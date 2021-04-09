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Новини Агресія Росії проти України
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Генсек ОБСЄ Шмід закликала відвести озброєння і провести розмінування на Донбасі

Генсек ОБСЄ Шмід закликала відвести озброєння і провести розмінування на Донбасі

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід закликала російські збройні формування і сили ООС на Донбасі розвести сили і засоби, відвести озброєння і провести розмінування. Також необхідно забезпечити захист життя цивільного населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це генсек ОБСЄ заявила в інтерв'ю ТАСС.

"Я настійно закликаю всі сторони виконувати і повністю дотримуватися вже досягнутих домовленостей: розвести сили і засоби, відвести озброєння і провести розмінування, а також забезпечити захист життя цивільного населення і ключової цивільної інфраструктури", - сказала Хельга Шмід.

Вона також закликала до стриманості і негайної деескалації напруженості.

"Я також знову підкреслюю, що Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні повинен бути забезпечений безпечний, надійний і безперешкодний доступ на всій території країни для виконання її мандата", - додала вона.

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Шмід вважає, що узгодженим шляхом для вирішення конфлікту залишаються мінські угоди, що складаються з протоколу, меморандуму і комплексу заходів.

Автор: 

ОБСЄ (3509) Шмід Гельґа (22)


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Топ коментарі
+9
Украина уже отвела и что?Это вы плешимому говорите.
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09.04.2021 13:17
+7
и опять только Бубочка будет отводить и разминировать?
кстати:
а нафига разминировать?
минирование это - самая действенная ЗАЩИТА от НАСТУПЛЕНИЯ противника!
разминировать - приглашать врага к наступлению!
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09.04.2021 13:16
+5
Да срать ***** хотело на ее призывы. Готовиться убивать нужно любого кацапа.
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09.04.2021 13:17
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и опять только Бубочка будет отводить и разминировать?
кстати:
а нафига разминировать?
минирование это - самая действенная ЗАЩИТА от НАСТУПЛЕНИЯ противника!
разминировать - приглашать врага к наступлению!
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09.04.2021 13:16 Відповісти
Украина уже отвела и что?Это вы плешимому говорите.
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09.04.2021 13:17 Відповісти
Да срать ***** хотело на ее призывы. Готовиться убивать нужно любого кацапа.
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09.04.2021 13:17 Відповісти
Иди и сама разминируй...
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09.04.2021 13:17 Відповісти
был бы в Украине президент, послал бы нах, а так не знаю, что и ожидать, дно и гадко на душе.
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09.04.2021 13:21 Відповісти
"может тебе ещё на грудь насать, чтоб морем пахло?" - прокомментировал предложение генсека ОБСЕ представитель россии.
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09.04.2021 13:21 Відповісти
как отводить вс на своей территории?(((
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09.04.2021 13:23 Відповісти
Що вона(О) бовкнуло??? "Розвести сили і зброєння"? - дуже логічно, гуманно, а, головне просто, як два пальці обісцяти!. "Провести розмінування"? - це як у два прихлопа-три притопа!(якихось 20-25 років - яка ***** для обсє!). "Захистити життя цивільного населення" (що сусідку .рахнути...) - та цю ********** уже час номінувати на Нобелівську Премію Миру! "Негайна деескалація напруженості!" - як вірно і незаперечно бовкнуто - і не поспориш...
Але всеодно не "кумарить" - забула ще додати про "занепокоєння", "обурення" та "глибоке обурення" ... Пустопорожня **********, геть нінащо нездала і не потрібна, як все це обсє.
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09.04.2021 14:13 Відповісти
Ага, пусть идет и разминирует, русский снайпер её с привеликим удовольствием загасит и скажет что это украинский беспилотник
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09.04.2021 14:26 Відповісти
А ху.ца она соснуть не хочет? С какого это хера украинские войска должны уходить со своей территории?
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09.04.2021 14:52 Відповісти
Так усі і попи***** у різні боки, а потім міни почали знімати. Хоча не факт, українська влада і сама це може зробити. Кацапи при розведенні опиняться на ісконно ростовській області. Звиняйте, РУЗЬКИМ знов відступати нікуди, опять за жопою мОСЬКВА.
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09.04.2021 17:41 Відповісти
"Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать..." - Все стороны? Все стороны?! Подлая дрянь! Такая псевдонепредвзятость по обээсэйски...
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09.04.2021 17:54 Відповісти
 
 