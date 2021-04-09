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Новини ДТП
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У Львові водій BMW X5 насмерть збив кур'єра Glovo на скутері, - поліція

У Львові водій BMW X5 насмерть збив кур'єра Glovo на скутері, - поліція

У Львові позашляховик BMW X5 насмерть збив водійку скутера служби доставки їжі Glovo. ДТП сталася на вул. Стуса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 квітня приблизно о 17:15 на вулиці Стуса у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль BMW, яким керував 27-річний житель Львова та скутер Suzuki під керуванням 58-річної львів’янки. Внаслідок ДТП скутеристка зазнала тілесних ушкоджень, від яких померла на місці події", - йдеться в повідомленні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Також дивіться: На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП: мотоцикліст загинув на місці, ще двох людей госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Поліція Львівщини закликає водіїв під час керування транспортними засобами ретельно дотримуватися усіх вимог Правил дорожнього руху, не перевищувати швидкості та стежити за дорогою. Водіїв двоколісного транспорту просять бути уважними на проїзній частині, а у темну пору доби - мати на одязі, а також на велосипедах, скутерах та мотоциклах світлоповертаючі елементи.

Автор: 

ДТП (4480) Львів (3087)


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Топ коментарі
+6
а як ви зрозуміли що винен водій бмв? чи у вас классова ненависть? чи ви з сєкти альтернативно обдарованих?
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09.04.2021 12:24
+2
Нет на БМВ Краза.Жалко
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09.04.2021 12:23
+2
для упоротых сразу оговорка - я никого не оправдываю, НО как водитель регулярно вилящий на дороге этих ГЛОВистов - не буду удивлен, что ДТП было по вине именно скутеристки, он ипочему-то решили, что могут объезжать люки\ямы даже не смотря по зеркалам и выпрыгивают в твою полосу (особенно велосипедисты). Хотя бмв-ист мог и в шашки заиграться. В любом случае следствие всё установит, но не нужно огульно поливать говном не знаю причин.
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09.04.2021 12:44
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Нет на БМВ Краза.Жалко
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09.04.2021 12:23 Відповісти
а як ви зрозуміли що винен водій бмв? чи у вас классова ненависть? чи ви з сєкти альтернативно обдарованих?
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09.04.2021 12:24 Відповісти
ды этож классика, здесь шаманы и эксперты которые определяют кто виновен - по запаху.
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09.04.2021 12:40 Відповісти
На Стуса є де розігнатися, особливо зверху від Сихова.
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09.04.2021 12:23 Відповісти
ты сам вообще понял, что написал?)))
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09.04.2021 12:40 Відповісти
58-и річна скутеристка Глово? нічого не наплутали?
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09.04.2021 12:34 Відповісти
Ну, один немытый и небритый перестанет возить вирус по квартирам.
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09.04.2021 12:34 Відповісти
27 лет и BMW X5 ))) отмажут мажора)))
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09.04.2021 12:34 Відповісти
и? х5 может быть как за 15$ так и за 115$ как ты определил, что он мажор? Я в 25 лет ездил на ауди а6 относительно свежей, которую купил за свои деньги. Сейчас с приходом рынка США - купить свежую хорошую машину можно вообще за копейки.
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09.04.2021 12:42 Відповісти
даааа)) и как же ты их в 25 лет заработал?)) непосильным трудом) вкалывал день и ночь наверно)))
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09.04.2021 12:44 Відповісти
разработчик Shopify (и не только), фрилансер с 16 лет.
понимаешь - так бывает.
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09.04.2021 12:46 Відповісти
Лаха Х5, которому 20 лет, можно и за 7$ купить. Заработать такие деньги не очень сложно, если живешь с родителями и нет жены и детей. В новости же не написали, какого года Х5 был.
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09.04.2021 12:53 Відповісти
об этом и речь))) но закомплексованые зациклены на "мажорах", ведь если им не дано зарабатывать деньги - значит никому.
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09.04.2021 13:40 Відповісти
"Сейчас с приходом рынка США - купить свежую хорошую машину можно вообще за копейки."
Какой махровый бред.
Хорошую свежую машину из США везти нет абсолютно никакого смысла - будет дороже, чем купить у нас.
Из США везут битки, ессно, не свежие, а БУ.
Вместе со стоимостью доставки, комиссионными посредникам, растаможкой и ремонтом - выходит обычная цена БУ автомобиля на нашем рынке (не забываем, что американец - битый). Выгоды для покупателя практически нет, если у покупателя нет своей автомастерской, конечно.
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09.04.2021 12:48 Відповісти
Не всегда. Если брали сами, смотрели на аукционе сами и ремонтировали тут сами, то в принципе можно сэкономить несколько штук баксов. А там уже и до новой из салона недалеко - да, еще КАСКО и налог ест 2-3 тысячи, но зато 3 года гарантии и никто в той тачке не сидел. Да и сейчас такие ставки на кредиты, что без проблем можно и формить на 3 года, чтобы покрыть те несколько тысяч переплаты.
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09.04.2021 13:09 Відповісти
Я говорил об американской тачке 1-2 года, с маленьким пробегом и небольшими повреждениями, когда есть 100% уверенность в тачке. Все остальное - это лотерея, и как в настоящей лотерее - шансы выиграть не очень)
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09.04.2021 13:13 Відповісти
- если ты обращаешься к проверенному посреднику который берет дороже - тебя не кинут

