Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП

Во время рабочей поездки на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации военнослужащих на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В пятницу президент посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях в ходе обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие.

Глава государства пообщался с защитниками и вручил им награды.

"Ежедневно вы проявляете патриотизм и самоотверженность, защищая Украину. Берегите себя", – сказал Зеленский.

Президент и военнослужащие почтили память героев, отдавших свои жизни за Украину.

Напомним, вчера Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки

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