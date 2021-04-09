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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП

Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП

Під час робочої поїздки на Донбас Президент України Володимир Зеленський провів ніч у місцях дислокації військовослужбовців на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У п'ятницю президент відвідав позиції на передньому краї оборони. На цих позиціях у ході загострення ситуації загинули і дістали поранення українські військовослужбовці.

Глава держави поспілкувався із захисниками і вручив їм нагороди.

Читайте: Зеленський: представники влади повинні регулярно відвідувати позиції ЗСУ на Донбасі

"Щодня ви проявляєте патріотизм і самовідданість, захищаючи Україну. Бережіть себе", - сказав Зеленський.

Президент і військовослужбовці вшанували пам'ять героїв, які віддали свої життя за Україну.

Нагадаємо, вчора Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+15
Пэт Люра@Pet_lyra· 4 ч

Офис президента написал: Зеленский был на передовой.
Он реально был на передовой?
Окопы там, огневые точки, враг в полу километре, пули свистят.
Не, на фото видно вот, что он в окопе. Вроде как и передовая.
С другой стороны, окоп по пояс и земля свежая. Непонятно.

Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 1075
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09.04.2021 14:12
+15
Трохи правди про хлопця в шоломі..

Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 8107
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09.04.2021 14:14
+15
Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 8548
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09.04.2021 14:17
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09.04.2021 14:12 Відповісти
Трохи правди про хлопця в шоломі..

Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 8107
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09.04.2021 14:14 Відповісти
Той, кого цитують порохоботи - в центрі
Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 6852
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09.04.2021 14:16 Відповісти
Нагадаю. Зебіли вибрали головнокомадуючим дезертира

https://twitter.com/ihor108/status/1379368241512988674/photo/1
Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 7808
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09.04.2021 14:20 Відповісти
Ось чому цей російський троль не забанений?! Чому у нього такі привілеї на Цензорі?!
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09.04.2021 14:22 Відповісти
а ну нагадай хто там в центрі?
Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП - Цензор.НЕТ 2942
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09.04.2021 14:22 Відповісти
80м - радиус кидка гранаты? #!#ять, ты, *****, на 40 хоть попробуй докинь, Геракл херов. Позор отца.
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09.04.2021 14:59 Відповісти
Для дальнего метания ручных гранат, существует, специальная насадка, на ствол.
Придумали её, ещё в Приднестровье.
Работает безотказно. Но! Но, только при наличии холостых патронов.
А граната, да, летит легко на 130-150 м.
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10.04.2021 23:07 Відповісти
Герой!!!
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09.04.2021 14:19 Відповісти
ну держись, Донбасс.
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09.04.2021 14:12 Відповісти
Пэт Люра@Pet_lyra· 4 ч

Офис президента написал: Зеленский был на передовой.
Он реально был на передовой?
Окопы там, огневые точки, враг в полу километре, пули свистят.
Не, на фото видно вот, что он в окопе. Вроде как и передовая.
С другой стороны, окоп по пояс и земля свежая. Непонятно.

Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 1075
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09.04.2021 14:12 Відповісти
***,ну чому і завжди то виглядає не айс,а в тактичному полу-військовму одязі так зовсім має @б@ло плаксиво сєрущєго хазанова
Актор кажете?Ну,ну
Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 5009
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09.04.2021 14:15 Відповісти
дивитись зі звуком. Гг

https://twitter.com/A_Traxel/status/1380217810882793477
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09.04.2021 14:16 Відповісти
блин, ну что его там прикопать никто не мог?
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09.04.2021 14:29 Відповісти
Ну те що окоп по пояс людині з 1.6 м то таке. В 2016 році саме так і було на 0. Кожен потім вкопувались як міг! Мені цікаво звідки землі стільки накопали з окопах по пояс і що робить "ця безсмертна людина" не в окопі, чия рука в кадрі
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09.04.2021 15:03 Відповісти
Терміново орден цьому герою!
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09.04.2021 14:13 Відповісти
Шаурму!
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09.04.2021 14:15 Відповісти
Даже скажу кудой ту шаурму запритулить....
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09.04.2021 14:44 Відповісти
...жисть похожа на кіно студії Довженка

Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 7379
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09.04.2021 14:13 Відповісти
Невже війну зупинив?
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09.04.2021 14:14 Відповісти
Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 4641
Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 2161
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09.04.2021 14:15 Відповісти
Люля кебаб, сыр фета, помидорки с соусом, листья слата, кинза, петрушка, красное вино...
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09.04.2021 14:44 Відповісти
Молодец. Конечно его сейчас начнут ругать( и хаять). Но поступок достойный.
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09.04.2021 14:15 Відповісти
Який «поступок»?
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09.04.2021 14:23 Відповісти
Цікаво спостерігати як вата виступає за Зеленського))) кацап! Путін *****!
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09.04.2021 14:24 Відповісти
Достойный чего? Какой толк от того что оно провело там ночь? Солдатам головная боль что с ним няньчались и охраняли? Там скорее всего такой кипишь в радиусе пару десятков км был. Какой толк от этого его визита? Когда солдаты, которые непосредственно в эпицентре его визита были, посмотрят на все это шоу изнутри, думаете их боевой дух поднимется или их затошнит?
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09.04.2021 14:24 Відповісти
ночь была жаркая..
Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 131
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09.04.2021 14:16 Відповісти
Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 8548
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09.04.2021 14:17 Відповісти
Десь На третій лінії оборони, серед ментів...
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09.04.2021 14:18 Відповісти
Якщо так регулярно на передову їздити то до кінця каденції будуть всі підстави отримати УБД.
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09.04.2021 14:19 Відповісти
Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП - Цензор.НЕТ 5108
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09.04.2021 14:25 Відповісти
да , и в разведку сходил за линию фронта , и языка привёл из генштаба расии (но это не точно)
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09.04.2021 14:23 Відповісти
сорри, а в каком именно месте ночь провел? в Северодонецке? или к Харькову поближе?
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09.04.2021 14:24 Відповісти
У Авакова на даче. Там же и окопы для фоток вырыли!
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09.04.2021 14:27 Відповісти
це не він втратив?
Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП - Цензор.НЕТ 11
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09.04.2021 14:25 Відповісти
На чужой каравай, не разевай.
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09.04.2021 16:06 Відповісти
Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП - Цензор.НЕТ 2341
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09.04.2021 14:30 Відповісти
хм.. по логике вещей на днях должен быть создан добробат "Слуга народа" - и именно из слуг с ВР, КМ, ОП и других достойных представителей эстрадно-циркового жанра...Комбатом будет Зе
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09.04.2021 14:32 Відповісти
Зелене, нице, сцикливе ніщо! Пусте місце!
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09.04.2021 14:43 Відповісти
Тяжёлая ночка без Мандель?
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09.04.2021 14:44 Відповісти
С кем " провел ночь..."?
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09.04.2021 14:46 Відповісти
С памперсами!
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09.04.2021 15:24 Відповісти
Зеленский провёл ночь на Донбассе и теперь обязан на нём жениться
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09.04.2021 14:51 Відповісти
Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП - Цензор.НЕТ 467
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09.04.2021 15:04 Відповісти
ну все...уже 3 или 4 УБД на кармане...
теперь есть чем повестки перебить? или еще раз надо переночевать ?
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09.04.2021 15:05 Відповісти
Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП - Цензор.НЕТ 8376
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09.04.2021 15:15 Відповісти
Скока роялей загубил и не счесть.
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09.04.2021 16:04 Відповісти
Он поехал в памперсе ода без него.Четырижде уклонист что там делает я неплох.Мама Рима с горшком возле него стоит.Позор Украинцам что такое недоделанное выбрали.Ведь были патриоты Украинцы такие как Гриценко но он не наворовал миллиарды ваших денег поэтому не смог противостоять вранью козломордых и метвечукив. Эта мразь въелась в тело Украины похлеще шизофреника *****
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09.04.2021 15:05 Відповісти
А зачем печатать инфу от ОП?
Там же ни слова правды!
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09.04.2021 15:26 Відповісти
Зеленский провел ночь на Донбассе

И что? Для чего он туда ездил, чтоб провести там ночь и опять начать пытаться заглянуть в глаз убийце?
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09.04.2021 15:50 Відповісти
В очередной раз))))
Защитная керамическая плитка в плитоноске отсутствует.
Я понимаю. Тяжело носить говно в памперсе, а с плитой, вааааще невозможно.
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10.04.2021 23:11 Відповісти
ой зрадазрадазрада.
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11.04.2021 02:52 Відповісти
 
 