- если покупаешь машину с пометкой "Run and Drive" - то она ну никак не приедет с пробитым поддоном или отрыгнувшей коробкой. Сосед по гаражу так мазду 6 купил, "авось повезет" Ну и шо шо нет пометки "на ходу", приехала с пробитым поддоном и клином двигателя - не прокатило, теперь ходит рассказывает о разводняке и что США - плохо и лотерея.
- на любой площадке есть услуги инспектора, ты можешь заплатить 50-100$ дабы получить доп. фото\видео по интересующему авто, тебе его даже заведут или лично приедут стримом покажут (подороже).
- если ты обращаешься к хорошему посреднику то у него и хорошие подрядчики и машину выгрузят и загрузят как положено, без доп.повреждений.

p.s. никакой лотереи нет, что платишь - то и получаешь. Если не жмешь каждые 50$ то шанс получить то, что ты заказал и хороший по итогу вариант - приближаются к 100%.
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09.04.2021 13:25 Відповісти
"если ты обращаешься к проверенному посреднику который берет дороже - тебя не кинут"
Но в таком случае ты вряд-ли можешь выиграть хоть что-то по стоимости.
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10.04.2021 12:02 Відповісти
почему-то все поголовно считают, что покупая машину в США - обязательно должен быть какой-то выигрыш.... С чего вдруг? Кто вам всем эти мысли о мифической халяве заложил? Хороший "выигрыш" будет только у перекупов т.к. они берут максимально ушатанную (ибо они дешевые) и с большим пробегом и максимально дешево восстанавливают. Для себя ты врятли дрова будешь подбирать. А "выигрыш" будет в том, что ты покупаешь немного ударенную машину но с мелким пробегом, технически - новую, но такие варианты дороже и потому никакой выгоды по деньгам не получишь, зато получишь машину в лучшем состоянии и меньшим пробегом чем те, которые продают на местном рынке за теже деньги. Моя мне вышла дороже чем продают по месту, но у меня на много лучше вариант как по повреждению, так и пробегу\состоянию\комплектации. Вот и вся арихметика.
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11.04.2021 01:07 Відповісти
" обязательно должен быть какой-то выигрыш.... С чего вдруг?"

