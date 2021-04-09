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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП

Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП

Во время рабочей поездки на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации военнослужащих на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В пятницу президент посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях в ходе обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие.

Глава государства пообщался с защитниками и вручил им награды.

"Ежедневно вы проявляете патриотизм и самоотверженность, защищая Украину. Берегите себя", – сказал Зеленский.

Президент и военнослужащие почтили память героев, отдавших свои жизни за Украину.

Напомним, вчера Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+15
Пэт Люра@Pet_lyra· 4 ч

Офис президента написал: Зеленский был на передовой.
Он реально был на передовой?
Окопы там, огневые точки, враг в полу километре, пули свистят.
Не, на фото видно вот, что он в окопе. Вроде как и передовая.
С другой стороны, окоп по пояс и земля свежая. Непонятно.

Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 1075
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09.04.2021 14:12
+15
Трохи правди про хлопця в шоломі..

Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 8107
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09.04.2021 14:14
+15
Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 8548
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09.04.2021 14:17
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09.04.2021 14:12 Ответить
Трохи правди про хлопця в шоломі..

Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 8107
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09.04.2021 14:14 Ответить
Той, кого цитують порохоботи - в центрі
Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 6852
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09.04.2021 14:16 Ответить
Нагадаю. Зебіли вибрали головнокомадуючим дезертира

https://twitter.com/ihor108/status/1379368241512988674/photo/1
Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 7808
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09.04.2021 14:20 Ответить
Ось чому цей російський троль не забанений?! Чому у нього такі привілеї на Цензорі?!
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09.04.2021 14:22 Ответить
а ну нагадай хто там в центрі?
Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП - Цензор.НЕТ 2942
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09.04.2021 14:22 Ответить
80м - радиус кидка гранаты? #!#ять, ты, *****, на 40 хоть попробуй докинь, Геракл херов. Позор отца.
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09.04.2021 14:59 Ответить
Для дальнего метания ручных гранат, существует, специальная насадка, на ствол.
Придумали её, ещё в Приднестровье.
Работает безотказно. Но! Но, только при наличии холостых патронов.
А граната, да, летит легко на 130-150 м.
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10.04.2021 23:07 Ответить
Герой!!!
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09.04.2021 14:19 Ответить
ну держись, Донбасс.
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09.04.2021 14:12 Ответить
Пэт Люра@Pet_lyra· 4 ч

Офис президента написал: Зеленский был на передовой.
Он реально был на передовой?
Окопы там, огневые точки, враг в полу километре, пули свистят.
Не, на фото видно вот, что он в окопе. Вроде как и передовая.
С другой стороны, окоп по пояс и земля свежая. Непонятно.

Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 1075
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09.04.2021 14:12 Ответить
***,ну чому і завжди то виглядає не айс,а в тактичному полу-військовму одязі так зовсім має @б@ло плаксиво сєрущєго хазанова
Актор кажете?Ну,ну
Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 5009
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09.04.2021 14:15 Ответить
дивитись зі звуком. Гг

https://twitter.com/A_Traxel/status/1380217810882793477
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09.04.2021 14:16 Ответить
блин, ну что его там прикопать никто не мог?
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09.04.2021 14:29 Ответить
Ну те що окоп по пояс людині з 1.6 м то таке. В 2016 році саме так і було на 0. Кожен потім вкопувались як міг! Мені цікаво звідки землі стільки накопали з окопах по пояс і що робить "ця безсмертна людина" не в окопі, чия рука в кадрі
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09.04.2021 15:03 Ответить
Терміново орден цьому герою!
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09.04.2021 14:13 Ответить
Шаурму!
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09.04.2021 14:15 Ответить
Даже скажу кудой ту шаурму запритулить....
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09.04.2021 14:44 Ответить
...жисть похожа на кіно студії Довженка

Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 7379
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09.04.2021 14:13 Ответить
Невже війну зупинив?
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09.04.2021 14:14 Ответить
Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 4641
Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 2161
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09.04.2021 14:15 Ответить
Люля кебаб, сыр фета, помидорки с соусом, листья слата, кинза, петрушка, красное вино...
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09.04.2021 14:44 Ответить
Молодец. Конечно его сейчас начнут ругать( и хаять). Но поступок достойный.
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09.04.2021 14:15 Ответить
Який «поступок»?
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09.04.2021 14:23 Ответить
Цікаво спостерігати як вата виступає за Зеленського))) кацап! Путін *****!
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09.04.2021 14:24 Ответить
Достойный чего? Какой толк от того что оно провело там ночь? Солдатам головная боль что с ним няньчались и охраняли? Там скорее всего такой кипишь в радиусе пару десятков км был. Какой толк от этого его визита? Когда солдаты, которые непосредственно в эпицентре его визита были, посмотрят на все это шоу изнутри, думаете их боевой дух поднимется или их затошнит?
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09.04.2021 14:24 Ответить
ночь была жаркая..
Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 131
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09.04.2021 14:16 Ответить
Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП - Цензор.НЕТ 8548
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09.04.2021 14:17 Ответить
Десь На третій лінії оборони, серед ментів...
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09.04.2021 14:18 Ответить
Якщо так регулярно на передову їздити то до кінця каденції будуть всі підстави отримати УБД.
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09.04.2021 14:19 Ответить
Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП - Цензор.НЕТ 5108
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09.04.2021 14:25 Ответить
да , и в разведку сходил за линию фронта , и языка привёл из генштаба расии (но это не точно)
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09.04.2021 14:23 Ответить
сорри, а в каком именно месте ночь провел? в Северодонецке? или к Харькову поближе?
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09.04.2021 14:24 Ответить
У Авакова на даче. Там же и окопы для фоток вырыли!
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09.04.2021 14:27 Ответить
це не він втратив?
Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП - Цензор.НЕТ 11
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09.04.2021 14:25 Ответить
На чужой каравай, не разевай.
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09.04.2021 16:06 Ответить
Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП - Цензор.НЕТ 2341
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09.04.2021 14:30 Ответить
хм.. по логике вещей на днях должен быть создан добробат "Слуга народа" - и именно из слуг с ВР, КМ, ОП и других достойных представителей эстрадно-циркового жанра...Комбатом будет Зе
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09.04.2021 14:32 Ответить
Зелене, нице, сцикливе ніщо! Пусте місце!
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09.04.2021 14:43 Ответить
Тяжёлая ночка без Мандель?
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09.04.2021 14:44 Ответить
С кем " провел ночь..."?
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09.04.2021 14:46 Ответить
С памперсами!
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09.04.2021 15:24 Ответить
Зеленский провёл ночь на Донбассе и теперь обязан на нём жениться
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09.04.2021 14:51 Ответить
Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП - Цензор.НЕТ 467
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09.04.2021 15:04 Ответить
ну все...уже 3 или 4 УБД на кармане...
теперь есть чем повестки перебить? или еще раз надо переночевать ?
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09.04.2021 15:05 Ответить
Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП - Цензор.НЕТ 8376
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09.04.2021 15:15 Ответить
Скока роялей загубил и не счесть.
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09.04.2021 16:04 Ответить
Он поехал в памперсе ода без него.Четырижде уклонист что там делает я неплох.Мама Рима с горшком возле него стоит.Позор Украинцам что такое недоделанное выбрали.Ведь были патриоты Украинцы такие как Гриценко но он не наворовал миллиарды ваших денег поэтому не смог противостоять вранью козломордых и метвечукив. Эта мразь въелась в тело Украины похлеще шизофреника *****
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09.04.2021 15:05 Ответить
А зачем печатать инфу от ОП?
Там же ни слова правды!
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09.04.2021 15:26 Ответить
Зеленский провел ночь на Донбассе

И что? Для чего он туда ездил, чтоб провести там ночь и опять начать пытаться заглянуть в глаз убийце?
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09.04.2021 15:50 Ответить
В очередной раз))))
Защитная керамическая плитка в плитоноске отсутствует.
Я понимаю. Тяжело носить говно в памперсе, а с плитой, вааааще невозможно.
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10.04.2021 23:11 Ответить
ой зрадазрадазрада.
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11.04.2021 02:52 Ответить
 
 