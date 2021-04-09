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Новини Агресія Росії проти України
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Слабкість Заходу провокує агресивність Кремля, - євродепутат Кубілюс

Слабкість Заходу провокує агресивність Кремля, - євродепутат Кубілюс

Депутат Європейського парламенту, прем'єр-міністр Литви (1999-2000 і 2008-2012 рр.) Андрюс Кубілюс вважає, що слабкість Заходу провокує агресивні дії Кремля.

Про це він заявив в ефірі програми Свобода LIVE 9 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Потрібно добре розуміти характер кремлівського режиму, характер того ж Путіна, який дуже ясно показує, що він намагається налякати Захід своєю агресивною риторикою, своїми агресивними діями. Якщо він бачить, що Захід лякається такої поведінки, тоді він, звісно, і наступає. Слабкість Заходу провокує агресивність Кремля. В той час, як Захід накопичує в собі сили відповісти твердо такій агресивній поведінці, в такий час кремлівський режим заспокоюється і розуміє, що він є набагато слабшим, аніж західний союз", – сказав Кубілюс.

Євродепутат зазначив, що для досягнення миру в Європі, не потрібно відступати перед агресивною риторикою Росії.

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"Якщо ми хочемо миру на Європейському континенті, не потрібно відступати перед агресивною риторикою Путіна, потрібно показувати свою твердість. Потрібно забезпечувати серйозними інструментами безпеку України, безпеку Грузії, безпеку Молдови. До того ж потрібно, набагато чіткіше говорити про європейську інтеграцію цих країн, що допомогло б їм мати мотивацію на, іноді достатньо складні, реформи. Лише шляхом таких реформ можна створити успіх України чи інших держав "Східного партнерства", – пояснив Кубілюс.

Автор: 

Литва (2437) росія (65800) Євросоюз (13604) Кубілюс Андрюс (53)


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Топ коментарі
+8
Не столько слабость Запада, сколько агент }{уйла в президентском кресле Украины.
Слабость Запада провоцирует агрессивность Кремля, - евродепутат Кубилюс - Цензор.НЕТ 7279
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09.04.2021 17:28
+4
https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood

https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood Ukraine DIY @Vlad_Underwood

https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood



...Будьмо готові. Кожен на своєму місці.
Не майте сумніву в силі соцмереж: в кожному з вас є сила, яка лякає ворога, бо ви не боїтеся. Всі зайняті, в усіх справи - але, прошу, знаходьте час на інформаційну та на боротьбу з інфоагресором.
Ворог ЗНАЄ вашу силу))))
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09.04.2021 17:17
+4
Не слабость, а трусость и продажность.
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09.04.2021 17:58
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Так "вставьте" Депутатам Европарламента, пусть становятся сильными.
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09.04.2021 17:16 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood

https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood Ukraine DIY @Vlad_Underwood

https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood



...Будьмо готові. Кожен на своєму місці.
Не майте сумніву в силі соцмереж: в кожному з вас є сила, яка лякає ворога, бо ви не боїтеся. Всі зайняті, в усіх справи - але, прошу, знаходьте час на інформаційну та на боротьбу з інфоагресором.
Ворог ЗНАЄ вашу силу))))
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09.04.2021 17:17 Відповісти
Это импотенция называется.
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09.04.2021 17:20 Відповісти
Не столько слабость Запада, сколько агент }{уйла в президентском кресле Украины.
Слабость Запада провоцирует агрессивность Кремля, - евродепутат Кубилюс - Цензор.НЕТ 7279
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09.04.2021 17:28 Відповісти
Не слабость, а трусость и продажность.
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09.04.2021 17:58 Відповісти
для повного комплекту правди Андрюс мав би згадати ще слабкість преЗЕдента Зеклована і наявність в Україні 73/43%зебілів...
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09.04.2021 18:17 Відповісти
Слабость Запада,заключается в слабости немецко- французских рашистских членососов в Европе,от которых в большинстве случаев зависит позиция ЕС
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09.04.2021 19:00 Відповісти
da, eto 2M - mikron i merkel ))
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09.04.2021 20:05 Відповісти
Слабость Запада обусловлена ещё и тем, что агрессивность Кремля, напрямую, их особо не касается, а вот слабость, на голову, мудрого нарИда, который в самом эпицентре этой агрессии - ничем не оправдать...
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09.04.2021 20:16 Відповісти
 
 