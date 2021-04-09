Україна не самотня перед обличчям агресії РФ, - глава МЗС Данії Кофод
Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив про підтримку Данією України у світлі погіршення безпекової ситуації на Донбасі, на Кримському півострові та вздовж кордону з РФ.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Данії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нинішнє нарощування військової потужності Росії та жорстка риторика тільки посилюють напруженість у нинішньому семирічному конфлікті. Зараз Росія повинна взяти на себе відповідальність за деескалацію конфлікту", - сказав Кофод у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
"У бесіді з моїм українським колегою наголосив на незмінній підтримці Данією суверенітету та територіальної цілісності України. Україна має знати, що вона не самотня. Ми уважно стежимо за ситуацією і перебуваємо в тісному контакті з союзниками та партнерами в НАТО і ЄС, щоб продемонструвати підтримку Україні та сприяти деескалації ситуації", - додав він.
Крім того, міністри обговорили тісні двосторонні відносини, а також роботу України над реформами, в яких Данія відіграє важливу роль у боротьбі з корупцією.
"Україна наразі перебуває в зовсім іншому місці порівняно з 2014 роком. Тривалі реформи зміцнюють стабільність, демократію та європейське зближення України. Я з нетерпінням очікую можливості обговорити з моїми колегами в ЄС, як ми можемо й надалі підтримувати населення України в їхніх європейських прагненнях і прагненнях до миру", - сказав Кофод.
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І ця країна хоче допомоги? Щоб і допомогу злили ворогу чи в асфальт?
Так що спочату у себе знайдемо колоду в оці
Как передает Укринформ, об этом сообщает https://www.newsgeorgia.ge/%d0%b7%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%88%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bc/ Новости-Грузия .
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