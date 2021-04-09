Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП

Під час робочої поїздки на Донбас Президент України Володимир Зеленський провів ніч у місцях дислокації військовослужбовців на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У п'ятницю президент відвідав позиції на передньому краї оборони. На цих позиціях у ході загострення ситуації загинули і дістали поранення українські військовослужбовці.

Глава держави поспілкувався із захисниками і вручив їм нагороди.

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"Щодня ви проявляєте патріотизм і самовідданість, захищаючи Україну. Бережіть себе", - сказав Зеленський.

Президент і військовослужбовці вшанували пам'ять героїв, які віддали свої життя за Україну.

Нагадаємо, вчора Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки.