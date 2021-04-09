Цього року почнеться реконструкція стратегічно важливого Тересвянський моста на Закарпатті, - ОДА

Цього року на Закарпатті розпочнеться реконструкція важливого транспортного об'єкта - моста через річку Тересва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

Зазначається, що проєктування реконструкції моста перебуває на завершальному етапі.

"Термін реконструкції моста, згідно з документацією, триватиме два роки. Однак надалі відремонтований за сучасними стандартами міст, який має найважливіше значення для логістики регіону, буде надійно служити закарпатцям і гостям області", - сказав перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

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В ОДА додали, що з огляду на стратегічне значення мосту для всього регіону, напередодні було прийнято рішення на обох його смугах і під'їздах тимчасово укласти тонкошарове асфальтове покриття для забезпечення проїзду транспорту.

Зараз Тересвянський міст визнано обмежено дієздатним. У 2019, за інформацією ОДА, на ньому ввели тимчасове обмеження для проїзду транспортних засобів загальною вагою понад 7 тонн. Таким чином великі перевізники змушені їхати в об'їзд аварійної моста, що подовжує маршрут на 32 км.

Тересвянський міст є частиною транспортного коридору, що веде до кордонів з чотирма країнами ЄС. Всередині України через нього проходять маршрути для жителів Рахівського і Тячівського районів в Ужгород і Мукачево.

Нагадаємо, за планом "Великого будівництва", в 2021 році в Україні планується побудувати і відновити 245 мостів. Про це раніше заявив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.