінії зіткнення". Він наголосив на "необхідності неухильного виконання київською владою раніше досягнутих домовленостей, перш за все з налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і правового оформлення особливого статусу Донбасу".

"Сторонам конфлікту адресований заклик до стриманості і активізації переговорного процесу з метою повної реалізації мінського "Комплексу заходів" 2015 року як безальтернативної основи врегулювання. Підтверджено настрій на подальшу тісну координацію зусиль Росії і Німеччини, в тому числі в "нормандському форматі", по лінії політрадників і міністерств закордонних справ", - йдеться в повідомленні.

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Також, згідно з повідомленням пресслужби президента РФ, сторони обмінялися думками щодо сирійської проблематики: "Відзначено пріоритетний характер завдань щодо поліпшення гуманітарної обстановки в Сирії. При цьому з російської сторони акцентували на неприпустимості політизації питань, що стосуються надання сирійському народові іноземної допомоги, відновлення соціально-економічної інфраструктури та повернення біженців".

"У ході обговорення стану справ у Лівії лідери вітали формування в цій країні центральних органів влади на перехідний період. Виражена готовність сприяти нормалізації ситуації і мирного розвитку Лівії. Домовлено про продовження координації на цьому напрямку.

Торкалися обстановки на Балканах. Наголошено на важливості подальших скоординованих кроків щодо забезпечення стабільності і міжнаціональної злагоди в Боснії і Герцеговині, зокрема, з урахуванням рішень Керівного комітету Ради з виконання Спільного рамкової (Дейтонської) угоди про мир 1995 року", - сказано в повідомленні.

Зазначається також, що "у зв'язку з виявленим Федеральним канцлером інтересом гооворили про ситуацію з О.Навальний".

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"Сторони домовилися продовжити тісні робочі контакти з різними каналами", - додали в російському відомстві.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Автор: 

Німеччина (7437) Меркель Ангела (1139) путін володимир (24051) росія (65800) Донбас (22356) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+30
Торгується за посаду в газпромі .....
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08.04.2021 15:02
+19
Меркель Строит Северный Поток. Это немецкая пл..ть, которая обеспечивает Россию деньгами против Украины!
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08.04.2021 15:05
+17
Германия как раз и есть тем толчком что развязывает руки путлиру с 14 года нифига не сделали зато делают вид дурачка и поддерживают северный поток.Меркель и Германия это худшее зло и провокаторы !
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08.04.2021 15:03
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Меркель прикидывается?
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08.04.2021 15:00 Відповісти
Торгується за посаду в газпромі .....
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08.04.2021 15:02 Відповісти
Оба лидера выразили обеспокоенность ситуацией на востоке Украины.

"Стороны условились продолжить плотные рабочие контакты по различным каналам", - добавили в российском ведомстве.

