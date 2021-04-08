Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонному режимі обговорили ситуацію на Донбасі. Лідери висловили стурбованість ситуацією на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента РФ.

При обміні думками з питань врегулювання ситуації в Україні президент РФ і канцлер ФРН "висловили стурбованість у зв'язку з ескалацією напруженості на південному сході України".

Путін звернув увагу на нібито "провокаційні дії" Києва, які, на його думку, останнім часом "цілеспрямовано загострюють обстановку на лінії зіткнення". Він наголосив на "необхідності неухильного виконання київською владою раніше досягнутих домовленостей, перш за все з налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і правового оформлення особливого статусу Донбасу".

"Сторонам конфлікту адресований заклик до стриманості і активізації переговорного процесу з метою повної реалізації мінського "Комплексу заходів" 2015 року як безальтернативної основи врегулювання. Підтверджено настрій на подальшу тісну координацію зусиль Росії і Німеччини, в тому числі в "нормандському форматі", по лінії політрадників і міністерств закордонних справ", - йдеться в повідомленні.

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Також, згідно з повідомленням пресслужби президента РФ, сторони обмінялися думками щодо сирійської проблематики: "Відзначено пріоритетний характер завдань щодо поліпшення гуманітарної обстановки в Сирії. При цьому з російської сторони акцентували на неприпустимості політизації питань, що стосуються надання сирійському народові іноземної допомоги, відновлення соціально-економічної інфраструктури та повернення біженців".

"У ході обговорення стану справ у Лівії лідери вітали формування в цій країні центральних органів влади на перехідний період. Виражена готовність сприяти нормалізації ситуації і мирного розвитку Лівії. Домовлено про продовження координації на цьому напрямку.

Торкалися обстановки на Балканах. Наголошено на важливості подальших скоординованих кроків щодо забезпечення стабільності і міжнаціональної злагоди в Боснії і Герцеговині, зокрема, з урахуванням рішень Керівного комітету Ради з виконання Спільного рамкової (Дейтонської) угоди про мир 1995 року", - сказано в повідомленні.

Зазначається також, що "у зв'язку з виявленим Федеральним канцлером інтересом гооворили про ситуацію з О.Навальний".

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"Сторони домовилися продовжити тісні робочі контакти з різними каналами", - додали в російському відомстві.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".