С того, что нет никакого другого обоснования так сильно заморачиваться, покупать кота в мешке (а если у тебя нет возможности осмотреть авто в США - это будет именно кот в мешке) и потом долго его ждать.
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11.04.2021 22:25 Відповісти
а дальше? дальше, что я написал? Или ты тоже по предложению читаешь? Тема закрыта.
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12.04.2021 02:28 Відповісти
до какой "новой" недалеко? Я привёз себе acura tlx, цена которой в салоне была 43$ с пробегом 10тыс (состояние новой) и легким ударом в водительскую дверь, под замену была сама дверь, крыло, 2 подушки (шторка и сидушка) и рихтовали порог (чуть примяло филенку). Вся силовая - на месте. Она мне обошлась более чем в два раза дешевле новой с салона, которую новой ты в принципе не купишь ибо её не продают. За эти деньги ты ничего лучше в этом сегменте с местного европейского металоллома ты и близко не купишь.
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09.04.2021 13:36 Відповісти
ну так, везти хєрзнаєзвідки є логіка, тіки якщо авто не продається на нашому ринку, або рідка!
везди цілу - це дебілізм, бо виходить дорожче ніж на місцевому рівні!
має економічний сенс тіки якщо то вгашений тотал і не треба мені фантастичних історій, які починають писати щоб переконати... по факту отримуємо побитий низ авто і погнуті ричаги бо авто переміщали навантажувачем, або тягли по землі тросом... по факту маємо ліхтарі, які по закону, треба міняти, по факту маємо непідлаштовані електронні прилади та радіо, по факту - не легко знайти запчастини, бо європейські не підходять тощо!
везти вдарену через економію 2 тисяч баксів - це такий самий дебілізм
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09.04.2021 16:12 Відповісти
емаё, ты реально какой-то тормоз, я на весь твой тупизм уже дал четкий ответ, расчехлись и почитай перед тем как прыгать за клавиатуру, не тупи! Экономист.
p.s. а потом другие после голосовалок удивляются, откуда у нас сколько тупых инфузорий.... ВОТ ЖЕ ОНИ! нет слов.
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09.04.2021 22:51 Відповісти
тормоз тут ти! витрачати гроші купуючи обісраний і вгашений в тотал хлам можуть тіки повні дебіли
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10.04.2021 08:53 Відповісти
дебіл, чому на авторіа чотири сторінки такого ж лайна, що ти привіз? бо чудова машина?
я бачу ти мазохіст - подобається демонструвати свою вроджену тупість?! )))
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10.04.2021 10:45 Відповісти
когда у тебя деньги есть только на ланос (и то не факт) и тебе нужно возить картошку на дачу и беспокоиться о том, соклкьо запчасти стоят - то ты никогда не поймешь почему люди покупают редкие машины. Тебе дебилу даже не буду объяснять, тебе не дано понять в чем разница между хорошей машиной и плохой. А машина - да, офигенная.
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10.04.2021 10:51 Відповісти
в якому місті твоє обісране відро рідке?
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10.04.2021 11:01 Відповісти
ххххх емаё, и ты посе этого удивляешь почему тебя называют тормозом? Да ты же сам выше написал, что "всего 4 страницы", забыл? У тебя мозг как у колибри реально. Та ты даже не слышал никогда о такой машине, не то шо видеть её, себя хоть не обманывай, иначе бы ты не писал весь этот бред зная хотябы каплю о том, что это иначе бы не возникали вопросы почему я её купил. Ты палишься на каждом шагу . ВОТ ЭТО ТОРМОЗ!!!)))))))
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10.04.2021 11:05 Відповісти
то ж де воно рідке, що тіки на авторіа виставлено 4 сторінки лайна?
чи вона ж настіки "рідка", наскіки "нова"?
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10.04.2021 11:07 Відповісти
вбей ланос в поиск, поймешь. я не знаю как ещё тебе объяснить. Да и не в машине дело, дело в том, на сколько редко мысля долетает до твоей пустой головы))) Даже не в машине... дело в тебе, тормоз!
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10.04.2021 11:09 Відповісти
дебіле, до чого тут твій ланос? це омріяна тобою машина?
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10.04.2021 11:11 Відповісти
неужели я ошибся и у тебя даже ланоса нет? ну прости.
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10.04.2021 11:12 Відповісти
то ж до чого ланос?

головна тема обговорення - вгашена акура тлс, яку ти купив і яка, як виявилося, жодного разу не рідка! а судячи з того, скіки цього гівна на авторіа - то не так вже і добре експлуатується
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10.04.2021 11:17 Відповісти
да, зачем же ты свой ланос купил?)))) ты же полный дебил, а я купил новую машину вдвое дешевле, с меньшими повреждениями, чем повредилась твоя голова при рождении. Не завидуй так явно, смешно.
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10.04.2021 10:46 Відповісти
я тобі відкрию невелику таємницю - "після дтп" та "стояла на помийці під відкритим небом і на неї срали" - це не "новая машина"!
зайди в автосалон та прозрій що таке "новая машина"
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10.04.2021 10:49 Відповісти
я не знаю октуда ты родом, но откуда я - на машины не срут и такие машины на помойках не продают))) Твой ланос продавался новым на помойке, обосраный уже с салона, успокойся ты уже, клоун
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10.04.2021 10:52 Відповісти
чого це тебе переклинуло на ланосі? до речі, в мене більше поваги до водіїв "ланосів" бо вони заробили на ці авто і чудово розуміють що власні доходи треба співвідносити з власними розходами тому їздять на авто які можуть собі дозволити!

