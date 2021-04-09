У Львові водій BMW X5 насмерть збив кур'єра Glovo на скутері, - поліція
У Львові позашляховик BMW X5 насмерть збив водійку скутера служби доставки їжі Glovo. ДТП сталася на вул. Стуса.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 квітня приблизно о 17:15 на вулиці Стуса у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль BMW, яким керував 27-річний житель Львова та скутер Suzuki під керуванням 58-річної львів’янки. Внаслідок ДТП скутеристка зазнала тілесних ушкоджень, від яких померла на місці події", - йдеться в повідомленні.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
Поліція Львівщини закликає водіїв під час керування транспортними засобами ретельно дотримуватися усіх вимог Правил дорожнього руху, не перевищувати швидкості та стежити за дорогою. Водіїв двоколісного транспорту просять бути уважними на проїзній частині, а у темну пору доби - мати на одязі, а також на велосипедах, скутерах та мотоциклах світлоповертаючі елементи.
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понимаешь - так бывает.
Какой махровый бред.
Хорошую свежую машину из США везти нет абсолютно никакого смысла - будет дороже, чем купить у нас.
Из США везут битки, ессно, не свежие, а БУ.
Вместе со стоимостью доставки, комиссионными посредникам, растаможкой и ремонтом - выходит обычная цена БУ автомобиля на нашем рынке (не забываем, что американец - битый). Выгоды для покупателя практически нет, если у покупателя нет своей автомастерской, конечно.
- если покупаешь машину с пометкой "Run and Drive" - то она ну никак не приедет с пробитым поддоном или отрыгнувшей коробкой. Сосед по гаражу так мазду 6 купил, "авось повезет" Ну и шо шо нет пометки "на ходу", приехала с пробитым поддоном и клином двигателя - не прокатило, теперь ходит рассказывает о разводняке и что США - плохо и лотерея.
- на любой площадке есть услуги инспектора, ты можешь заплатить 50-100$ дабы получить доп. фото\видео по интересующему авто, тебе его даже заведут или лично приедут стримом покажут (подороже).
- если ты обращаешься к хорошему посреднику то у него и хорошие подрядчики и машину выгрузят и загрузят как положено, без доп.повреждений.
p.s. никакой лотереи нет, что платишь - то и получаешь. Если не жмешь каждые 50$ то шанс получить то, что ты заказал и хороший по итогу вариант - приближаются к 100%.
Но в таком случае ты вряд-ли можешь выиграть хоть что-то по стоимости.
С того, что нет никакого другого обоснования так сильно заморачиваться, покупать кота в мешке (а если у тебя нет возможности осмотреть авто в США - это будет именно кот в мешке) и потом долго его ждать.
везди цілу - це дебілізм, бо виходить дорожче ніж на місцевому рівні!
має економічний сенс тіки якщо то вгашений тотал і не треба мені фантастичних історій, які починають писати щоб переконати... по факту отримуємо побитий низ авто і погнуті ричаги бо авто переміщали навантажувачем, або тягли по землі тросом... по факту маємо ліхтарі, які по закону, треба міняти, по факту маємо непідлаштовані електронні прилади та радіо, по факту - не легко знайти запчастини, бо європейські не підходять тощо!
везти вдарену через економію 2 тисяч баксів - це такий самий дебілізм
p.s. а потом другие после голосовалок удивляются, откуда у нас сколько тупых инфузорий.... ВОТ ЖЕ ОНИ! нет слов.
я бачу ти мазохіст - подобається демонструвати свою вроджену тупість?! )))
чи вона ж настіки "рідка", наскіки "нова"?
головна тема обговорення - вгашена акура тлс, яку ти купив і яка, як виявилося, жодного разу не рідка! а судячи з того, скіки цього гівна на авторіа - то не так вже і добре експлуатується
зайди в автосалон та прозрій що таке "новая машина"
на відміну від таких дебілів як ти, які на останні гроші купуть вгашені в тотал обісрані корита, а потім пускають пил в очі оточуючих намагаючись продемонструвати що вони не ніщеброди!
от тіки після першого ж вмикання червоного поворотника стає зрозуміло хто ти є на ділі
Во, садись - ДВА, неуч))))
ахахаха! альтернативно обдарований купив вгашене обісране лайно з пробігом за 43 там де нова коштує 37
Это если вы между прочим оказались в США по другим вопросам и у вас появилось много времени для аукциона и вы автомеханик и вам не нуна помощь специалиста - да, возможно.
Но вы же понимаете, что это ситуация, реальная для 1 на миллион?
Кто тебе вообще сказал, что США == дешево? Дешево было на старте и то, с оговорками!
Преимущество авто из США в том, что ты можешь купить машину с легкими повреждениями, мелким пробегом и чистой историей за теже деньги, что и старый металоллом местный. По "свежей" имеется ввиду ГОД ибо 2016+ для меня - свежая машина.
1) у нас на б\у рынке нет битков? да там 90% битков с крученными пробегами и убитыми по нашим дорогам
2) "выйдет дороже", чем что? Ты сейчас по низу рынка сравниваешь, где сидят теже битки из сша только купленные перекупами за копейки которые в хламину были разбиты и с китая собраны на гаражах с заглушками вместо безопасности? Удачи тебе в покупке!))))
p.s. простой пример, у тебя на руках 12тыс$ на дворе 2014 год и ты хочешь купить хонду аккорд, здесь ты можешь смотреть только аккорд-8 2008-10 года с пробегом 130тыс+ (крученый наверняка) с несколькими владельцами и наверяка битая, нужно проверять и отсеивать варианты. Появляется рынок США и за теже 12-13тыс (уже на номерах) ты можешь купить аккорд-9 2012-14 года (свежак на тот момент) с пробегом 20-30тыс км (реальных) с под одного владельца в состоянии новой машины, да - ударенная но ты знаешь точно КАК и качественно восстановишь всё. Ценник тотже. Дальше продолжать или ты сам додумашь вывод? Сейчас ситуация не поменялась.
везти з Америки авто, куплену по десятку фотографій - це альтернативна обдарованність
гроші твої - витрачай на що хочешь
та ти, мабудь і сам це вже зрозумів по тій зневазі що тобі демонструють оточуючі автомобілісти!
p.s. емаё, как же с тобой сложно
останнє на чому ми зупинились, що вгашені в тотал обісрані корчі купують виключно дебіли накшталт тебе
не переживай, завтра до тебя дойдет мысль, возможно...
не демонструй свою тупість, бо навіть мені боляче на це дивитись
а ти ще й розпісуєшься у власній тупісті
да, мене тай себе ты втомыв - не то слово!
Конечно же нет.
Потому и бесит этот принцип многих велосипедистов-мопедистов "я рискую только своей жизнью, потому могу не соблюдать ПДД и проезжать перекрестки на красный".