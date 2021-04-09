Закон про виплати 8 тис. грн підприємцям набув чинності

Закон про надання фінансової допомоги в розмірі 8 тисяч гривень підприємцям, які змушені були зупинити свою діяльність під час карантину, набув чинності.

Як передає Цензор.НЕТ, Закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" 8 квітня був опублікований у газеті "Голос України". Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, тобто з 9 квітня.

Відповідно до закону, фізичні особи-підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантин у "червоних" зонах, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату в розмірі 8 тисяч гривень.

Крім гарантованої державою допомоги, ФОП і наймані працівники зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування прийме відповідне рішення.

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Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія".

Нагадаємо, закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" № 1358-IX Верховна Рада прийняла 30 березня.