на відміну від таких дебілів як ти, які на останні гроші купуть вгашені в тотал обісрані корита, а потім пускають пил в очі оточуючих намагаючись продемонструвати що вони не ніщеброди!
от тіки після першого ж вмикання червоного поворотника стає зрозуміло хто ти є на ділі
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10.04.2021 10:57 Відповісти
ооо, тексты становятся всё больше и больше, жопка то тлеет и тлеет. Мне уже даже просто любопытно когда у тея запас слов закончится, ведь явно видно, что запас там не особо большой))
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10.04.2021 10:59 Відповісти
важко читати довгі тексти? )) я підозрював що той хто купує обісране лайно тому важко зосереджуватись
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10.04.2021 11:04 Відповісти
смотри, я тебе помогу: ".... я пiдозрював, що той, хто купуе...."
Во, садись - ДВА, неуч))))
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10.04.2021 11:08 Відповісти
дебіл, зосередся на головній темі обговорення я розумію що це важко для тебе, але це - твоє обісране лайно, куплене на останні гроші в Америці
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10.04.2021 11:12 Відповісти
так ты и твоя пустая голова - головна тема обговорення, причем уже давно. Ты не заметил?
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10.04.2021 11:13 Відповісти
в сша така нова стартує з 37,500! де ти взяв 43?
ахахаха! альтернативно обдарований купив вгашене обісране лайно з пробігом за 43 там де нова коштує 37
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10.04.2021 09:00 Відповісти
ну тормоз))) само высмотрело ОТ 37.5 и тутже пишет откуда 43... это не сомтря на то, что писал выше сколкьо она мне обошлась. Но тормоза уже было не остановить.
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10.04.2021 10:40 Відповісти
"сли брали сами, смотрели на аукционе сами и ремонтировали тут сами, то в принципе можно сэкономить несколько штук баксов"

Это если вы между прочим оказались в США по другим вопросам и у вас появилось много времени для аукциона и вы автомеханик и вам не нуна помощь специалиста - да, возможно.

Но вы же понимаете, что это ситуация, реальная для 1 на миллион?
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10.04.2021 11:56 Відповісти
да-да, естественно, как же без этих тупых штампов под любой темой про авто из США))) а октуда ты все эти познания черпаешь, уважаемый? Небойсь сам привёз десяток машин из США?

Кто тебе вообще сказал, что США == дешево? Дешево было на старте и то, с оговорками!
Преимущество авто из США в том, что ты можешь купить машину с легкими повреждениями, мелким пробегом и чистой историей за теже деньги, что и старый металоллом местный. По "свежей" имеется ввиду ГОД ибо 2016+ для меня - свежая машина.

1) у нас на б\у рынке нет битков? да там 90% битков с крученными пробегами и убитыми по нашим дорогам
2) "выйдет дороже", чем что? Ты сейчас по низу рынка сравниваешь, где сидят теже битки из сша только купленные перекупами за копейки которые в хламину были разбиты и с китая собраны на гаражах с заглушками вместо безопасности? Удачи тебе в покупке!))))

