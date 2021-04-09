У Львові водій BMW X5 насмерть збив кур'єра Glovo на скутері, - поліція

У Львові позашляховик BMW X5 насмерть збив водійку скутера служби доставки їжі Glovo. ДТП сталася на вул. Стуса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 квітня приблизно о 17:15 на вулиці Стуса у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль BMW, яким керував 27-річний житель Львова та скутер Suzuki під керуванням 58-річної львів’янки. Внаслідок ДТП скутеристка зазнала тілесних ушкоджень, від яких померла на місці події", - йдеться в повідомленні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Поліція Львівщини закликає водіїв під час керування транспортними засобами ретельно дотримуватися усіх вимог Правил дорожнього руху, не перевищувати швидкості та стежити за дорогою. Водіїв двоколісного транспорту просять бути уважними на проїзній частині, а у темну пору доби - мати на одязі, а також на велосипедах, скутерах та мотоциклах світлоповертаючі елементи.