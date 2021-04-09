Слабость Запада провоцирует агрессивность Кремля, - евродепутат Кубилюс

Депутат Европейского парламента, премьер-министр Литвы (1999-2000 и 2008-2012 гг.) Андрюс Кубилюс считает, что слабость Запада провоцирует агрессивные действия Кремля.

Об этом он заявил в эфире программы Свобода LIVE 9 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нужно хорошо понимать характер кремлевского режима, характер того же Путина, который очень ясно показывает, что он пытается напугать Запад своей агрессивной риторикой, своими агрессивными действиями. Если он видит, что Запад боится такого поведения, тогда он, конечно, и наступает. Слабость Запада провоцирует агрессивность Кремля. В то время, как Запад накапливает в себе силы ответить твердо на такое агрессивное поведение, в то время кремлевский режим успокаивается и понимает, что он намного слабее, чем западный союз", - сказал Кубилюс.

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Евродепутат отметил, что для достижения мира в Европе, не нужно отступать перед агрессивной риторикой России.

"Если мы хотим мира на Европейском континенте, не нужно отступать перед агрессивной риторикой Путина, нужно показывать свою жесткость. Нужно обеспечивать серьезными инструментами безопасность Украины, безопасность Грузии, безопасность Молдовы. К тому же нужно, гораздо четче говорить о европейской интеграции этих стран, что помогло бы им иметь мотивацию на, иногда достаточно сложные, реформы. Только путем таких реформ можно создать успех Украины или других государств "Восточного партнерства", - пояснил Кубилюс.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.