Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП
Під час робочої поїздки на Донбас Президент України Володимир Зеленський провів ніч у місцях дислокації військовослужбовців на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
У п'ятницю президент відвідав позиції на передньому краї оборони. На цих позиціях у ході загострення ситуації загинули і дістали поранення українські військовослужбовці.
Глава держави поспілкувався із захисниками і вручив їм нагороди.
"Щодня ви проявляєте патріотизм і самовідданість, захищаючи Україну. Бережіть себе", - сказав Зеленський.
Президент і військовослужбовці вшанували пам'ять героїв, які віддали свої життя за Україну.
Нагадаємо, вчора Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/ihor108/status/1379368241512988674/photo/1
Придумали её, ещё в Приднестровье.
Работает безотказно. Но! Но, только при наличии холостых патронов.
А граната, да, летит легко на 130-150 м.
Офис президента написал: Зеленский был на передовой.
Он реально был на передовой?
Окопы там, огневые точки, враг в полу километре, пули свистят.
Не, на фото видно вот, что он в окопе. Вроде как и передовая.
С другой стороны, окоп по пояс и земля свежая. Непонятно.
Актор кажете?Ну,ну
https://twitter.com/A_Traxel/status/1380217810882793477
теперь есть чем повестки перебить? или еще раз надо переночевать ?
Там же ни слова правды!
И что? Для чего он туда ездил, чтоб провести там ночь и опять начать пытаться заглянуть в глаз убийце?
Защитная керамическая плитка в плитоноске отсутствует.
Я понимаю. Тяжело носить говно в памперсе, а с плитой, вааааще невозможно.