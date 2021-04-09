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МИД РФ о переносе заседаний ТКГ из Минска: "Это гипотетическая глупость"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

МИД РФ о переносе заседаний ТКГ из Минска: "Это гипотетическая глупость"

Министерство иностранных дел России считает "глупостью" идею украинской стороны о переносе заседаний ТКГ (Трехсторонней контактной группы) по Донбассу из Минска. Такие заявления воспринимаются как попытка Киева саботировать минские соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях. Это примерно то же самое, как заявление пресс-секретаря президента Украины о некоем украинском русском языке. Это одного порядка вещи", - отметила Захарова.

По ее словам, представители Украины уже предлагали перенести переговоры в Швецию или Польшу. При этом в рамках самой ТКГ тема переноса не обсуждается, а сама перспектива перехода к очным заседаниям из-за пандемии выглядит "достаточно туманно".

Захарова расценивает инициативу Киева перенести заседания ТКГ как якобы намерение сорвать выполнение обязательств по урегулированию конфликта "на основе прямого диалога с Донецком и Луганском".

"Это откровенный саботаж ранее достигнутых договоренностей", - добавила она.

Напомним, ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кравчук предлагает перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу
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Топ комментарии
+19
Геополитическая глупость- это терпеть постоянное быкование козломордых.
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09.04.2021 13:25
+12
МИД РФ о переносе заседаний ТКГ из Минска: "Это гипотетическая глупость" - Цензор.НЕТ 9740
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09.04.2021 13:32
+10
МИД РФ о переносе заседаний ТКГ из Минска: "Это гипотетическая глупость" - Цензор.НЕТ 9629
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09.04.2021 13:33
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а путєн - фактичне *****
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09.04.2021 13:23 Ответить
МИД РФ о переносе заседаний ТКГ из Минска: "Это гипотетическая глупость" - Цензор.НЕТ 9629
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09.04.2021 13:33 Ответить
Геополитическая глупость- это терпеть постоянное быкование козломордых.
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09.04.2021 13:25 Ответить
Вова Х..ловый обнуленный оби"рався (политическая идиома сарказм неологизм гипербола). эти выбл..ки кацапские фашисты мечтают чтобы прямо в Мавзолее заседали....
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09.04.2021 13:29 Ответить
х#ловская конюшня "мид рф" мироточит "непадетски". крысу загнали в угол, и она огрызается.
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09.04.2021 13:30 Ответить
МИД РФ о переносе заседаний ТКГ из Минска: "Это гипотетическая глупость" - Цензор.НЕТ 9740
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09.04.2021 13:32 Ответить
Дійсно , в розумінні Кремля, навіщо. Для ФСБ КГБ Білорусі в кожній кімнаті для перемовин, де радиться українська делегація, поставили прослушку. В готельних номерах також. Всі перемовини по буть якому зв"язку фіксуються. А ось в Польщі, чи іншій державі такого не буде. Перенести перемовини для України необхідно. Чому б не Литва? Латвія? Фінляндія?
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09.04.2021 13:34 Ответить
МИД РФ о переносе заседаний ТКГ из Минска: "Это гипотетическая глупость" - Цензор.НЕТ 3627Раз москалі - проти - значиться точно треба переносити МИД РФ о переносе заседаний ТКГ из Минска: "Это гипотетическая глупость" - Цензор.НЕТ 9609
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09.04.2021 13:43 Ответить
Рождение Ху...йла - это родительская ошибка с отклонениями от соответствия количества хромосом
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09.04.2021 13:37 Ответить
Этим российским дебилам уже 100 раз сказали что никто ни о чем с марионетками парашниками ЛДНР договариватся не собирается, а они снова свою песню с бодуна блеят )))
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09.04.2021 13:42 Ответить
Мінськ, це якесь святе, сакральне місце? Це не гора Голгофа, хто бажав домовитись, той і по телефону домовиться, а хто ні, тому хоч Мінськ, хоч Каїр... Самого змісту від цих зустрічей не має, от у чому проблема. З кацапами можно домовитись тільки у Нюрнберзі, коли ці неофашисти на лаві підсудних будуть сидіти.
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09.04.2021 13:44 Ответить
Да,да,да. Все не глупость, что делает и говорит параша. По их версии любить парашу, это патриотизм, а любить Украину, это, обязательно, национализм фашизм и т.п. Рашисты, погруженные в свою шизофрению, не способны адекватно оценить насколько они абсурдны и омерзительны для всего здравомыслящего человечества. Им все невдомек, почему "все против нас ополчились", да потому, что вы, моральные уроды, постоянно лезете в чужие страны для навязывания своих порядков и бредовых идей.
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09.04.2021 13:53 Ответить
Вести перемовини з країною де президент вбивця глупо.
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09.04.2021 13:54 Ответить
А які можуть буть переговори на фактично окупованій Росією, території Білорусі? Вони-б, ще, Тирасполь, Цхінвалі чи Сімферополь запропонували...
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09.04.2021 14:02 Ответить
Есть же российский русский, в котором кофе среднего рода? Почему бы не быть при этом истинному русскому - украинскому русскому, в котором кофе мужского рода?
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09.04.2021 14:11 Ответить
Гипотетической дуростью была вообще проводить эти форумы в одной из " автономных реПубликах РФ" Минск это рашен губерния с особыми полномочиями, не известно ( хотя почему , известно) где их больше в Чечне или в Беларуси. Такие переговоры обычно проводят в нейтральных странах ( хотя бы по статусу) для примера это могли бы быть Швеция, Финляндия, Австрия, Швейцария. Но Украина на это согласие дала.. и это теперь уже и наша головная боль. Хотя нет ничего вечного, был там, перенесли в другое место из за не легитимности тамошнего председателя колхоза.
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09.04.2021 14:23 Ответить
Минск как и вся Белоруссия уже зашкварены после репрессий Луки против мирных демонстрантов.Это уже такой же петушыный угол как и рашка.Ехать туда на переговоры это действительно глупость.
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09.04.2021 14:58 Ответить
чаво-чаво?
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09.04.2021 15:09 Ответить
гипотетическая глупость...... это ваше существование!!! вЫ должны разлететься на куски и чтобы все забыли о вашем существовании!!!!
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09.04.2021 16:12 Ответить
Баба Яга завжди буде проти.
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09.04.2021 16:58 Ответить
Звичайно дурня. Куди тепер ФСБ везти апаратуру прослуховування?
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09.04.2021 17:36 Ответить
*********, орда азиопская, свои оценки можете засунуть себе в джопу.


вы по жизни тупые, агрессивные азиопские дикари, не вам, кацапо-орда, судить о тупости других. пшли вон, убогие.

МЗС РФ про перенесення засідань ТКГ з Мінська: "Це гіпотетична дурість" - Цензор.НЕТ 1017
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09.04.2021 20:17 Ответить
Кто обзывается, тот так и называется
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11.04.2021 10:39 Ответить
 
 