Генсек ОБСЄ Шмід закликала відвести озброєння і провести розмінування на Донбасі
Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід закликала російські збройні формування і сили ООС на Донбасі розвести сили і засоби, відвести озброєння і провести розмінування. Також необхідно забезпечити захист життя цивільного населення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це генсек ОБСЄ заявила в інтерв'ю ТАСС.
"Я настійно закликаю всі сторони виконувати і повністю дотримуватися вже досягнутих домовленостей: розвести сили і засоби, відвести озброєння і провести розмінування, а також забезпечити захист життя цивільного населення і ключової цивільної інфраструктури", - сказала Хельга Шмід.
Вона також закликала до стриманості і негайної деескалації напруженості.
"Я також знову підкреслюю, що Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні повинен бути забезпечений безпечний, надійний і безперешкодний доступ на всій території країни для виконання її мандата", - додала вона.
Шмід вважає, що узгодженим шляхом для вирішення конфлікту залишаються мінські угоди, що складаються з протоколу, меморандуму і комплексу заходів.
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кстати:
а нафига разминировать?
минирование это - самая действенная ЗАЩИТА от НАСТУПЛЕНИЯ противника!
разминировать - приглашать врага к наступлению!
Але всеодно не "кумарить" - забула ще додати про "занепокоєння", "обурення" та "глибоке обурення" ... Пустопорожня **********, геть нінащо нездала і не потрібна, як все це обсє.