p.s. простой пример, у тебя на руках 12тыс$ на дворе 2014 год и ты хочешь купить хонду аккорд, здесь ты можешь смотреть только аккорд-8 2008-10 года с пробегом 130тыс+ (крученый наверняка) с несколькими владельцами и наверяка битая, нужно проверять и отсеивать варианты. Появляется рынок США и за теже 12-13тыс (уже на номерах) ты можешь купить аккорд-9 2012-14 года (свежак на тот момент) с пробегом 20-30тыс км (реальных) с под одного владельца в состоянии новой машины, да - ударенная но ты знаешь точно КАК и качественно восстановишь всё. Ценник тотже. Дальше продолжать или ты сам додумашь вывод? Сейчас ситуация не поменялась.
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09.04.2021 13:18 Відповісти
у нас на ринку ти можешь одразу підлізти під авто і переконатися що вона вгашена, розвернутися і піти дивитися наступну!
везти з Америки авто, куплену по десятку фотографій - це альтернативна обдарованність
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09.04.2021 16:15 Відповісти
альтернативная обдарованность это тупить так как тупишь ты иб оя выше уже написал, что можно заказать инспектора который залезет и посмотрит, всё чт отебе нужно. Разница лишь в том, что под европейский металоллом даже лезть не нужнор, они все угашены, но ты конечно можешь покупать что хочешь, ланосов то в США нет.
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09.04.2021 22:48 Відповісти
та я зрозумів, що тобі подобаются обісрані вгашені в тотал помийки!
гроші твої - витрачай на що хочешь
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10.04.2021 08:54 Відповісти
да ладно, если будешь хорошо учиться в школе то возможно и у тебя появятся деньги на нормальную машину. Иди ты о ланосе мечтаешь?
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10.04.2021 10:31 Відповісти
ти ж нікого не обманешь своєю акурою тлх, всі чудово розуміють що ти неадекватний ніщеброд!
та ти, мабудь і сам це вже зрозумів по тій зневазі що тобі демонструють оточуючі автомобілісти!
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10.04.2021 10:54 Відповісти
дык я нигде и не написал шо я миллионер, да - я нищеброд)))) а ты - тормоз, что уже неодноратно доказал. Всё? ты успокоился?
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10.04.2021 10:57 Відповісти
ти не просто ніщеброд! ти ще й тупий ніщеброд! )))
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10.04.2021 10:59 Відповісти
ты опять всё перепутал... тупой тормоз это у нас ты, мы же уже определили...
p.s. емаё, как же с тобой сложно
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10.04.2021 11:11 Відповісти
бачишь, ти навіть не пам'ятаєшь що саме ми оприділили!
останнє на чому ми зупинились, що вгашені в тотал обісрані корчі купують виключно дебіли накшталт тебе
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10.04.2021 11:15 Відповісти
..но ведь я купил не обосраную и не вгашенную в тотал, а наоборот - хорошую машину, уже 20 раз написал тебе, ну ёмаё.... Из этого следует, что я не дебил. Но ты такой тупой, что продолжаешь себя переубеждать и одновременно успокаивать этими фантазиями.
не переживай, завтра до тебя дойдет мысль, возможно...
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10.04.2021 11:18 Відповісти
звичайно дебіл, то розумна людина купила б НОВУ машину в межах тих грошей, що в неї є!
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10.04.2021 11:21 Відповісти
нам очен ьважно ваше мнение, мы вам перезвоним позже))) КОгда ты уже там за новым ланосом пойдешь? Или ещё не сезон клубники?
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10.04.2021 11:33 Відповісти
люди гребут машины целыми контейнеровозами, и Украина входит в топ по импорту авто из США, самый крупный рынок авто в Украине, гребут и частники и перекупы (те самые дрова по низу рынка по которым ты судишь "выгодность"), но тут приходит "Борменталь вфывфывф" (или как там тебя) интернетный эксперт-экономист и рассказывает, что возить оказывается экономически не выгодно и что все кто покупает "по фоточкам" - обдарованные))))
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09.04.2021 23:01 Відповісти
так гребуть, що через місяць: "Продам машину, купляв для себе"
не демонструй свою тупість, бо навіть мені боляче на це дивитись
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10.04.2021 08:55 Відповісти
даже такой тупой как ты продолжает тупить, даже после того, как прочитал слово "перекуп". Емае, вот это тормоз, я не могу))))))
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10.04.2021 10:33 Відповісти
для упоротых сразу оговорка - я никого не оправдываю, НО как водитель регулярно вилящий на дороге этих ГЛОВистов - не буду удивлен, что ДТП было по вине именно скутеристки, он ипочему-то решили, что могут объезжать люки\ямы даже не смотря по зеркалам и выпрыгивают в твою полосу (особенно велосипедисты). Хотя бмв-ист мог и в шашки заиграться. В любом случае следствие всё установит, но не нужно огульно поливать говном не знаю причин.
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09.04.2021 12:44 Відповісти
судячи з того, на якому обісраному гівні ти їздишь - ти такий самий тупуватий, як деякі скутеристи
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10.04.2021 08:57 Відповісти
вот это у тебя пригорело, не завидуй так явно малыш
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10.04.2021 10:41 Відповісти
чому мені заздити? твоїй тупісті?! я вмію рахувати гроші
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10.04.2021 10:47 Відповісти
ну не знаю, чего же у тебя так жопка пригорела? Ты же тупой как бревно, иначе объяснить то, почему ты пишещь то, о чем я тутже выше уже разжевал и искренне не понимаешь чего тебя тормозом назвали... обиделся небось)))
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10.04.2021 10:56 Відповісти
я тіки бачу по твої неадекватним дописам, що пригоріло тобі, бо тобі в черговий раз вказали на твою тупість
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10.04.2021 10:58 Відповісти
ага, да, я помню, тупость в том, что купил хорошую машину. А то как ты горишь после того как тебя назвали тормозом (аргументированно) и продолжаешь дальше закапываться в говно - лишь подтверждает сказанное.
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10.04.2021 11:02 Відповісти
той хто купив "хорошую машину" не потребує постійного переконання в цьому, на відміну від тебе
а ти ще й розпісуєшься у власній тупісті
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10.04.2021 11:14 Відповісти
и кого же я переконую ? не тупи тормоз, ты хотябы один факт напиши, хватит уже в клоуна играться, как зеленский прям. ты в президенты часом не метишь? таких тормозов как ты нынче любят, тормоза голосуют за тормозов)))
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10.04.2021 11:15 Відповісти
чого це ти пригаєшь з теми на тему? зосередься! тема обговорення - твій вгашений корч
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10.04.2021 11:18 Відповісти
я не знаю шо ты там обсуждаешь в своей пустой голове, но уже давно темой обсуждения является твоя поврежденная при рождении голова, полистай выше, освежи память.
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10.04.2021 11:23 Відповісти
ладно, тебе мене втомив своєю тупістю
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10.04.2021 11:25 Відповісти
"ладно, тебе мене втомив своєю тупістю" ))))))))))))))))))
да, мене тай себе ты втомыв - не то слово!
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10.04.2021 11:34 Відповісти
Я б, на місці Дорожньої поліції, робив би регулярні рейди серед мопедистів - чи мають вони права та реєстрацію. Бо це вже стало загальновживаною практикою - на велосипед та мопед сідають люди, які навіть не знають ПДР для пішоходів. Деякі дивуються, "ащоправилаєякісь?"
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09.04.2021 12:54 Відповісти
Погибла чья-то мама или жена. Какая разница кто виновен .... полиция определит это. Разве вам будет спокойно если вы убьёте на дороге человека даже будучи правым ?
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09.04.2021 13:31 Відповісти
"Разве вам будет спокойно если вы убьёте на дороге человека даже будучи правым"

