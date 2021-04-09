Слабкість Заходу провокує агресивність Кремля, - євродепутат Кубілюс

Депутат Європейського парламенту, прем'єр-міністр Литви (1999-2000 і 2008-2012 рр.) Андрюс Кубілюс вважає, що слабкість Заходу провокує агресивні дії Кремля.

Про це він заявив в ефірі програми Свобода LIVE 9 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Потрібно добре розуміти характер кремлівського режиму, характер того ж Путіна, який дуже ясно показує, що він намагається налякати Захід своєю агресивною риторикою, своїми агресивними діями. Якщо він бачить, що Захід лякається такої поведінки, тоді він, звісно, і наступає. Слабкість Заходу провокує агресивність Кремля. В той час, як Захід накопичує в собі сили відповісти твердо такій агресивній поведінці, в такий час кремлівський режим заспокоюється і розуміє, що він є набагато слабшим, аніж західний союз", – сказав Кубілюс.

Євродепутат зазначив, що для досягнення миру в Європі, не потрібно відступати перед агресивною риторикою Росії.

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"Якщо ми хочемо миру на Європейському континенті, не потрібно відступати перед агресивною риторикою Путіна, потрібно показувати свою твердість. Потрібно забезпечувати серйозними інструментами безпеку України, безпеку Грузії, безпеку Молдови. До того ж потрібно, набагато чіткіше говорити про європейську інтеграцію цих країн, що допомогло б їм мати мотивацію на, іноді достатньо складні, реформи. Лише шляхом таких реформ можна створити успіх України чи інших держав "Східного партнерства", – пояснив Кубілюс.