new Molotoff-Ribentrop ?
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08.04.2021 15:20 Відповісти
Ага, в секретных протоколах *****-Ribbentrop страницы нумеруют. Вторая мировая не закончилась.
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08.04.2021 16:26 Відповісти
у престарелой комсомолки деменция
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08.04.2021 15:51 Відповісти
«Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем‑одиночкой с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины.» (с)
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08.04.2021 16:02 Відповісти
Обеспокоенность? Ну слава Богу!
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08.04.2021 15:02 Відповісти
Хоспаде дейтонские соглашение обсудили, сразу видно чем этот идиот плешивый живёт
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08.04.2021 15:02 Відповісти
"президнт РФ и канцлер ФРГ "выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины".
Путин обратил внимание на якобы "провокационные действия" Киева, которые, по его мнению, в последнее время "целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения". - СЕРЬЕЗНО....... ВЫ БЛИН СЕРЬЕЗНО ????
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08.04.2021 15:02 Відповісти
Канєшна. А ще ми радіостанцію у Гляйвіце захопили...
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08.04.2021 15:07 Відповісти
Наверное на россии опять пахнет "терактами" и сахаром в подвалах...
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08.04.2021 15:13 Відповісти
Уже? Швидко....
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08.04.2021 15:15 Відповісти
у нас не Гляйнвице, для кацапов приготовлены мертвые православные мальчики (почему не девочки?) пачками
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08.04.2021 15:22 Відповісти
Германия как раз и есть тем толчком что развязывает руки путлиру с 14 года нифига не сделали зато делают вид дурачка и поддерживают северный поток.Меркель и Германия это худшее зло и провокаторы !
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08.04.2021 15:03 Відповісти
👍 а зробили чомусь винуватим Трампа. 🤔
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08.04.2021 15:06 Відповісти
фрау-гітлер.
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08.04.2021 15:38 Відповісти
Эти разговоры ни к чему не приводят... Это вся "сранная дипломатия" прикидываться дурачками ....
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08.04.2021 15:04 Відповісти
фрау Меркель --- А как же тогда СП-2?
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08.04.2021 15:04 Відповісти
Меркель Строит Северный Поток. Это немецкая пл..ть, которая обеспечивает Россию деньгами против Украины!
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08.04.2021 15:05 Відповісти
Даже больше, чем просто деньги:
СП2 - это страховка немецких бюргеров от прекращения поставок российского газа при неизбежной, раньше или позже, полномасштабной агрессии РФ против Украины.
По сути, это сознательный очередной "Мюнхен" наших дней, который развязывает ***** руки.
Под прикрытием "решительного осуждения" и "сильной озабоченности" Германии, Франции и прочих подобных.
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08.04.2021 15:18 Відповісти
Провокатор из КГБ обсудил и стукачка Штази, что они будут иметь с этого! Бундес интересы прежде всего.
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08.04.2021 15:05 Відповісти
Цікаво послухати німецьку версію. З кацапськю і так все ясно.
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08.04.2021 15:05 Відповісти
БУНДЕСВЕРСИЯ:
- Воевали так подай её сюда!
- Ооо, я, я, украинска волость!
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08.04.2021 15:13 Відповісти
Фрау Риббентроп, перед уходом на пенсию, получила то ***** отличную котлету! Теперь отрабатывает

Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 1779
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08.04.2021 15:05 Відповісти
Я просто впевнений, що кацапи виставлять умовами всім перейти на рюзьгє ізига і визнати «****** історію».
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08.04.2021 15:05 Відповісти
А шо тут дивного?. німетчина + росія зажди були соратниками по переерою кордонів Європи.. що в 14-му, що в 39-му і до того, та і зараз..
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08.04.2021 15:07 Відповісти
кацапи і німці союзники з часів Фрідріха І.
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08.04.2021 15:40 Відповісти
скоро Меркель пришле діжечку баварського пивка у, виясняли яку марку хоче зараз Путін
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08.04.2021 15:07 Відповісти
Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 703
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08.04.2021 15:09 Відповісти
Никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет.
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08.04.2021 15:10 Відповісти
председатель соседнего колхоза поговорил с маньяком, чтоб его жертва не обостряла ситуацию и сильно не верещала если шо...ибо соседи не любят шума...
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08.04.2021 15:12 Відповісти
Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 1948 Особливий статус в обидві руки і під ніс.
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08.04.2021 15:13 Відповісти
Стандартный набор слов без смысла. Интересны секретные протоколы.
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08.04.2021 15:18 Відповісти
"Молотов и Рибентропп"-2 (с)
Как минимум: "хайль северный поток-2!"
Что бы немецкие бюргеры случаем не мерзли после начала военных действий в Украине.
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08.04.2021 15:24 Відповісти
Голимые и безпонтовые свидания с ******..
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08.04.2021 15:22 Відповісти
когда уже эта гдровская комсомолка пойдет на пенсию а там уже пусть выражает свою озабоченность
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08.04.2021 15:23 Відповісти
Пришедшие на смену особо и "озаботиться" не станут.
Ничего личного, только бизнес. И ставка на то что "нас-то ведь не тронут". А Украина и Восточная Европа - дело десятое
История повторяется
"...Чемберлен, напомню, прибыл из Мюнхена в Лондон с возгласом: "Я принес вам мир!"
Но уже очень быстро оказалось, что политика умиротворения не принесла результата. Что Гитлер в скором времени захватил Чехию, даровал номинальную независимость Словакии, превратив ее в своего сателлита, фактически вынудил Литву передать Германии Клайпеду, наконец, начал предъявлять агрессивные ультиматумы Польше."
Единственная "разница", что роль Британии теперь выполняю Германия и Франция...
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08.04.2021 15:37 Відповісти
Куйло сказал Меркель - Быстрее достраивай те 20 км. трубы СП 2 что осталось, бо скоро уже попру в Украину .. матеря моих кацапо-воинов уже ждут не дождутся получать грузы 200...
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08.04.2021 15:25 Відповісти
Х-йло выразил обеспокоенность агрессивностью Украины, которая обостряет ситуацию на Донбассе, подтягивая войска в ответ на мирное развертывание армий ********** на границе с Украиной.
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08.04.2021 15:28 Відповісти
можливо про те, на що вона була здатна ми узнаємо через багато років.
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08.04.2021 15:42 Відповісти
Я так понимаю, Путин выразил серьезную глубокую озабоченность ситуацией на Донбассе?
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08.04.2021 15:29 Відповісти
Если бы только озабоченность. А так еще и глубокую обеспокоенность. Прям как либер фрау.
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08.04.2021 15:33 Відповісти
Ну, не хочет сытая Германия ввязываться. В прошлом веке навоевались....А тут еще лягушатник подзуживает: -" надо с фюрером договариваться..." Им только в Африке величие показывать.Нам надо четко понимать на кого можно рассчитывать .Эти болтают.
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08.04.2021 15:31 Відповісти
Стандартный набор слов без смысла. Интересны секретные протоколы фрау и фуйла.
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08.04.2021 15:34 Відповісти
Фрагмент стенограммы телефонного разговора из достоверных источников, особо не претендующих на аутентичность:
Меркель - Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович. А не соблаговолите ли Вы рассмотреть возможность пойти навстречу Украине в вопросе перемирия на Донбассе?
Путин - Чего-чего? Сдурела, лошадь? Видел, как тебя уже на людях трясёт - так тебе от "Северного Потока-2" бабла не терпится. Гляди, немчура, передумаю - будешь газ по ночам из-под одеяла нюхать.
Меркель - Хи-хи-хи. То я так, размечталась... Чисто теоретически. А трясло меня от непреодолимого желания Зеленскому с ноги влупашить, но дипломатический протокол не позволил.
Путин - Так-то лучше.
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08.04.2021 15:38 Відповісти
Меркель с ее комсомольским прошлым давно срать на проблемы Украины, Главное что б бабло рассейськое не останавливалось в Германию и Северный поток достроит и дальше будет обеспокоеность выражать!
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08.04.2021 15:40 Відповісти
а тем временем, пока клоун замаскировался от Рау подальше, Збигнев таки нашел Кулебу и поставил его в позу зю(или ню, неважно). Ругань стоит несусветная как для дипломатов
