МЗС РФ про перенесення засідань ТКГ з Мінська: "Це гіпотетична дурість"

Міністерство закордонних справ Росії вважає "дурістю" ідею української сторони про перенесення засідань ТКГ (Тристоронньої контактної групи) щодо Донбасу з Мінська. Такі заяви сприймаються як намагання Києва саботувати Мінські угоди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

"Це гіпотетична дурість, яку ми неодноразово чуємо від представників Києва в абсолютно різних областях. Це приблизно те ж саме, як заява прес-секретаря президента України про якусь українську російську мову. Це речі одного порядку", - зазначила Захарова.

За її словами, представники України вже пропонували перенести переговори до Швеції чи Польщі. При цьому в рамках самої ТКГ тема перенесення не обговорюється, а сама перспектива переходу до очних засідань через пандемію виглядає "досить туманно".

Захарова розцінює ініціативу Києва перенести засідання ТКГ як нібито намір зірвати виконання зобов'язань по врегулюванню конфлікту "на основі прямого діалогу з Донецьком і Луганськом".

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"Це відвертий саботаж раніше досягнутих домовленостей", - додала вона.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр Олексій Резніков заявив, що Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську.