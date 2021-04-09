Закон о выплатах 8 тыс. грн предпринимателям вступил в силу
Закон о предоставлении финансовой помощи в размере 8 тысяч гривен предпринимателям, которые вынуждены были остановить свою деятельность во время карантина, вступил в силу.
Как передает Цензор.НЕТ, Закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" 8 апреля был опубликован в газете "Голос Украины". Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть с 9 апреля.
Согласно закону, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен.
Кроме гарантированного государством помощи, ФЛП и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.
Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".
Напомним, закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-IX Верховная Рада приняла 30 марта.
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Почти незаметно для общественности прошел процесс покупки агрогигантом "Кернет" ряда заводов для переработки подсолнечника и производства масла.
Казалось бы, что интересного может быть в переходе обычного предприятия от одного собственника к другому? Оказывается, за этот "трансфер" в буквальном смысле слова заплатил каждый украинец.
Как и почему так получилось? Попытались разобраться в этой непростой схеме на примере завода "Эллада", который находится в Кропивницком.
25 марта 2021 года Хозяйственный суд Киева ликвидировал частное предприятие "Эллада" из группы "Креатив". 17 марта Хозсуд утвердил ликвидационный баланс ПАО "Креатив Групп" (обладавшее 100% ЧАО "Креатив"). На тот момент компания была банкротом уже три года.
Между тем активы "Эллады" скупила группа "Кернел" Андрея Веревского. Так, завод по переработке семян подсолнечника и производству масла в Кропивницком приобрел "Приднепровский маслоэкстракционный завод" (принадлежит "Кернелу").
Сейчас "Кернел" является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров подсолнечного масла. Группа предприятий поставляет свою продукцию 60 странам мира. Компании принадлежит 8% мирового рынка. Не трудно понять, что у ее владельца Веревского есть интерес к остальным маслоперерабатывающим заводам. Далее мы расскажем, каким образом эти предприятия можно "приобрести" фактически за копейки.
Главный землевладелец страны Андрей Веревский (входит в топ-15 самых богатых украинцев) через свое ООО "Финансовая компания "Скай" выкупил у "Дельта Банка" активы в виде "Ильичевский масложировой комбинат", "Одесский масложировой комбинат" и "ПКФ "Олир" ЛТД". 39 тыс. кв. м промышленной недвижимости стоили почти 5 млрд грн. Часть кредитов обанкротившегося банка принадлежала Национальному банку Украины и "Укрэксимбанку". Вероятно, суды помогли Веревскому существенно сэкономить на покупке активов.Так суд разрешил вместо почти 5 млрд выкупить предприятие только за 182 млн.
Примерно по такой же схеме группа "Кернел" Веревского приобрела активы в Кропивницком. Только в случае с возвратом денег за уже купленные заводы в Одесской области фигурировал НБУ, который не был против приобретения предприятий в 26 раз дешевле установленной суммы. В соглашении по "Элладе" фигурирует государственный "Ощадбанк".
Интересно, что еще в марте 2016 тогдашний глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявлял, что общий долг компании "Креатив" (на тот момент владельца "Эллады") перед "Ощадом" превышает 300 млн дол. Пышный не исключил, что часть задолженности компания не сможет покрыть даже залоговым имуществом Согласно судебным материалам, общая кредиторская задолженность составляла почти 7 млрд грн, в том числе 6,3 млрд грн - долг перед "Ощадбанком". Теперь эти долги списали и за эту выгодную для "Кернела" Веревского историю каждый из 38 млн украинцев не досчитается в собственном кармане примерно 165 гривен. И пока правоохранительные органы проверяют возможные случаи нанесения ущерба государству от деятельности "Ощадбанка", первый заместитель председателя НБУ Катя Рожкова декларирует миллионные зароботки и коллекцию часиков, стоимостью не в одну сотню долларов.
и чего ж это олия наша так подорожала ???? совпадение? не думаю...