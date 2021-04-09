Генсек ОБСЄ Шмід закликала відвести озброєння і провести розмінування на Донбасі

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід закликала російські збройні формування і сили ООС на Донбасі розвести сили і засоби, відвести озброєння і провести розмінування. Також необхідно забезпечити захист життя цивільного населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це генсек ОБСЄ заявила в інтерв'ю ТАСС.

"Я настійно закликаю всі сторони виконувати і повністю дотримуватися вже досягнутих домовленостей: розвести сили і засоби, відвести озброєння і провести розмінування, а також забезпечити захист життя цивільного населення і ключової цивільної інфраструктури", - сказала Хельга Шмід.

Вона також закликала до стриманості і негайної деескалації напруженості.

"Я також знову підкреслюю, що Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні повинен бути забезпечений безпечний, надійний і безперешкодний доступ на всій території країни для виконання її мандата", - додала вона.

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Шмід вважає, що узгодженим шляхом для вирішення конфлікту залишаються мінські угоди, що складаються з протоколу, меморандуму і комплексу заходів.