Закон о выплатах 8 тыс. грн предпринимателям вступил в силу

Закон о предоставлении финансовой помощи в размере 8 тысяч гривен предпринимателям, которые вынуждены были остановить свою деятельность во время карантина, вступил в силу.

Как передает Цензор.НЕТ, Закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" 8 апреля был опубликован в газете "Голос Украины". Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, то есть с 9 апреля.

Согласно закону, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен.

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Кроме гарантированного государством помощи, ФЛП и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".

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Напомним, закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-IX Верховная Рада приняла 30 марта.