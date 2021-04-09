Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП
Во время рабочей поездки на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации военнослужащих на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В пятницу президент посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях в ходе обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие.
Глава государства пообщался с защитниками и вручил им награды.
"Ежедневно вы проявляете патриотизм и самоотверженность, защищая Украину. Берегите себя", – сказал Зеленский.
Президент и военнослужащие почтили память героев, отдавших свои жизни за Украину.
Напомним, вчера Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки
Топ комментарии
+15 olele
показать весь комментарий09.04.2021 14:12 Ссылка
+15 Бумеранг Жри Те
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+15 wake up-UA
показать весь комментарий09.04.2021 14:17 Ссылка
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https://twitter.com/ihor108/status/1379368241512988674/photo/1
Придумали её, ещё в Приднестровье.
Работает безотказно. Но! Но, только при наличии холостых патронов.
А граната, да, летит легко на 130-150 м.
Офис президента написал: Зеленский был на передовой.
Он реально был на передовой?
Окопы там, огневые точки, враг в полу километре, пули свистят.
Не, на фото видно вот, что он в окопе. Вроде как и передовая.
С другой стороны, окоп по пояс и земля свежая. Непонятно.
Актор кажете?Ну,ну
https://twitter.com/A_Traxel/status/1380217810882793477
теперь есть чем повестки перебить? или еще раз надо переночевать ?
Там же ни слова правды!
И что? Для чего он туда ездил, чтоб провести там ночь и опять начать пытаться заглянуть в глаз убийце?
Защитная керамическая плитка в плитоноске отсутствует.
Я понимаю. Тяжело носить говно в памперсе, а с плитой, вааааще невозможно.