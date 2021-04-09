МИД РФ о переносе заседаний ТКГ из Минска: "Это гипотетическая глупость"

Министерство иностранных дел России считает "глупостью" идею украинской стороны о переносе заседаний ТКГ (Трехсторонней контактной группы) по Донбассу из Минска. Такие заявления воспринимаются как попытка Киева саботировать минские соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях. Это примерно то же самое, как заявление пресс-секретаря президента Украины о некоем украинском русском языке. Это одного порядка вещи", - отметила Захарова.

По ее словам, представители Украины уже предлагали перенести переговоры в Швецию или Польшу. При этом в рамках самой ТКГ тема переноса не обсуждается, а сама перспектива перехода к очным заседаниям из-за пандемии выглядит "достаточно туманно".

Захарова расценивает инициативу Киева перенести заседания ТКГ как якобы намерение сорвать выполнение обязательств по урегулированию конфликта "на основе прямого диалога с Донецком и Луганском".

"Это откровенный саботаж ранее достигнутых договоренностей", - добавила она.

Напомним, ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кравчук предлагает перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу