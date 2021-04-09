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МЗС РФ про перенесення засідань ТКГ з Мінська: "Це гіпотетична дурість"

МЗС РФ про перенесення засідань ТКГ з Мінська:

Міністерство закордонних справ Росії вважає "дурістю" ідею української сторони про перенесення засідань ТКГ (Тристоронньої контактної групи) щодо Донбасу з Мінська. Такі заяви сприймаються як намагання Києва саботувати Мінські угоди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

"Це гіпотетична дурість, яку ми неодноразово чуємо від представників Києва в абсолютно різних областях. Це приблизно те ж саме, як заява прес-секретаря президента України про якусь українську російську мову. Це речі одного порядку", - зазначила Захарова.

За її словами, представники України вже пропонували перенести переговори до Швеції чи Польщі. При цьому в рамках самої ТКГ тема перенесення не обговорюється, а сама перспектива переходу до очних засідань через пандемію виглядає "досить туманно".

Захарова розцінює ініціативу Києва перенести засідання ТКГ як нібито намір зірвати виконання зобов'язань по врегулюванню конфлікту "на основі прямого діалогу з Донецьком і Луганськом".

Також читайте: Кравчук пропонує перенести засідання ТКГ з Білорусі до Польщі

"Це відвертий саботаж раніше досягнутих домовленостей", - додала вона.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр Олексій Резніков заявив, що Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Автор: 

МЗС рф (964) Захарова Марія (358) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+19
Геополитическая глупость- это терпеть постоянное быкование козломордых.
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09.04.2021 13:25
+12
МИД РФ о переносе заседаний ТКГ из Минска: "Это гипотетическая глупость" - Цензор.НЕТ 9740
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09.04.2021 13:32
+10
МИД РФ о переносе заседаний ТКГ из Минска: "Это гипотетическая глупость" - Цензор.НЕТ 9629
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09.04.2021 13:33
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а путєн - фактичне *****
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09.04.2021 13:23 Відповісти
МИД РФ о переносе заседаний ТКГ из Минска: "Это гипотетическая глупость" - Цензор.НЕТ 9629
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09.04.2021 13:33 Відповісти
Геополитическая глупость- это терпеть постоянное быкование козломордых.
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09.04.2021 13:25 Відповісти
Вова Х..ловый обнуленный оби"рався (политическая идиома сарказм неологизм гипербола). эти выбл..ки кацапские фашисты мечтают чтобы прямо в Мавзолее заседали....
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09.04.2021 13:29 Відповісти
х#ловская конюшня "мид рф" мироточит "непадетски". крысу загнали в угол, и она огрызается.
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09.04.2021 13:30 Відповісти
МИД РФ о переносе заседаний ТКГ из Минска: "Это гипотетическая глупость" - Цензор.НЕТ 9740
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09.04.2021 13:32 Відповісти
Дійсно , в розумінні Кремля, навіщо. Для ФСБ КГБ Білорусі в кожній кімнаті для перемовин, де радиться українська делегація, поставили прослушку. В готельних номерах також. Всі перемовини по буть якому зв"язку фіксуються. А ось в Польщі, чи іншій державі такого не буде. Перенести перемовини для України необхідно. Чому б не Литва? Латвія? Фінляндія?
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09.04.2021 13:34 Відповісти
Раз москалі - проти - значиться точно треба переносити
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09.04.2021 13:43 Відповісти
Рождение Ху...йла - это родительская ошибка с отклонениями от соответствия количества хромосом
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09.04.2021 13:37 Відповісти
Этим российским дебилам уже 100 раз сказали что никто ни о чем с марионетками парашниками ЛДНР договариватся не собирается, а они снова свою песню с бодуна блеят )))
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09.04.2021 13:42 Відповісти
Мінськ, це якесь святе, сакральне місце? Це не гора Голгофа, хто бажав домовитись, той і по телефону домовиться, а хто ні, тому хоч Мінськ, хоч Каїр... Самого змісту від цих зустрічей не має, от у чому проблема. З кацапами можно домовитись тільки у Нюрнберзі, коли ці неофашисти на лаві підсудних будуть сидіти.
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09.04.2021 13:44 Відповісти
Да,да,да. Все не глупость, что делает и говорит параша. По их версии любить парашу, это патриотизм, а любить Украину, это, обязательно, национализм фашизм и т.п. Рашисты, погруженные в свою шизофрению, не способны адекватно оценить насколько они абсурдны и омерзительны для всего здравомыслящего человечества. Им все невдомек, почему "все против нас ополчились", да потому, что вы, моральные уроды, постоянно лезете в чужие страны для навязывания своих порядков и бредовых идей.
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09.04.2021 13:53 Відповісти
Вести перемовини з країною де президент вбивця глупо.
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09.04.2021 13:54 Відповісти
А які можуть буть переговори на фактично окупованій Росією, території Білорусі? Вони-б, ще, Тирасполь, Цхінвалі чи Сімферополь запропонували...
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09.04.2021 14:02 Відповісти
Есть же российский русский, в котором кофе среднего рода? Почему бы не быть при этом истинному русскому - украинскому русскому, в котором кофе мужского рода?
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09.04.2021 14:11 Відповісти
Гипотетической дуростью была вообще проводить эти форумы в одной из " автономных реПубликах РФ" Минск это рашен губерния с особыми полномочиями, не известно ( хотя почему , известно) где их больше в Чечне или в Беларуси. Такие переговоры обычно проводят в нейтральных странах ( хотя бы по статусу) для примера это могли бы быть Швеция, Финляндия, Австрия, Швейцария. Но Украина на это согласие дала.. и это теперь уже и наша головная боль. Хотя нет ничего вечного, был там, перенесли в другое место из за не легитимности тамошнего председателя колхоза.
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09.04.2021 14:23 Відповісти
Минск как и вся Белоруссия уже зашкварены после репрессий Луки против мирных демонстрантов.Это уже такой же петушыный угол как и рашка.Ехать туда на переговоры это действительно глупость.
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09.04.2021 14:58 Відповісти
чаво-чаво?
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09.04.2021 15:09 Відповісти
гипотетическая глупость...... это ваше существование!!! вЫ должны разлететься на куски и чтобы все забыли о вашем существовании!!!!
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09.04.2021 16:12 Відповісти
Баба Яга завжди буде проти.
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09.04.2021 16:58 Відповісти
Звичайно дурня. Куди тепер ФСБ везти апаратуру прослуховування?
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09.04.2021 17:36 Відповісти
*********, орда азиопская, свои оценки можете засунуть себе в джопу.


вы по жизни тупые, агрессивные азиопские дикари, не вам, кацапо-орда, судить о тупости других. пшли вон, убогие.

МЗС РФ про перенесення засідань ТКГ з Мінська: "Це гіпотетична дурість" - Цензор.НЕТ 1017
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09.04.2021 20:17 Відповісти
Кто обзывается, тот так и называется
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11.04.2021 10:39 Відповісти
 
 