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08.04.2021 15:43 Відповісти
Украина четко должна заявить, что не будет капитуляцию подписывать и выполнять (капитуляция - это Минские договоренности). Украины позиция должна быть четкая и без петляния - Россия должна вывести все свои войска и прекратить оккупацию и вернуть Украине под контроль ее территории и все! Твердая позиция и ни шагу с нее не сойдет никогда Украина!!!
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08.04.2021 15:48 Відповісти
путину-***** в Украине придётся только отсосать ,других вариантов НЕТ и быть не может априори !
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08.04.2021 15:50 Відповісти
Санкции ЕС добивают фашисткий режим: ЕС одолжила Москве 2 млрд евро на 7 и 12 лет под 1,125% и 1,85%. "Но по факту Минфин разместил бумаги с доходностью 1,125% и 1,85% Минфин взял в долг 2 миллиарда евро Инвесторам были предложены два транша еврооблигаций на общую сумму 2 млрд евро - 7-летние и 12-летние бумаги" 13.11.2020 02:52:12 https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/minfin-vzyal-v-dolg-2-milliarda-evro-1029799319
путин специально приказал лаврову именно в день размещения обвинить ЕС в отравлении навального - это уже глумление. Европейцы всё равно дали 2 млрд под 1%
20.01.2021 Собрав заявки от 250 инвесторов на общую сумму более 4 млрд долларов, «Газпром» разместил евробонды на 2 млрд долларов под 2,95%.
Объем выпуска стал для «Газпрома» повторением прошлогоднего рекорда. 75% бумаг ушло в руки иностранных инвесторов - из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы
В прошлом году «Газпром» разместил 10-летние евробонды на 2 млрд долларов в феврале, 5-летние бумаги на 1 млрд евро в апреле, 7-летние на 1 млрд долларов в июне и бессрочные на 1,4 млрд и 1 млрд евро осенью.
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08.04.2021 15:54 Відповісти
А куда же пристраивать европейцам єти деньги? Деньги вивезенние из ерефии в Европу, должни работать. Вот и возвращаются ранее украденние даньги в мордор под видом кредитов да инвестиций.
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08.04.2021 16:07 Відповісти
А какое дело пуйла до Донбасса? Донбасс же не входит в состав кацапии, и росия
по ее же словам, не является стороной конфликта.
Лаптестан оккупировал Крым и еще качает какие-то права. Меркель, что за разговоры с захватчиком об Украине без Украины?
Пусть сначала выполняет резолюцию ООН и уходит из Крыма.
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08.04.2021 15:56 Відповісти
То есть Меркель не осудила )(уйла за нагнетание и стягивание войск,они вместе с )(уйло озабоченность высказали и побранили Украину непослушную
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08.04.2021 15:59 Відповісти
Меркель єто вчерашний день, как собственно скоро им станет и Макрон. Ориентироваться надобно на США и Великобританию.
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08.04.2021 16:08 Відповісти
Меркель опять впарила черновик Гитлера как удержаться ****** .
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08.04.2021 16:18 Відповісти
"Про це проінформувала пресслужба президентаРФ..." Як кацапи "інформують" - відомо усім. А, насправді, ніхто не знає, про що був "базар"...
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08.04.2021 16:21 Відповісти
ВВХ добивается переговоров с Байденом. Для этого и нагнетает.
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08.04.2021 16:29 Відповісти
А що тут обговорювати?
Піндоси використовують всі засоби щоб зупинити ПП-2
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08.04.2021 16:31 Відповісти
Говорили,балакали- сіли,та й заплакали...
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08.04.2021 16:33 Відповісти
Единственный статус который может получить так называемое ЛДНР - "пид#рская зона парашников" и не более )))
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08.04.2021 16:35 Відповісти
Путин обратил внимание на якобы "провокационные действия" Киева, которые, по его мнению, в последнее время "целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения". Он подчеркнул "необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса".- тварь рашистская оформи особый статус всех оккупированых расеей територий ,начиная от Калининграда и заканчивая Чечней
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08.04.2021 16:38 Відповісти
Ничего не меняется. Немцы как были двуличными лицемерами так и остались. Ничего, обосрутся еще раз, только на пару с кацапами.
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08.04.2021 16:46 Відповісти
В какое дерьмо подпуйловное превратились гордые германцы! Скоро как армяне будут...
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08.04.2021 17:08 Відповісти
интерсно что этот дегенерат говорит Меркель...
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08.04.2021 18:26 Відповісти
Германия финансирует Орду, а меркель является партнёром х..ла в преступлениях против Украины. Микрон, Меркель и Пу - приняли совместное решение о нападении на Украину!
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08.04.2021 18:36 Відповісти
Ничего об Украине, без Украины---так было раньше, а сейчас...
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08.04.2021 20:39 Відповісти
Может они говорили о том, что Бавария собирается купить 2.5кк доз спутника-v Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі - Цензор.НЕТ 6858 ? )
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08.04.2021 22:19 Відповісти
 
 