Конечно же нет.
Потому и бесит этот принцип многих велосипедистов-мопедистов "я рискую только своей жизнью, потому могу не соблюдать ПДД и проезжать перекрестки на красный".
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10.04.2021 12:10 Відповісти
Зная скутеристов глово есть оччень большая вероятность что виноват он, точнее она. Хотя тетке 58 лет, может она и вменяемая, это единственый аргумент в ползу скутера. Подростки на них весьма отмороженные. Одного буквально пару дней назад чуть на капот н посадил. Там большинство правил не знает в принципе. Многие тупо по газонам, дворам и детским площадкам ездят, чтоб сократить. Один такой по щам в мое дворе получил, как оказалось эти китайские скутеры разлетаются даже от хорошего пинка ногой, что уж говорить о столкновении с машиной.
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09.04.2021 13:35 Відповісти
Предлагаю декриминализовать ответственность водителей зарегестрированных транспортных средств за дтп на проезжой части с участием средств, не предназначеных для движения по дорогам общего пользования ( гироскутер, моноколесо, електросамокат, т.д.),кроме пьянки за рулём.
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09.04.2021 14:21 Відповісти
Вулиця Стуса небезпечна своїми відгалуженнями,що йдуть один за одним.Щойно їхав у другому ряді,секунда - і ти вже в крайньому правому з обов"язковим поворотом направо.А так як вона пряма,відремонтована,широка - то і їздять по ній швидко,і ти в цьому режимі теж женеш...
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09.04.2021 18:08 Відповісти
 
 